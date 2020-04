Il nuovo operatore di telefonia mobile WindTre Spa ha appena deciso di lanciare una nuova promozione temporanea, durante il periodo pasquale. Questa promozione permette infatti di attivare 100 GB ad alcuni utenti.

Alcuni di questi, stanno ricevendo un SMS con la possibilità di attivare la promozione 100 Giga Week che propone il traffico internet sopra specificato per il periodo di 7 giorni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre offre ad alcuni clienti una promozione da 100 GB per 7 giorni

Come precisato precedentemente, alcuni clienti dell’operatore stanno ricevendo la possibilità di attivare la promozione con 100 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a 3.99 euro per una settimana. Ecco un esempio di SMS: “Per essere più vicini a Pasqua WINDTRE ti offre 100 GIGA per 7 giorni a 3,99 euro. Per attivare rispondi WEEK a questo SMS; trascorsi 7 gg si disattiverà in automatico. Attivabile fino al 13/4“.

La promozione è attivabile fino al prossimo 13 aprile 2020 e, una volta passati i 7 giorni dall’attivazione, si disattiverà automaticamente. I Giga saranno consumati con priorità rispetto a quelli attivi sulla propria linea mobile ad esclusione di eventuali Giga in omaggio.

Questa promozione, la Giga Week è incompatibile con le opzioni Cogli L’attimo GIGA e GIGA X te Special. Quest’ultime in caso di richiesta attivazione di 100 Giga Week verranno disattivate. Superati i Giga inclusi si continuerà a navigare secondo le condizioni di utilizzo dei dati previsti dall’offerta principale. Vi ricordo che a tutti i clienti WindTre, una volta superati anche i Giga della propria promozione, verranno applicati 20 centesimi di euro per ogni MB utilizzati.