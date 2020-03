YouTube limiterà la qualità video per tutti per impostazione predefinita

La prossima volta che carichi un video di YouTube, c’è la grossa possibilità che non sarà così nitido come ti aspetteresti, almeno all’inizio. I video ora inizieranno a essere riprodotti in definizione standard per impostazione predefinita fino al mese prossimo. È ancora però possibile settare manualmente una definizione più alta se vogliamo.

Youtube: la piattaforma di Google e altre piattaforme di streaming video hanno deciso di adottare questa misura di sicurezza

Ne consegue una misura analoga che YouTube e molte altre piattaforme di streaming hanno adottato temporaneamente in Europa per ridurre il loro utilizzo della larghezza di banda durante l’epidemia di coronavirus. I regolatori dell’UE hanno chiesto alle piattaforma di apportare le modifiche per far sì che la congestione di Internet in Europa cali.

“Continuiamo a lavorare a stretto contatto con i governi e gli operatori di rete di tutto il mondo per fare la nostra parte per ridurre al minimo lo stress del sistema durante questa situazione senza precedenti“, ha dichiarato a Bloomberg il proprietario di YouTube.