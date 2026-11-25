Il design della Ferrari Luce non ha convinto tutti al debutto, ma per l’amministratore delegato Vigna una parte della colpa va cercata altrove, cioè nelle fotografie ufficiali. La prima auto alla spina nella storia della Casa modenese viene descritta dal manager come un vero manifesto del progressismo, capace di rivoluzionare il mondo dell’automotive. Non tutti condividono questa visione, perché la vettura avrebbe potuto avere linee molto più aggraziate e vicine alla tradizione del marchio. A Maranello invece si è scelto di rompere gli schemi classici con un progetto completamente inedito.

Le vendite però non sembrano risentirne. Le assegnazioni per il prossimo anno risultano già esaurite e, come sottolineato dallo stesso Vigna, chi vorrà ordinare un esemplare dovrà mettere in conto un’attesa di almeno un anno. I clienti che hanno già firmato si sono detti entusiasti delle soluzioni sviluppate da tecnici e designer, guidati dall’ex Apple Jony Ive. L’idea è nata da una chiacchierata tra il Presidente del Cavallino John Elkann e il fondatore di Amazon Jeff Bezos, mentre la realizzazione è stata affidata a LoveFrom, il collettivo americano di creativi che ha aperto l’era green di Ferrari.

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I due errori ammessi da Vigna al lancio

Credits: TecnoAndroid

Il crossover 100% elettrico è stato svelato il 26 maggio 2026 a Roma, nella cornice della Vela di Calatrava, anche se le prime immagini dell’abitacolo erano già circolate il 9 febbraio 2026. La Luce poggia su un’architettura elettrica nuova, con interni spaziosi impreziositi da materiali di altissima qualità come pelle, alluminio e vetro Gorilla Glass. Il prezzo di lancio è fissato a 550.000 euro, eppure le discussioni si sono concentrate quasi tutte sull’aspetto estetico e non sul cartellino.

Del tema il manager ha parlato durante la presentazione del libro “Ferrari” edito da Sperling & Kupfer, firmato da Tommaso Ebhardt, responsabile dell’ufficio milanese di Bloomberg. In quell’occasione Vigna ha ribadito la volontà di “osare l’inimmaginabile”, spiegando che le consuete regole di marketing sulla segmentazione della clientela non valgono per Maranello, dove l’obiettivo è coprire diverse fasce d’età.

Secondo il numero uno del Cavallino al debutto sarebbero stati commessi due sbagli. Il primo riguarda la scelta dei colori di presentazione, tinte pensate per determinate nazioni o fasce d’età che si sono poi scontrate con la realtà degli ordini. Il secondo tocca invece le riprese fotografiche ufficiali, realizzate con una lunghezza focale più coerente con l’industrial design che con il car design. Una scelta che, a detta dell’amministratore delegato, avrebbe penalizzato il linguaggio stilistico della vettura.

Una startup di 80 anni che vuole continuare a osare

Vigna ha assicurato che in futuro la Casa modenese sarà più attenta, pur riconoscendo che certi passi falsi servono a crescere. Tra le lezioni apprese c’è quella di ragionare prima in ottica globale e solo in un secondo momento in funzione del singolo mercato locale.

La spiegazione legata all’obiettivo fotografico però non ha convinto proprio tutti. Per i più critici le perplessità sulla Ferrari Luce andavano ben oltre la messa a fuoco o la prospettiva: un marchio che ha costruito la propria fama sulla sportività difficilmente riesce a far dimenticare l’assenza del sound, e un’ipotetica distorsione ottica in questo senso c’entra poco. Del resto la forza del Cavallino è tale da poter vendere praticamente qualsiasi cosa, come dimostrano gli ordini già esauriti.

Fonte: TecnoAndroid