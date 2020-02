Sappiamo benissimo come funziona nel mondo del web e non solo, ma anche in quello delle App di Home Banking e di banca in generale: laddove girano soldi, esistono ed esisteranno sempre dei tentativi di truffa dei più disparati e fantasiosi finalizzati a svuotare i conti correnti di utenti totalmente ignari e inconsapevoli. Ad ogni modo phishing e smishing sono le metodi molto diffusi di truffa i quali avvengono nel primo caso tramite email e nel secondo tramite sms.

Come funzionano queste truffe con Postepay

Uno dei metodi attraverso il quale hacker tentano di truffare gli utenti è attraverso la Postepay Evolution: attraverso un messaggio di posta elettronica che arriva nella propria casella email, viene comunicato all’utente vittima del misfatto la necessità da parte sua di correggere urgentemente i dati relativi al proprio conto attraverso un link che, una volta cliccato, aprirà una pagina molto simile a quella originale di Poste Italiane in cui l’utente dovrà inserire i propri dati personali al fine di portare a termine la modifica.

Credo sia quasi superfluo dire che queste email non sono altro che dei falsi, creati dagli hacker per accedere ai vostri dati personali e ai vostri dati sensibili con lo scopo di poter liberamente fare accesso al conto corrente e derubarvi dei vostri soldi. Ricordatevi sempre che le Poste Italiane e la stragrande maggioranza di altre compagnie o aziende tende a non agire tramite email quando si tratta di cose così importanti di questa portata. La cosa da fare pertanto è evitare di aprire sempre e comunque qualunque link pericoloso o sospetto che riteniate possa essere uno strumento di phishing e truffa. E nel migliore dei casi segnalarlo.