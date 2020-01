Dopo un CES 2020 molto interessante da parte di Samsung, si torna a parlare dei prossimi device in cantiere. L’azienda coreana attualmente è impegnata nell’ultima fase pre-lancio dei propri top di gamma Galaxy S20 ma soprattutto il successore del Galaxy Fold.

Lo smartphone pieghevole, ultimamente, è oggetto di parecchie indiscrezioni e leak che ne anticipano le feature. In particolare, una delle più importanti riguarda il nome. Il nuovo smartphone in grado di piegarsi non si chiamerà Galaxy Fold 2 come inizialmente si pensava, ma Samsung infatti ha optato per Galaxy Z Flip.

La particolarità di questo device è il cambio di rotta rispetto al precedente modello. Samsung ha optato per un design più simile a quello di Motorola RAZR con un’apertura a conchiglia. Questa scelta permette di mantenere le dimensioni compatte ma poter comunque contare su un display ampio una volta aperto completamente.

The Galaxy Flip Z has a 3300 mAh battery. Along with the Snapdragon 855, this should be pretty ok in everything. About the same battery live as the mid size S10.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 14, 2020