Questo nuovo anno potrebbe essere molto importante per l’innovazione della tecnologia e in particolare per la nuova connessione 5G di Tim, Vodafone e Wind Tre. Questa nuova tecnologia continua ad essere un argomento molto discusso e in rete è possibile leggere tantissime notizie a riguardo, di qualsiasi tipo.

È bene, però, controllare l’affidabilità della notizia e del sito web in cui si sta navigando dato che molte notizie non sono del tutto veritiere. In particolare, una notizia che ha creato un po’ di scompiglio nel web riguarda il 5G e la possibilità di eliminare in modo definitivo la connessione Wi-Fi.

Il 5G di Tim, Wind Tre e Vodafone potrebbe realmente eliminare la connessione Wi-Fi? Ecco la verità

Alcune notizie rivelano che la nuova connessione Internet 5G potrebbe realmente eliminare in modo definitivo la connessione wi-fi. Si tratta di una notizia divulgata in rete rapidamente che ha creato un vero e proprio scompiglio, ma non è possibile confermare con certezza una notizia di questo genere.

Per quale motivo? Innanzitutto si tratta di una connessione che ancora deve essere completata in molteplici aspetti e, dunque, non è possibile trarre conclusioni affrettare.

Inoltre, non tutti i consumatori sono interessati a possedere la nuova connessione di Tim, Vodafone e Wind Tre per navigare in rete alla massima velocità. In tanti, infatti, potrebbero rimanere fedele al 4G per ancora tantissimi anni.

Un altro dettaglio, poi, riguarda i prezzi da sostenere per possedere la connessione 5G. Le offerte attualmente si aggirano intorno ai 40,00/50,00 Euro mensili e non tutti i consumatori hanno la possibilità di sostenere questi prezzi ogni mese.