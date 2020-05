Come ben sappiamo, Android rappresenta il sistema operativo maggiormente utilizzato sugli Smartphone in tutto il mondo. Arrivato ormai alla sua versione 10, a quanto Google sembrebbere essere già pronta a rilasciare la nuovissima versione 11. Attualmente sono poche le novità in merito alla nuova versione del SO montato su Smartphone ma, per il momento, è possibile scoprire quali Device riceveranno l’aggiornamento. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Android 11: ecco tutti gli Smartphone che si aggiornano Ecco di seguito la lista delle aziende che hanno confermato il supporto al nuovo Android 11: Samsung Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Z Flip

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy A71

Galaxy A70

Galaxy A80

Galaxy A90 5G

Galaxy A51

Galaxy A50

Galaxy A40

Galaxy A30e

Galaxy M30s LG LG V60 ThinQ 5G

LG V50 ThinQ

LG G8X ThinQ

LG G8s ThinQ Motorola Moto G8 Power

Moto One Hyper

Motorola RAZR

Moto One Macro

Moto G8 Plus

Moto One Zoom

Moto One Action

Moto One Vision OnePlus OnePlus 7

OnePlus 7T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T Pro

OnePlus 6

OnePlus 6T Sony Xperia L4

Xperia 1 II

Xperia 1

Xperia 5

Xperia 10

Xperia 10 Plus

Xperia 10 II

Xperia L3 Realme Realme X50 Pro

Realme X2 Pro

Realme X2

Realme XT

Realme X

Realme 3 Pro

Realme 5 Pro

Realme X50 Pro

Realme 5 Nokia Nokia 9 PureView

Nokia 8.1

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 2.2

Nokia 2.3

Nokia 6.2

Nokia 7.2 ASUS Rog Phone 2

Zenfone 6 Huawei P40

P40 Pro

P40 Lite

P30

P30 Pro

P30 Lite

Mate 30 Pro

Nova 5T

Mate Xs Honor Honor View 30 Pro

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor View 20 Xiaomi Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 9

Mi 9 SE

Mi 9 Lite

Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi Note 10

Mi A3

Mi Mix 3

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro OPPO Reno2

Reno2 Z

A9 2020

A5 2020

Reno

Reno Z

Reno 10X Zoom

Find X2