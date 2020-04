Con l’inizio della Fase 2 non sarà facile scegliere tra passeggiate, automobile o bici elettrica. Molti possiedono un mezzo di proprietà su quattro ruote. Serve per spostarsi per grandi distanze. Ma anche una ebike può risultare comoda come mai prima d’ora. Ci si possono percorrere decine se non centinaia di chilometri ed oggi è Gratis per coloro che intendono tornare subito alla normalità dopo il 4 maggio.

Una promozione assurda è stata istituita da diverse Regioni in Italia, dove sono attivi gli stanziamenti per gli incentivi green mobility. Questi concedono una bicicletta a motore elettrico a costo zero grazie a 1.500 euro di bonus da usare presso i rivenditori autorizzati che partecipano all’iniziativa. Ecco come averla a casa tua.

Come avere una bici con motore elettrico Gratis per uscire finalmente di casa evitando il traffico

Ci sarà più traffico del solito con l’inizio della fase normalizzante. la società continuerà a muoversi e spostarsi nei grandi centri urbani. Proprio per questo le zone con oltre 50.000 abitanti potranno contare sui benefit di rottamazione. Chi possiede auto Euro 3 o moto/ciclomotori Euro 2/3 ottiene da 500 euro e fino a 1.500 euro per circolare su una ebike nuova di zecca. Partecipano queste Regioni Italiane:

Campania

Lazio

Liguria

Lombardia

Piemonte

Puglia

Sicilia

Toscana

Umbria

Veneto

Basta procedere entro il termine ultimo del 31 Dicembre 2021 riscattando il buono entro tre anni o convertendolo in somma a deposito per abbonamenti a mezzi pubblici e servizi di e-sharing. Ogni dettaglio viene chiarito all’interno delle relative pagine delle amministrazioni locali. Informatevi subito ed ottenere la vostra nuova bici elettrica gratuitamente e senza vincoli.