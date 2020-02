Netflix ha annunciato l’immediata disponibilità per i nuovi episodi di Peaky Blinders 6 in onda in streaming nei prossimi mesi. Secondo nuove indiscrezioni l’annuncio per il seguito della stagione numero cinque è ormai vicino con il pubblico che non aspetta altro che vedere in azione i protagonisti più amati.

Sembrano non esserci dubbi su questa nuova ondata di episodi dopo che il registra di questa serie, Antony Byrne, ha pubblicato la stesura del primo episodio su Instagram. La prima produzione della serie sarà intitolata ‘Black Day’ e per quanto riguarda la sceneggiatura sembra esserci Steven Knight. Il nome di questo primo episodio non lascia intendere di trovarsi in acque serene ma al tempo stesso c’è grande suspence per i colpi di scena che sicuramente non mancheranno.

Peaky Blinders 2: Il giorno nero segna l’alba di un nuovo terrificante inizio su Netflix

Dall’anticipazione dell’episodio 1 si sono estratti i personaggi chiave della serie che andranno a formare il cast d’eccezione. Le conferme sono giunte per Cilian Murphy (Tommy Shelby), Helen McCrory (Polly Gray), Paul Anderson (Arthur Shelby), Sophie Rundle (Ada Thorne) e Finn Cole (Michael gray). Sono solo alcuni con altri che si aggregheranno nei nuovi episodi.

In una precedente intervista il regista si è lasciato sfuggire che Peaky Blinders 6 sarà trasmessa su Netflix entro i primi mesi del 2021. Le riprese sono già partite lo scorso 11 Febbraio 2020. Ci sarà da aspettare ma sicuramente ne varrà la pena. Che cosa ne pensate della sceneggiatura e di questa interessante serie televisiva in onda in streaming su Netflix? Spazio ai commenti.