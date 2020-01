Anche in questo mese di Gennaio, Vodafone vuole premiare tutti i suoi fedeli clienti. Il gestore britannico sta mettendo in atto una strategia molto aggressiva al fine di creare un bacino di utenti sempre più legato e lontano da ogni sirena di altri operatori. L’obiettivo del team commerciale è principalmente quello di eliminare ogni richiesta di portabilità verso gestori come TIM, Vodafone e Wind.

Vodafone, ritorna la promozione con 50 Giga gratis al mese per un anno

Per l’occasione Vodafone ha scelto di far tornare una delle offerte più popolari del recente passato. In questi giorni, tanti clienti stanno ricevendo un SMS informativo. All’interno di questo SMS sono contente informazioni circa 50 Giga Free, l’iniziativa con cui Vodafone regala 50 Giga al mese a tutti gli abbonati.

Grazie a 50 Giga Free, gli utenti riceveranno un pacchetto extra di 50 Giga per la connessione internet con le velocità del 4G. Il pacchetto si rinnova di mese in mese per il massimo di un anno. Il tutto ovviamente a costo zero.

La quota di 50 Giga sarà aggiunta a quella già prevista dalla propria ricaricabile di riferimento. Inoltre, sarà possibile utilizzare questo extra per la connessione internet anche attraverso il servizio dell’hotspot personale.

Per poter attivare 50 Giga Free è necessario in primo luogo ricevere una comunicazione SMS diretta da Vodafone. A messaggio ricevuto, sarà necessario rispondere semplicemente di Sì allo stesso SMS. In alternativa, gli utenti possono verificare la disponibilità dell’iniziativa all’interno della loro area personale sull’app MyVodafone. L’offerta ovviamente ha una disponibilità limitata nei prossimi giorni.