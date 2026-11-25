Gli agenti AI nati per aiutare le aziende a individuare i punti deboli dei propri sistemi sono finiti dalla parte sbagliata della barricata. Un programma pensato per la difesa è stato infatti usato per introdursi nel server di un’altra organizzazione, e nel corso dell’operazione gli agenti hanno scovato e sfruttato una falla zero day che fino a quel momento nessuno conosceva. A ricostruire l’intera vicenda è stata Amazon Threat Intelligence, che ha messo in fila una serie di intrusioni avvenute tra l’8 e il 10 settembre 2026.

Il bersaglio principale della campagna erano soprattutto gli istituti di istruzione dell’Asia orientale, con l’esclusione della Cina. Per portare avanti gli attacchi gli autori si sono affidati a Cairn, una piattaforma di test di sicurezza che ha il compito di coordinare diversi agenti di intelligenza artificiale. In condizioni normali uno strumento del genere serve proprio a simulare un’aggressione per capire dove un’infrastruttura può cedere. Qui invece è stato rivolto contro sistemi altrui, e secondo Amazon in almeno un caso gli agenti sono riusciti a trovare un punto debole inedito e a usarlo per prendere il controllo di una macchina.

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La vulnerabilità sconosciuta dentro MONAI Label

Il software colpito si chiama MONAI Label ed è un’applicazione open source impiegata per annotare immagini mediche. Proprio al suo interno gli agenti coordinati da Cairn hanno individuato la vulnerabilità che ha poi aperto la strada verso il server. Vale la pena chiarire il significato dell’espressione zero day, perché è il cuore di tutta la faccenda. Si parla di zero day quando un difetto viene sfruttato prima che chi mantiene il programma abbia la possibilità di correggerlo, quindi in una fase in cui non esiste ancora alcuna difesa specifica. Nel caso ricostruito da Amazon è esattamente questo passaggio a fare la differenza. Una normale scansione automatica si limita infatti a cercare problemi già noti e catalogati, mentre in questa occasione gli agenti AI hanno portato alla luce una debolezza che nessuno aveva ancora segnalato. Non tutti i tentativi osservati, però, sono andati a buon fine. In due situazioni, una riguardante un server Redis e l’altra un server universitario dotato di GPU, gli agenti non sono riusciti a entrare e l’attacco si è fermato prima di raggiungere l’obiettivo.

L’istanza lasciata aperta che ha svelato la campagna

C’è un dettaglio piuttosto curioso nel modo in cui i ricercatori sono arrivati a ricostruire l’operazione. Chi utilizzava Cairn aveva lasciato la propria istanza accessibile da Internet senza alcuna autenticazione, cioè senza password né altre protezioni all’ingresso. Questa svista ha permesso al gruppo di Amazon di esaminare le tracce lasciate dagli agenti durante il loro lavoro e di seguire passo dopo passo ciò che avevano fatto, risalendo così all’intera campagna.

Per chi si occupa dei sistemi informatici di un’università o di un centro di ricerca la storia porta con sé una questione molto più quotidiana di quanto possa sembrare a prima vista. Capita spesso che un servizio venga installato per un progetto specifico e poi resti raggiungibile dall’esterno, anche quando il gruppo che lo utilizza avrebbe bisogno di accedervi soltanto dalla rete interna. È proprio questo tipo di esposizione, spesso dimenticata una volta concluso il lavoro, a trasformare un semplice strumento di ricerca in una possibile porta d’ingresso per chi cerca macchine vulnerabili da colpire.

Fonte: TecnoAndroid