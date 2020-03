Facebook rilascia finalmente un nuova versione della sua app Messenger per i dispositivi iOS. L’update porta sui device un’app più veloce, con un’interfaccia più pulita. In passato, la società aveva svelato il suo piano di integrare tutti i suoi servizi in un’unica app. Probabilmente ci vorrà molto tempo prima che Facebook ci riesca, ma nel frattempo la piattaforma continua a migliorarsi per i suoi utenti.

Il gigante dei social network ha appena annunciato di aver lanciato una nuovissima app Messenger per dispositivi iOS, più pulita, più piccola e più veloce. Il nuovo Messenger per iOS ha solo 1/4 delle dimensioni dell’app precedente e contiene solo 360.000 righe di codice, invece delle 1.7 milioni di righe precedenti.

Facebook Messenger, il nuovo update è disponibile per iOS

Per questo motivo, l’app si caricherà due volte più velocemente e consumerà molte meno risorse mentre è in esecuzione. Questo sarà un sollievo per tutti gli utenti che hanno problemi di spazio di archiviazione o per chi utilizza un device datato. Un altro aspetto importante è che Messenger per iOS è ora più semplice che mai.

Sebbene l’app sia stata ricostruita da zero, alcune funzionalità potrebbero essere temporaneamente non disponibili. Tuttavia Facebook ha promesso di ripristinarle il prima possibile, quindi se noti che manca qualcosa, dovrai aspettare che gli sviluppatori lo aggiungano.

Facebook ha già avviato il lancio del nuovo Messenger per iOS, ma ci vorranno alcune settimane prima che l’app appaia per tutti, quindi aspetta se non lo vedi ancora nell’App Store. Siamo sicuri che, dopo l’app Messenger, anche altre app della società subiranno un grosso cambiamento qualitativo.