Questa mattina, Realme ha presentato tramite conferenza streaming, 3 nuovi smartphone della serie 6. Il primo è il Realme 6, prodotto di fascia media dotato di ottime caratteristiche e già riportato in un altro articolo, esattamente come il Realme 6i. Il Realme C3 è lo smartphone più economico ma dotato di una serie di caratteristiche molto interessanti. Vi spieghiamo in breve quali sono e il prezzo di lancio sul mercato.

Realme C3, Ecco tutte le caratteristiche, il design e il prezzo

Questo smartphone è dotato di un display mini-drop da 6,52 pollici in HD +. In questo modo, questo grande schermo migliorerà la visione di film, giochi e navigazione. Si tratta del primo telefono di questa fascia, dotato di processore MediaTek Helio G70, ovvero il miglior processore di questo segmento. Possiede inoltre una tecnologia di gioco finalizzata a ottimizzare al meglio possibile la latenza di rete. Per la categoria di smartphone a cui appartiene, Realme C3 è un telefono molto veloce grazie al processore a 12nm e 8 core con clock fino a 2.0 GHz. Non a caso questo telefono è adatto oltre che a utenti classici, anche ai gamers.

Per quanto riguarda la fotografia, è dotata di una fotocamera tripla con zoom 4 x caratterizzata da tre lenti diverse:

La lente principale è caratterizzata da un sensore di immagine da 12 MP con apertura f/1.8. Ciò significa che in grado di garantire una giusta luminosità alle immagini;

con apertura f/1.8. Ciò significa che in grado di garantire una giusta luminosità alle immagini; La lente per i ritratti con apertura f/2.4;

La lente per le macro, in grado di scattare foto nitide a 4 cm di distanza.

Per quanto riguarda la Selfie Camera invece, possiede una lente da 5 MP. Tra le sue modalità possiede la funzione abbellimento AI , la modalità HDR e una funzione Panoselfie in grado di scattare delle foto più ampie.

La batteria di cui il Realme C3 dispone è una batteria a ultra durata da 5000 mAh e supporta inoltre la ricarica inversa. Significa quindi che è in grado di caricare altri dispositivi come fosse una sorta di powerbank. È disponibile in due colori: Blazing Red e Frozen Blue. Il prezzo di lancio è di 159,90 euro per 3 GB di RAM e 64 GB di ROM.