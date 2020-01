La nota casa cinese CHUWI si prepara a lanciare il nuovo mini PC HeroBox sulla nota piattaforma di e-commerce online, Amazon. Si tratta della versione aggiornata del GBox Pro, per quanto riguarda la configurazione hardware dotata di processore Intel Gemini Lake N4100, con una RAM LPDDR4 da 8 GB ed una SSD da 180 GB. Questo tipo di prodotto è pensato non solo per il classico lavoro da ufficio ma è adattabile anche ad altri tipi di utilizzo.

E’ dotato di un processore Gemini Lake N4100 con frequenza massima di clock pari a 2,4 GHz in grado di garantire elevate prestazioni unite add un buon risparmio energetico. A bordo troviamo anche una GPU UHD Graphics 600 di nona generazione, con prestazioni due volte suepriori rispetto alla precedente genereazione. E’ dotato di diciotto unità di elaborazione e può gestire video in 4K VP9 a 10 bit.

Risparmio energetico e potenza vanno di pari passo grazie alla Ram LPDDR4 da 8 GB ed alla presenza di una SSD Intel da 180 GB. In generale, le prestazioni potrebbe raggiungere livelli tre volte superiori rispetto al modello precedente. La configuraazione dell’HeroBox dispone inoltre di tutte le soluzioni di connessione possibili, una Type-C, due porte USB 3.0, due porte USB 2.0, una MicroSD, porta HDMI e VGA. A bordo troviamo poi, il sistema operativo Windows10 ma può supportare anche ulteriori sistemi operativi come Linux ed Ubuntu.

Il nuovo HeroBox raccoglie ottime prestazioni ad un prezzo davvero competitivo

L’HeroBox funge da normale mini PC e non solo. E’ infatti in grado di decodificare i video 4K senza alcun problema. Nonostante il corpo compatto dell’HeroBox è presente il supporto alla connessione VESA, che permette di essere facilmente fissato sul retro di un monitor o di un HDMI, potendosi così trasformare in un box tv oltre ad un PC.

Il consumo energetico giornaliero è ridotto fino a 10 W ed è possibile estendere la memoria fino a 2 TB tramite SATA. Nessun dispositivo simile a quello presentato da Chuwi è in grado di raggiungere prestazioni simili. Inoltre spesso sono richiesti costi aggiuntivi per completare la cnofigurazione di un mini PC a differenza dell’HeroBox che arriva già completamente pronto all’uso.

Da non sottovalutare anche l’assenza delle ventole unito ad una lavorazione CNC in metallo che lo rendono molto accattivante anche esteticamente. L’HeroBox sarà in vendita nei prossimi giorni a partire dal Giappone, per poi estendere la disponibilità in altri mercati. Il prezzo si aggira attorno ai 200€, rendendolo così un prodotto economico e più alla portata di tutti. Maggiori informazioni sul nuovo Chuwi HeroBox posono essere reperite sul sito ufficiale, cliccando qui. Accedendo al seguente link potrete partecipare anche al concorso che mette in palio la vincita di un CHUWI Ubook.