Pickup, SUV, crossover, automobili e veicoli commerciali possono beneficiare di queste nuove tecnologie comprandole o sviluppandole insieme a GM. La rivoluzione è garantita dal fatto che le celle del pacco batterie possono essere impilate verticalmente o orizzontalmente. In questo modo ogni costruttore di auto elettriche può disegnare il proprio pacco batteria in base alle necessità delle sue vetture.

General Motors batte Tesla: nuove batterie per le auto elettriche

Gli accumulatori sviluppati da General Motors avranno una capacità compresa tra i 50 e i 200 kWh, quindi le auto che adotteranno Ultium avranno un’autonomia di oltre 640 Km. Un risultato che eguaglia le prestazioni delle batterie di Tesla, condito da motorizzazioni ad alte prestazioni su trazione anteriore, posteriore o integrale.

I veicoli elettrici alimentati dalle batterie Ultium avranno inoltre celle da 400 volt in grado di supportare una ricarica rapida fino a 200 kW, mentre la piattaforma utilizzata per i pickup avrà 800 volt e ricarica rapida fino a 350 kW.

Ma a beneficiarne non sarà solo General Motors, visto che lo sviluppo di veicoli elettrici su larga scala porterà ricchezza in importanti settori dell’indotto automotive. Un esempio su tutti è la partnership tra GM e la divisione LG Chem, grazie al quale i costi delle singole celle della batteria si ridurranno a meno di 100 dollari per kWh. LG Chem e GM hanno sviluppato una chimica brevettata a basso contenuto di cobalto oltre ad altre innovazioni per rimaste segrete.

Tesla è avvertita.