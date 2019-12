I clienti Vodafone e Tim insoddisfatti della loro promozione telefonica possono decidere di acquistare una nuova SIM Wind e richiedere la straordinaria offerta All Digital 40 + 100. L’operatore, tramite questa, permette di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri e 40 GB di traffico dati in 4G. I nuovi clienti che procedono con l’attivazione possono personalizzare la tariffa aggiungendo anche una quantità non indifferente di SMS al mese. Inoltre, possono usufruire di una quantità extra di Giga di traffico dati, offerta gratuitamente dal gestore.

Passa a Wind da Vodafone e Tim: a soli 14,99 euro ricevi l’offerta All Digital con minuti, SMS e fino a 140GB!

I nuovi clienti Wind che attivano l’offerta All Digital 40 + 100 possono richiedere la nuova SIM soltanto attraverso il sito ufficiale del gestore; che permette di riceverla tramite corriere senza andare incontro a spese di spedizione. Grazie al servizio di video identificazione, Wind permette di attivare la scheda anche in un secondo momento, così da non dover necessariamente essere presenti al momento della consegna.

Il costo previsto per il rinnovo della promozione è di soli 14,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo. I clienti che scelgono di aggiungere anche i 200 SMS verso tutti i numeri, però, devono sostenere un’ulteriore spesa di 0,99 euro al mese.

I Giga previsti dalla tariffa sono 40 al mese ma grazie all’iniziativa lanciata dal gestore è possibile ricevere 100GB di traffico dati al mese extra, senza sostenere costi aggiuntivi. Dunque, ogni mese i clienti Wind ricevono ben 140GB. L’opzione Giga extra sarà valida soltanto fino al 1° Marzo 2020, successivamente sarà disattivata automaticamente dal gestore.