Il catalogo di Netflix si è da poco aggiornato introducendo al suo interno anche la seconda stagione di After Life. Capace di aver stregato gli abbonati del servizio in poche puntate, la produzione britannica orientata alla dark comedy ha ricevuto così tanti pareri positivi da esser stata rinnovata. Ricky Gervais, dopo essersi dimostrato interessato a reinterpretare Tony per una terza volta, tornerà ufficialmente sul piccolo schermo il prossimo anno.

Capace di aver allietato i pensieri di molti spettatori, tale notizia è stata presa sia bene che male: altrettanti clienti del servizio, infatti, hanno colto l’occasione per porre diverse domande, come ad esempio quella sui nuovi episodi di Peaky Blinders e Sex Education o di quando questi approderanno online.

After Life è stata confermata, ma Netflix rassicura: anche Peaky Blinders e Sex Education avranno nuove stagioni

La crisi sanitaria si è dilagata in tutto il globo: da mesi, oramai, non si sente che parlare di essa nei più disparati dei modi. Purtroppo, a causa di questa ragione, sono molte le produzioni televisive che hanno dovuto fermarsi e tra queste rientrano anche quelle di Netflix.

Parlando proprio di Peaky Blinders e Sex Education, dunque, è facile intuire che dei nuovi episodi non siano approdati online proprio per tale motivo. Ciononostante non bisogna nutrire alcuna paura: le sorti delle due produzioni non sono a rischio, subiranno semplicemente dei ritardi.

Fornire delle tempistiche? Pressoché impossibile sebbene sia necessario tenere a mente che tali provvedimenti sono stati assunti al fine di tutelare la salute di tutti: cast e staff compresi.