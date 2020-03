Vodafone nasconde una promozione che davvero sembra essere in grado di riservare piacevoli sorprese ai consumatori italiani, a patto che comunque rientrino entro le categorie effettivamente coinvolte, come gli uscenti da un operatore virtuale.

La Special 50 Digital Edition nasce come promozione da 6,99 o 7 euro al mese, da riservare quasi esclusivamente ai clienti in possesso nel primo caso di una SIM di CoopVoce o Tiscali, nel secondo invece l’accesso è possibile indistintamente dalla provenienza, sia essa da Iliad o da un altro operatore telefonico virtuale.

La portabilità, come sempre accade in occasioni di questo tipo, è da ritenersi completamente obbligatoria, con acquisto della SIM ricaricabile al prezzo di 10 euro. Sono da considerarsi esclusi tutti i tipi di vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che l’utente potrà abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento, senza temere di incappare in alcun tipo di problema.

Passa a Vodafone: cosa contiene l’offerta

All’interno della passa a Vodafone gli utenti hanno comunque l’opportunità di trovare una infinità di contenuti, come 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando anche per illimitati minuti da utilizzare per telefonare a chiunque, nonché SMS senza limiti da inviare a chiunque in Italia.

La velocità di navigazione risulta essere limitata al massimo, solo su smartphone compatibile, a 600Mbps in download; in ogni caso ricordate comunque che il pagamento del canone, sia esso da 6,99 o da 7 euro, è previsto solamente tramite credito residuo, non sarete in nessun modo obbligati a pagare tramite conto corrente (a meno che naturalmente non ne facciate richiesta, ma comunque non viene integrato alcun vincolo contrattuale).