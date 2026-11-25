Un piccolo computer che si collega alla porta USB della Tesla e porta sul display centrale CarPlay e Android Auto wireless insieme ad Android 13 con Google Play Store. L'ho usato per tre settimane sulla mia Model Y Juniper Performance.

Chi possiede una Tesla conosce bene la questione. Lo schermo centrale è enorme e il software è tra i più curati del settore. Eppure Apple CarPlay e Android Auto non ci sono. Per molti non rappresenta un problema perché navigatore e servizi multimediali integrati soddisfano buona parte delle esigenze. Altri avvertono maggiormente questa assenza e vorrebbero ritrovare Waze o le applicazioni che utilizzano abitualmente su altre vetture.

L’AI Box Linkifun™ L10 con Android 13 per Tesla nasce proprio per colmare questa lacuna. Si tratta di un piccolo computer che si collega alla porta USB della macchina e porta sul display centrale CarPlay e Android Auto in versione wireless oltre a un ambiente Android 13 completo di Google Play Store. Non richiede modifiche ai cablaggi né codifiche o interventi sulla centralina. Tutto passa attraverso il browser di bordo.

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L’ho provato per tre settimane sulla mia Tesla Model Y Juniper Performance alternando un Samsung Galaxy S26 Ultra e un iPhone 15 Pro per valutare entrambe le piattaforme. Il prodotto mi è stato fornito da Linkifun come campione stampa. Per accedere a internet mi sono affidato all’hotspot dello smartphone e ho esaminato YouTube, Netflix, Spotify, Google Maps e Waze insieme alla gestione delle telefonate e alla visualizzazione affiancata delle applicazioni.

Il pubblico di riferimento è piuttosto definito. L’L10 si rivolge ai proprietari di una Tesla con pannello centrale orizzontale che desiderano ritrovare l’ecosistema del proprio telefono anche a bordo. Può interessare inoltre chi viaggia spesso con passeggeri e vuole mettere a loro disposizione un catalogo multimediale più ricco rispetto a quello di serie. Non è un accessorio indispensabile ma costituisce una delle soluzioni più immediate per ottenere questo risultato.

L’esperienza si è rivelata decisamente più fluida di quanto mi aspettassi da un apparecchio di questa categoria. Ho apprezzato soprattutto la rapidità di accensione e la reattività dei menu. Prima dell’acquisto occorre tuttavia considerare alcuni compromessi legati alla rumorosità della ventola e alla stabilità del collegamento durante gli spostamenti. Il riferimento per l’acquisto è la pagina ufficiale del Linkifun L10. Prima di procedere è opportuno accertare la compatibilità della propria Tesla che deve disporre del pannello centrale orizzontale.

Unboxing e dotazione

La confezione contiene l’essenziale. Al suo interno ho trovato l’unità principale insieme ai cavi di collegamento e a un adattatore per schede microSD. Non occorre molto altro dal momento che l’accessorio riceve alimentazione e comunica attraverso la porta USB della vettura.

L’adattatore microSD costituisce un’aggiunta interessante. Secondo le informazioni dichiarate dall’azienda è possibile ampliare lo spazio di archiviazione attraverso una scheda TF fino a 256 GB. Si possono quindi conservare brani musicali o filmati in locale senza consumare il traffico dati dell’hotspot. Non ho utilizzato supporti di memoria durante il periodo di valutazione e mi limito pertanto a riportare le specifiche fornite dal marchio.

Credits: TecnoAndroid

Merita invece una considerazione la documentazione. Il manuale disponibile sul portale ufficiale è un PDF in giapponese e non ho trovato indicazioni relative a una versione italiana. La procedura iniziale è comunque intuitiva. Una guida nella propria lingua sarebbe però utile per chi ha meno familiarità con questi accessori soprattutto in relazione all’associazione Bluetooth dei comandi al volante.

Nel complesso il corredo è adeguato alla fascia di prezzo. Comprende tutto il necessario per il funzionamento senza aggiungere componenti superflui.

Design, materiali e collocazione

Il Linkifun L10 è uno di quegli oggetti che si dimenticano dopo averli sistemati. È progettato per rimanere nascosto nell’abitacolo anziché attirare l’attenzione. Il guscio esterno trasmette una buona sensazione di robustezza e solidità. Si tratta di una caratteristica importante per un apparecchio destinato a trascorrere mesi all’interno di un veicolo esposto a oscillazioni termiche e vibrazioni.

La struttura ospita gli alloggiamenti per SIM e scheda TF oltre a un indicatore LED che comunica lo stato operativo. All’interno è presente un piccolo sistema di raffreddamento attivo definito ultra silenzioso dalla casa produttrice. Nell’impiego quotidiano ho riscontrato una situazione leggermente diversa da quella descritta.

La scheda ufficiale non specifica ingombri e peso. Posso comunque confermare che l’unità trova facilmente posto nel vano sotto il bracciolo della Model Y Juniper arrivata in Italia con il restyling dove l’ho collegata alla presa USB. Rimane così fuori dalla vista senza lasciare fili lungo l’abitacolo.

Questa posizione presenta anche un vantaggio pratico. L’accessorio resta al riparo dai raggi solari che nei mesi estivi possono riscaldare notevolmente la plancia e non ostacola i comandi. Suggerisco soltanto di mantenere libero lo spazio circostante per favorire il ricambio d’aria necessario al sistema di ventilazione.

Dal punto di vista estetico prevale la semplicità. Le linee sono essenziali e non cercano di trasformare il prodotto in un elemento d’arredo. Considerata la destinazione d’uso mi sembra una scelta sensata.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Prodotto AI Box Linkifun™ L10 con Android 13 per Tesla Sistema operativo Android 13 con Google Play Store Modalità CarPlay wireless, Android Auto wireless, Android 13 nativo Processore Qualcomm Snapdragon 6125 secondo la scheda testuale (alcune immagini ufficiali indicano 6225) Memoria 8 GB di RAM, 128 GB di archiviazione Espansione Scheda TF fino a 256 GB Connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth, 4G con slot SIM, GPS integrato Collegamento USB, plug and play, visualizzazione tramite browser Tesla Raffreddamento Ventola attiva integrata Aggiornamenti Firmware OTA Interfaccia Drive Mode, Custom Mode, Classic Mode, split screen Tesla compatibili Model 3 e Model Y 2017-2026, Model S e Model X 2021-2026, con display centrale orizzontale Smartphone compatibili iPhone 6 o successivi con iOS 10 o superiore, Android 11 o superiore Garanzia 1 anno, reso entro 45 giorni

Come funziona su una Tesla

Per comprendere il funzionamento dell’L10 occorre considerare il modo in cui Tesla gestisce il proprio display centrale. A differenza di gran parte delle automobili moderne non accetta segnali video esterni e non supporta direttamente i protocolli CarPlay e Android Auto. Il browser web integrato rappresenta il punto di accesso sfruttato da Linkifun.

L’architettura è semplice. L’apparecchio riceve energia dalla presa USB e genera una rete Wi-Fi alla quale si collega la vettura. La schermata viene quindi riprodotta nel navigatore web di bordo. Il risultato è un ambiente Android che occupa la porzione di pannello riservata al browser e risponde ai tocchi come un tablet. Il sistema originale rimane intatto e basta scollegare l’accessorio per ripristinare la situazione precedente.

Al suo interno troviamo un vero e proprio computer equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Le informazioni ufficiali non sono del tutto concordanti sul modello del SoC. Nella descrizione testuale compare la sigla 6125 mentre una delle immagini indica il 6225. Non avendo potuto accertare quale componente sia effettivamente presente nel mio esemplare riporto entrambe le denominazioni. Nell’esperienza pratica non ho comunque rilevato problemi di reattività.

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Sono previste tre modalità operative. Con CarPlay wireless l’interfaccia dell’iPhone viene riprodotta sul monitor di bordo. La stessa dinamica interessa gli smartphone compatibili con Android Auto wireless. Selezionando Android 13 l’unità lavora invece autonomamente attraverso le applicazioni installate dal Play Store. Il cellulare serve soltanto a condividere l’accesso a internet in assenza di una SIM dedicata.

A completare la dotazione troviamo un GPS integrato che permette ai programmi di navigazione di determinare la posizione senza dipendere dallo smartphone. La tecnologia Bluetooth gestisce la trasmissione sonora verso gli altoparlanti della macchina e la compatibilità con i pulsanti sul volante. Il raffreddamento attivo contribuisce infine a contenere il calore prodotto dall’elettronica.

Configurazione e interfaccia

La fase iniziale è stata sorprendentemente breve. Dopo aver inserito il cavo nella presa sotto il bracciolo ho aperto il browser della Tesla e mi sono ritrovato davanti alla nuova schermata. Un’esperienza plug and play nel vero senso del termine che non ha richiesto particolari competenze tecniche.

Le FAQ ufficiali contemplano anche eventuali difficoltà al primo avvio. Se la vettura non riesce a individuare la rete Wi-Fi generata dall’unità viene suggerito di ricorrere al Bluetooth del telefono. Nel mio caso non è stato necessario ma è positivo che l’azienda abbia previsto una soluzione per questa eventualità.

Un passaggio ulteriore interessa la gestione sonora e l’integrazione con i pulsanti sul volante. Secondo le FAQ occorre selezionare il Bluetooth come modalità audio nelle impostazioni dell’L10 e associare alla Tesla la periferica identificata dalla dicitura TslBoxBT seguita da alcuni caratteri. Una volta completata la procedura il suono viene riprodotto dagli altoparlanti di serie e i tasti fisici consentono di controllare la riproduzione. La configurazione va effettuata a vettura ferma.

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Per la schermata principale sono disponibili tre layout denominati Drive Mode, Custom Mode e Classic Mode. Questi profili permettono di adattare la Home alle proprie preferenze grafiche e organizzare le scorciatoie verso i servizi più utilizzati. Avere gli elementi principali facilmente raggiungibili rende più ordinata l’esperienza a bordo. Le impostazioni e le interazioni manuali vanno comunque gestite durante le soste.

L’accesso al Play Store richiede naturalmente un account Google esattamente come avviene su qualsiasi tablet Android. Da qui si possono scaricare i programmi desiderati. Sul fronte della riservatezza occorre ricordare che si introduce nell’abitacolo un ambiente digitale indipendente dal software Tesla e associato alle proprie credenziali. Personalmente non considero questo aspetto problematico ma vale la pena tenerne conto soprattutto se la macchina viene condivisa con altre persone.

Linkifun dichiara inoltre la compatibilità con gli aggiornamenti firmware OTA. Si tratta di una caratteristica rilevante per un accessorio che dipende dal browser di una vettura soggetta a frequenti aggiornamenti. Le risposte dell’azienda alle recensioni dei clienti suggeriscono una certa attenzione al supporto. Sarà però la continuità della manutenzione software nei prossimi mesi a determinarne l’effettivo valore.

Prestazioni, calore e rumorosità

La velocità di elaborazione è probabilmente l’aspetto che mi ha convinto maggiormente. L’interfaccia risulta scorrevole e reattiva e il passaggio da un servizio all’altro non evidenzia rallentamenti significativi. Anche la consultazione dei menu è piacevole. Non ho effettuato benchmark o rilevazioni strumentali e il mio giudizio deriva dall’esperienza quotidiana. Durante le tre settimane non ho mai avuto l’impressione di dover attendere una risposta dall’apparecchio.

Positivi anche i tempi di avvio. Ogni volta che entravo in macchina il sistema diventava operativo rapidamente evitando quelle attese che alla lunga possono rendere frustrante l’impiego di prodotti analoghi. Su un accessorio destinato a essere sfruttato anche per tragitti brevi questa caratteristica conta più di molti dati sulla carta.

Il principale compromesso sul piano termico riguarda la rumorosità della ventola. Nonostante venga descritta come ultra silenziosa ho percepito un leggero ronzio. Non è particolarmente invasivo e rappresenta una rinuncia comprensibile considerando le esigenze di dissipazione di un processore racchiuso in uno spazio ristretto.

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L’unità tende inoltre a riscaldarsi. Non disponendo di misurazioni della temperatura posso riferire soltanto che il calore risulta avvertibile al tatto. Nel corso della recensione non si sono verificati blocchi né cali prestazionali evidenti. Rimane opportuno evitare di coprire le aperture di ventilazione con gli oggetti riposti nel vano portaoggetti.

Per quanto riguarda il fabbisogno energetico non dispongo di dati misurati. L’alimentazione proviene dalla presa USB e la scheda tecnica non specifica la potenza assorbita. Non posso quindi quantificare l’eventuale incidenza sull’autonomia del veicolo.

Test sul campo

La valutazione si è protratta per tre settimane esclusivamente sulla mia Model Y Juniper Performance nera. È la stessa vettura sulla quale ho recentemente recensito il portapacchi TESERY per la Model Y Juniper e che ormai apro con il bracciale Tapster con chiave Tesla. Durante gli spostamenti abituali ho alternato un Samsung Galaxy S26 Ultra per Android Auto e un iPhone 15 Pro per CarPlay. L’accesso alla rete è sempre avvenuto attraverso la connessione condivisa dal cellulare senza ricorrere a una SIM dedicata.

Ho privilegiato un approccio basato sull’esperienza reale anziché sui risultati di laboratorio. Non sono state effettuate rilevazioni di latenza o temperatura con apparecchiature specifiche. Mi sono concentrato invece sui tempi di accensione e sulla disponibilità delle diverse funzionalità nelle normali condizioni di utilizzo. Le osservazioni hanno quindi carattere soggettivo e descrivono ciò che ho riscontrato concretamente a bordo.

Una delle principali incognite riguardava la continuità del servizio in marcia. Una tecnologia basata sul browser della macchina potrebbe infatti presentare limitazioni quando il veicolo è in movimento. Nel mio caso le funzionalità di navigazione e riproduzione musicale sono rimaste disponibili anche durante i tragitti.

Non sono mancati tuttavia alcuni inconvenienti. Ho riscontrato sporadiche disconnessioni seguite da un ripristino automatico del collegamento senza necessità di intervento. Non ho annotato la frequenza esatta degli episodi ma le interruzioni si sono risolte nell’arco di pochi secondi. Non hanno inciso significativamente sull’esperienza complessiva. Chi desidera l’affidabilità di un sistema nativo deve comunque tenere presente questa eventualità.

Posso soltanto avanzare ipotesi sulle origini del fenomeno. Il percorso dei dati coinvolge lo smartphone e la rete wireless creata dall’L10 oltre al browser Tesla. Ciascuno di questi elementi potrebbe essere responsabile di una momentanea perdita del segnale. Non dispongo di riscontri sufficienti per identificare la causa precisa. La riconnessione spontanea e tempestiva contribuisce comunque a limitare il disagio.

Con l’iPhone 15 Pro ho sperimentato CarPlay mentre al Galaxy S26 Ultra ho affidato Android Auto. Ho esplorato anche l’ambiente Android 13 autonomo che trasforma il prodotto in una sorta di tablet alimentato dalla rete condivisa del telefono. Con entrambe le piattaforme la trasmissione sonora verso l’impianto della Tesla si è dimostrata soddisfacente e anche le conversazioni telefoniche sono risultate di buona qualità.

Per le interazioni vocali mi sono affidato a Google Assistant. La disponibilità di un assistente digitale rappresenta un vantaggio rispetto alla gestione manuale del touchscreen durante la marcia. Rimane fondamentale evitare qualsiasi distrazione e rinviare alle soste le operazioni che richiedono attenzione.

Tra i servizi esaminati figurano YouTube, Netflix, Spotify, Google Maps e Waze. Tutti si sono dimostrati operativi. I programmi di navigazione e la riproduzione musicale rappresentano le applicazioni più pertinenti ai tragitti mentre le piattaforme video sono destinate alle soste. Ho apprezzato anche la modalità a schermo diviso che consente di visualizzare contemporaneamente due applicazioni e costituisce una delle aggiunte più interessanti del pacchetto.

Il bilancio del periodo di utilizzo è favorevole. L’accessorio mantiene le promesse con una velocità di risposta superiore alle aspettative e una notevole immediatezza operativa. Le occasionali perdite del segnale e la ventilazione udibile rimangono i principali margini di miglioramento.

È doveroso precisare i limiti della recensione. Avendo esaminato unicamente la Model Y non posso estendere le mie conclusioni alle Model 3, S e X. Non ho sperimentato la connettività mediante SIM né l’espansione attraverso una scheda TF. Mancano inoltre rilevazioni strumentali relative a temperatura, latenza e assorbimento energetico. Per questi aspetti le considerazioni derivano dalle impressioni personali o dalle informazioni pubblicate da Linkifun.

Approfondimenti

CarPlay wireless con iPhone 15 Pro

Per gli utenti Apple la disponibilità di CarPlay costituisce probabilmente la principale ragione per orientarsi verso un accessorio simile. L’L10 gestisce la comunicazione senza fili e non richiede quindi un collegamento fisico tra telefono e unità. L’iPhone può rimanere in tasca oppure sul ripiano di ricarica mentre la sua interfaccia viene riprodotta sul pannello Tesla.

Con il mio iPhone 15 Pro ho ritrovato la stessa disposizione grafica delle vetture che includono CarPlay di serie. La navigazione fra i menu è risultata piacevole e la riproduzione sonora non ha evidenziato anomalie. Anche le telefonate sono state soddisfacenti. L’azienda menziona la compatibilità con Siri ma durante la recensione ho preferito Google Assistant e non posso pertanto esprimere un giudizio diretto sull’assistente Apple.

Il principale beneficio rispetto alla piattaforma nativa riguarda la continuità dell’ecosistema. Playlist e podcast sono già disponibili insieme alle destinazioni recenti e ai servizi di messaggistica compatibili senza dover ripetere le configurazioni. Per chi ha costruito le proprie abitudini digitali attorno all’iPhone si tratta di una comodità concreta.

Android Auto wireless con Galaxy S26 Ultra

Considerazioni analoghe valgono per Android Auto che ho esaminato attraverso il Galaxy S26 Ultra. Anche in questo caso la comunicazione avviene senza cavi e dopo la configurazione iniziale il riconoscimento si ripete automaticamente. La schermata riproduce l’ambiente standard con i programmi compatibili presenti sullo smartphone.

Chi conosce già questa piattaforma ritroverà un’organizzazione familiare e le relative preferenze. Alcune impostazioni nascoste di Android Auto riguardano proprio la gestione dell’avvio automatico e dei contenuti multimediali e possono semplificare ulteriormente la routine.

Qualora le possibilità di Android Auto risultassero insufficienti è disponibile anche l’ambiente autonomo basato su Android 13. Quest’ultimo comprende servizi normalmente esclusi dall’interfaccia automobilistica come le piattaforme di streaming video da utilizzare a vettura parcheggiata. Il cellulare ha in questo contesto soltanto il compito di fornire l’accesso alla rete.

Android 13 e le app del Play Store

La presenza di Android 13 distingue un AI Box dai comuni adattatori wireless. L’unità assume le caratteristiche di un tablet collegato al monitor dell’abitacolo e dispone del Google Play Store da cui scaricare le applicazioni compatibili.

Le verifiche effettuate con YouTube, Netflix, Spotify, Google Maps e Waze hanno dato esito positivo. I servizi musicali e cartografici si affiancano alle possibilità di intrattenimento audiovisivo durante le pause. Tesla integra già alcune piattaforme di streaming e nel tempo ha introdotto servizi come YouTube Music e Amazon Music con i suoi aggiornamenti software. Il catalogo disponibile sullo store di Google rimane però decisamente più ampio.

Waze merita una menzione particolare. Per chi lo predilige rispetto ad altri navigatori la possibilità di ritrovarlo sul display centrale rappresenta uno dei vantaggi più evidenti del Linkifun. Il servizio si evolve costantemente e tra le novità segnalate figura la visualizzazione dei semafori sulla mappa di Waze. Stando alle informazioni tecniche il ricevitore satellitare incorporato consente inoltre ad Android di determinare la posizione senza dipendere dal cellulare.

Split screen e multitasking

La visualizzazione affiancata consente di distribuire due programmi sulla medesima superficie. Si possono per esempio accostare una mappa e un lettore musicale oppure consultare altri contenuti quando la vettura è ferma. Durante la valutazione questa modalità ha funzionato correttamente.

Le dimensioni generose del pannello della Model Y valorizzano il multitasking. Mantenere visibile la cartografia e avere contemporaneamente a disposizione il lettore multimediale permette di organizzare meglio lo spazio disponibile senza passare continuamente da una schermata all’altra. È una funzionalità che può diventare parte integrante delle abitudini quotidiane.

Linkifun non specifica nel dettaglio eventuali restrizioni relative alle combinazioni supportate. Non posso quindi assicurare la compatibilità con qualsiasi coppia di programmi. Nelle configurazioni esaminate non ho incontrato difficoltà.

Connessione dati: hotspot o SIM

L’ambiente Android necessita di un accesso a internet per usufruire dei servizi online. Le alternative previste sono l’hotspot dello smartphone oppure una SIM dati da alloggiare direttamente nell’unità dotata di modem 4G.

Nel periodo di utilizzo ho scelto sempre la condivisione della rete mobile. È l’opzione più immediata perché evita di sottoscrivere un secondo abbonamento. Occorre tuttavia considerare il consumo di traffico associato soprattutto alla visione di filmati in streaming. Chi intende trascorrere le soste guardando Netflix o YouTube dovrebbe prestare attenzione ai gigabyte inclusi nella propria offerta telefonica.

Una scheda SIM autonoma renderebbe invece il sistema indipendente dal telefono. Il produttore precisa che tale possibilità non è supportata negli Stati Uniti e in Canada dove rimane necessario l’hotspot. Le restanti funzionalità risultano disponibili anche in questi Paesi. In Italia la connessione attraverso il modem interno dovrebbe quindi essere accessibile ma non avendola sperimentata non posso garantire la compatibilità effettiva con gli operatori nazionali.

Audio, chiamate e comandi vocali

La gestione del suono era una delle mie principali perplessità. Nelle soluzioni basate sul browser la sincronizzazione e la resa acustica possono infatti rivelarsi punti deboli. Con l’esemplare ricevuto la trasmissione verso gli altoparlanti Tesla è risultata soddisfacente sia per i brani musicali sia per le indicazioni dei navigatori.

Anche le conversazioni telefoniche hanno restituito una buona impressione. Per l’assistenza vocale ho utilizzato Google Assistant che consente di gestire diverse operazioni senza ricorrere direttamente al touchscreen.

L’integrazione dei pulsanti sul volante per il controllo della riproduzione e delle telefonate richiede l’associazione Bluetooth descritta nelle FAQ ufficiali. È una breve operazione da completare a macchina parcheggiata per sfruttare pienamente la compatibilità con i comandi originali.

Uso responsabile alla guida

La disponibilità delle funzionalità durante gli spostamenti è un dato tecnico da accompagnare a una considerazione sulla sicurezza. Le piattaforme audiovisive come Netflix e YouTube possono essere utilizzate quando la macchina è parcheggiata. Riprodurre contenuti video sullo schermo centrale durante la marcia può invece distrarre il conducente anche se destinati ai passeggeri.

Durante i tragitti è opportuno limitarsi alle indicazioni di navigazione e alle funzioni consentite che non sottraggono attenzione alla strada. Le configurazioni e le operazioni manuali devono essere effettuate a vettura ferma.

Prezzo e posizionamento

L’AI Box Linkifun™ L10 con Android 13 per Tesla è commercializzato attraverso il negozio ufficiale a un listino di 398 dollari che al momento della stesura scendono a 295 dollari. Nella pagina è inoltre presente un codice promozionale Black Friday del 22% da inserire al checkout. L’esborso effettivo in euro varia in base al tasso di cambio e alle condizioni applicate in fase di ordine. La spedizione è gratuita a livello internazionale e la copertura prevista è di un anno con possibilità di restituzione entro 45 giorni.

Il riferimento per l’acquisto è la pagina ufficiale del Linkifun L10. Prima di procedere è opportuno accertare la compatibilità della propria Tesla che deve disporre del pannello centrale orizzontale.

La convenienza dipende principalmente dalle proprie necessità. La cifra richiesta non è trascurabile per un accessorio ma comprende tre ambienti operativi differenti insieme a 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione. A questi si aggiungono la localizzazione satellitare e il modulo 4G senza necessità di modifiche alla vettura. La proposta privilegia quindi la versatilità rispetto al contenimento del costo. Restano le differenze rispetto a una soluzione di fabbrica sul piano della continuità del segnale e della silenziosità.

Può essere una scelta sensata per chi è abituato a CarPlay o Android Auto e ne avverte l’assenza sulla Tesla oppure per chi considera Waze irrinunciabile. Anche chi desidera ampliare le possibilità di intrattenimento durante le soste potrebbe apprezzarlo. Al contrario chi è già soddisfatto dei servizi nativi rischia di sostenere una spesa significativa per caratteristiche che sfrutterebbe raramente.

Conclusioni

Dopo tre settimane con l’AI Box Linkifun™ L10 con Android 13 per Tesla considero la mia Model Y Juniper Performance una vettura più versatile. Non si tratta di sostituire il software originale quanto di affiancargli CarPlay e Android Auto insieme alla libertà offerta da un sistema Android indipendente. Le funzionalità esaminate hanno concretamente ampliato le possibilità dell’ecosistema di bordo preservandone le caratteristiche native.

Il maggiore punto di forza risiede nell’equilibrio fra immediatezza e capacità di elaborazione. L’installazione è semplice e i tempi di accensione contenuti. La risposta ai comandi è migliore di quanto mi aspettassi da una soluzione che dipende dal browser integrato. Rimangono tuttavia alcuni compromessi: le rare interruzioni della comunicazione e la lieve rumorosità del raffreddamento ricordano che si tratta di un computer indipendente dal sistema originale.

Il prodotto è indicato soprattutto per i proprietari di Tesla compatibili che utilizzano lo smartphone come principale riferimento per musica e navigazione. Offre inoltre maggiori possibilità di intrattenimento durante le soste. Chi pretende una perfetta integrazione senza rumori o perdite di segnale oppure trova già adeguata la piattaforma nativa può tranquillamente rinunciare all’acquisto.

Il contesto ideale è quello di un automobilista che utilizza quotidianamente la propria vettura e desidera ritrovare i servizi digitali abituali anche a bordo. La possibilità di accedere a un catalogo più esteso durante le pause rappresenta un ulteriore vantaggio. Per chi si domanda se una Tesla possa comunicare con lo stesso ecosistema del proprio smartphone l’L10 offre una risposta concreta: basta una porta USB per ampliare le possibilità del display centrale.

Linkifun L10 AI Box Android 13 per Tesla 8.0/10 Installazione semplice, avvio rapido e CarPlay, Android Auto e Android 13 che funzionano bene sul display della Tesla. Restano una ventola udibile, un po' di calore e rare disconnessioni in movimento. Pro Installazione immediata via USB e browser, senza toccare il sistema originale Avvio veloce e menu reattivi CarPlay e Android Auto wireless più Android 13 con Play Store Split screen stabile con due app affiancate Buona resa audio e chiamate sugli altoparlanti Tesla Contro Ventola leggermente udibile Unità che si scalda in modo percepibile Rare disconnessioni in movimento, con ripristino automatico Manuale online in giapponese e dati discordanti sul processore

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Installazione immediata via USB e browser, senza toccare il sistema originale

✓ Avvio veloce e menu reattivi

✓ CarPlay e Android Auto wireless più Android 13 con Play Store

✓ Split screen stabile con due app affiancate

✓ Buona resa audio e chiamate sugli altoparlanti Tesla − Contro × Ventola leggermente udibile

× Unità che si scalda in modo percepibile

× Rare disconnessioni in movimento, con ripristino automatico

× Manuale online in giapponese e dati discordanti sul processore

Fonte: TecnoAndroid