Portapacchi TESERY per Model Y Juniper: ho messo alla prova le barre sulla mia Tesla

Due barre in alluminio sopra il tetto di una Model Y Performance sono una scelta che si fa per necessità, non per estetica. Lo dico da proprietario: la mia Juniper Performance nera è un’auto nata per sembrare bassa, pulita e veloce e due traverse sopra il vetro panoramico vanno esattamente nella direzione opposta. Però arriva sempre il giorno in cui devi spostare qualcosa che nel bagagliaio non entra, o che non vuoi infilare tra i sedili rischiando di rovinare gli interni. In quel momento il discorso cambia completamente.

Ho provato il Portapacchi TESERY per Tesla Model Y Juniper per circa due settimane. Il set mi è stato inviato direttamente da TESERY e l’ho utilizzato quattro o cinque volte, montandolo e smontandolo a seconda delle necessità. Non l’ho tenuto fisso sul tetto per settimane: l’ho usato come lo userebbe la maggior parte dei proprietari, cioè quando serve davvero, e poi via.

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Proprio questo modo di utilizzo mi ha permesso di capire bene due cose che contano più della scheda tecnica: la prima è quanto sia ripetibile il montaggio, perché un sistema che richiede mezz’ora di imprecazioni ogni volta finisce per restare in garage. La seconda è quanto resti stabile dopo diversi cicli di serraggio e rimozione, visto che il punto di ancoraggio della Model Y si trova a pochi millimetri dal vetro del tetto.

Sopra ci ho caricato di tutto: una bici elettrica da oltre 25 kg, un mobiletto in alluminio, un mobile, un monopattino e alcune barre lunghe da trasportare. L’ho quindi sfruttato in modo intenso, ben oltre il classico portasci del fine settimana.

Il giudizio, anticipo, è positivo: il prodotto è solido, si integra bene con la Juniper e costa meno della metà delle barre originali Tesla. C’è però un passaggio del montaggio che va affrontato con calma e con l’attrezzo giusto e su questo mi soffermerò parecchio perché è l’unico punto in cui ho davvero perso tempo. A chi è rivolto? A chi possiede una Model Y del nuovo corso e ha bisogno, anche solo ogni tanto, di trasformarla in qualcosa di più vicino a un’auto da lavoro. Il Portapacchi TESERY per Tesla Model Y Juniper costa 247,95 euro sul sito ufficiale TESERY, nella variante dedicata alla Model Y Juniper.

Unboxing e dotazione

La confezione arriva lunga e stretta, come prevedibile per due traverse. All’interno le barre sono separate e protette e non ho trovato segni o graffi sulla verniciatura nera al momento dell’apertura. Per un oggetto che viaggia dall’altra parte del mondo e che deve poi appoggiarsi a pochi centimetri dal vetro dell’auto, è il minimo indispensabile, ma non è scontato.

Oltre alle due barre già assemblate con i rispettivi piedi, nella scatola si trovano il kit di attrezzi per l’installazione, le chiavi delle serrature e i quattro adesivi protettivi trasparenti da applicare sulla carrozzeria nei punti di contatto. C’è anche un piccolo gancio in plastica pensato per spostare la guarnizione del tetto e liberare l’ancoraggio. Su questo accessorio tornerò più avanti, perché personalmente ho trovato un’alternativa molto più efficace.

Le istruzioni sono essenziali: spiegano la sequenza, ma non insistono abbastanza sul passaggio più delicato, quello della guarnizione. TESERY mette a disposizione anche un video di installazione sulla pagina del prodotto e lo consiglio vivamente prima di iniziare, soprattutto se non avete mai montato barre su una Tesla.

Nel complesso la dotazione è completa: non serve comprare nulla a parte e non servono attrezzi da officina. Quello che manca è semmai una chiave di riserva più robusta, ma è un tema che approfondisco nella parte dedicata alle serrature.

Design, materiali e integrazione con la Juniper

Appena estratte dalla scatola, le barre danno subito un’impressione di solidità. L’alluminio ha uno spessore rassicurante, la verniciatura nera è uniforme e le plastiche dei piedi non hanno quell’aspetto lucido e sottile che spesso tradisce gli accessori economici. I gommini che vanno a contatto con l’auto sono morbidi ma compatti e le serrature alle estremità sono integrate nella struttura in modo pulito.

Il profilo della traversa è aerodinamico, schiacciato e con una scanalatura superiore a T. È quella la vera interfaccia del sistema: lì si fissano portabici, portasci, box o supporti per kayak compatibili con questo standard. Non è un dettaglio da poco, perché significa non essere legati a un ecosistema chiuso di accessori.

Credits: TecnoAndroid

Una volta montate, le barre si integrano bene con le linee della Juniper. Il colore nero si abbina alla mia auto e i piedi seguono la curvatura del tetto senza sporgenze strane. TESERY dichiara un’altezza di circa 115 mm sopra il tetto: abbastanza per lasciare spazio agli attacchi degli accessori, non tanto da trasformare l’auto in un furgone.

Detto questo, voglio essere onesto: su una Performance le barre tolgono sportività. Con i cerchi da 21 pollici, lo spoiler e l’assetto ribassato, la Model Y Performance ha una silhouette che punta tutto sulla pulizia della linea. Le traverse la rendono visivamente più pratica e meno aggressiva. Non è un difetto del prodotto TESERY, è una conseguenza inevitabile di qualsiasi sistema di barre su questa vettura. Chi le monta, però, lo fa perché deve trasportare qualcosa e in quest’ottica il compromesso estetico mi sembra accettabile.

C’è invece un aspetto che mi ha colpito negativamente e che riguarda l’abitacolo più che l’esterno. Ne parlo in un approfondimento dedicato, perché chi viaggia spesso con passeggeri dovrebbe saperlo prima dell’acquisto.

Durante l’uso non ho notato giochi tra le varie parti, scricchiolii o vibrazioni. Le traverse restano ferme anche quando si sposta il carico o si stringono le cinghie con una certa forza. È la sensazione che cerco in un accessorio del genere: non dover pensare a lui mentre guido.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Prodotto Portapacchi TESERY per Tesla Model 3 Highland / Model Y (Set di 2) Variante testata Model Y Juniper (2025.3+), provata su Model Y Juniper Performance Altre varianti disponibili Model Y 2020-2025.2, Model 3 Highland 2024+, Model 3 2017-2023.10 Materiale Lega di alluminio (dichiarata di grado aeronautico) Colore Nero Portata massima dichiarata 75 kg Altezza sopra il tetto Circa 115 mm (dato del produttore) Sistema di fissaggio Punti di ancoraggio originali Tesla, nessuna foratura Antifurto Serrature con chiave a entrambe le estremità Compatibilità accessori Scanalatura superiore a T Protezione carrozzeria Piastre in gomma morbida e 4 adesivi protettivi trasparenti Contenuto della confezione 2 barre trasversali, kit di attrezzi per l’installazione, chiavi, adesivi protettivi Prezzo sul sito ufficiale 247,95 euro (rilevato a ottobre 2026)

Come funziona il sistema di aggancio

La Model Y non ha mancorrenti longitudinali. Tesla ha previsto dei punti di ancoraggio nascosti sotto la guarnizione che corre lungo i bordi del tetto, in corrispondenza delle porte. È lì che si agganciano i piedi delle barre, sia quelle originali sia quelle di terze parti come queste TESERY.

Il principio è semplice: si solleva la guarnizione, si individua il foro di ancoraggio nella struttura della carrozzeria, si inserisce il gancio del piede e si serra la vite che porta la barra in tensione contro il tetto. Le piastre in gomma distribuiscono la pressione, mentre gli adesivi trasparenti fanno da barriera tra il piede e la vernice.

Credits: TecnoAndroid

Per capire dove posizionare ogni piede, Tesla aiuta in modo molto concreto: sul vetro del tetto della Juniper è stampata una piccola lineetta con un triangolino che indica esattamente la posizione dell’aggancio. Ci ho messo un attimo a capirlo, ma una volta scoperto quel riferimento l’installazione è diventata quasi meccanica. Lo segnalo perché non è un’indicazione che salta all’occhio la prima volta e conoscendola in anticipo si risparmia parecchio tempo.

La serratura blocca la vite di fissaggio: una volta girata la chiave, la barra non può essere smontata senza aprirla. È un antifurto sì, ma anche una garanzia contro gli allentamenti involontari, come ho potuto verificare dopo ogni smontaggio.

Il montaggio: semplice, tranne un passaggio

Nel complesso l’installazione è stata abbastanza semplice. Lo dico subito per non spaventare nessuno: non servono competenze particolari, non si fora nulla e non serve un ponte sollevatore. C’è però un punto preciso che richiede pazienza e vale la pena raccontarlo nel dettaglio.

Per raggiungere il foro di ancoraggio bisogna spostare la guarnizione in gomma che corre lungo il bordo del tetto. Ed è proprio qui che ho avuto l’unico vero problema. Se in prossimità del foro si spinge troppo la guarnizione interna, questa tende a infilarsi sotto il vetro. A quel punto recuperarla è davvero complicato: io ho dovuto usare delle pinzette per tirarla fuori con delicatezza, un millimetro alla volta, facendo attenzione a non tagliarla né deformarla.

Il mio consiglio è di non usare il gancio in plastica incluso nella confezione per aprire la guarnizione. È troppo spesso e tende a spingere la gomma verso l’interno invece di sollevarla. Molto meglio qualcosa di sottile e rigido: una tessera sanitaria, una carta di credito o una vecchia scheda telefonica. Si fa scivolare sotto il bordo, si solleva la guarnizione e si libera il foro senza forzare. Dopo averlo scoperto, i montaggi successivi sono filati lisci.

Credits: TecnoAndroid

Il secondo timore era il vetro: su un tetto quasi interamente in cristallo, l’idea di stringere qualcosa a pochi centimetri di distanza non è rassicurante. Chi frequenta le community di proprietari Tesla avrà letto racconti di vetri incrinati durante montaggi sbagliati di barre, spesso per l’uso di componenti non corretti per il modello. Una volta visto il sistema dal vivo, però, mi sono tranquillizzato: il piede non preme sul vetro ma lavora nel punto che Tesla ha già predisposto per questo scopo. L’importante è scegliere la variante giusta, in questo caso quella specifica per Model Y Juniper, e seguire i riferimenti stampati sul cristallo.

Gli adesivi protettivi vanno applicati prima di posizionare i piedi. Coprono completamente la zona di contatto e, come vedremo, hanno fatto il loro lavoro: dopo diversi cicli di montaggio la vernice è rimasta intatta.

Una volta posizionati i ganci, il serraggio è rapido. I punti di aggancio mi sono sembrati molto sicuri, senza alcun movimento della barra anche spingendola con decisione. Chiusa la serratura, il lavoro è finito.

Test sul campo

Le due settimane di prova sono state dense. Non ho caricato le barre solo per fare qualche foto: le ho usate per trasporti reali, quelli per cui avevo bisogno di un portapacchi.

Il carico che mi ha sorpreso di più è stato la bici elettrica. Pesa oltre 25 kg, che per una bici sono tanti, e caricarla sul tetto di un SUV non è un’operazione da prendere alla leggera. Una volta fissata sulle barre, però, il sistema non ha dato alcun segno di cedimento: nessuna flessione visibile delle traverse, nessuno spostamento dei piedi, nessun rumore anomalo durante la marcia. Ho guidato con la bici sopra senza dover controllare ogni chilometro lo specchietto o il tetto, che è la cosa più importante.

Poi è stata la volta degli oggetti voluminosi. Ho trasportato un mobiletto in alluminio, un mobile vero e proprio, un monopattino e alcune barre lunghe. Sono carichi molto diversi tra loro per forma, distribuzione del peso e superficie esposta al vento. Gli elementi larghi e lisci sono quelli che richiedono più attenzione nel fissaggio, perché tendono a fare leva. In tutti i casi le traverse sono rimaste stabili e le cinghie hanno trovato un buon appoggio sul profilo in alluminio.

Credits: TecnoAndroid

Dal punto di vista della guida, ho percorso strade cittadine, extraurbane e tratti autostradali. Ho guidato anche in modo più sportivo, sfruttando un po’ della spinta che la Performance mette a disposizione, e non ho percepito movimenti strani o rumori metallici provenire dal tetto. Ovviamente con un carico sopra bisogna adattare lo stile di guida: frenate più dolci, curve più rotonde. Ma questo vale per qualsiasi auto e qualsiasi portapacchi.

Le condizioni meteo hanno fatto la loro parte. Ho usato l’auto con le barre montate sotto la pioggia, con vento forte e l’ho anche portata all’autolavaggio. In nessuna di queste situazioni ho avuto problemi: niente infiltrazioni dal tetto, niente fischi improvvisi, niente allentamenti. L’impressione, letteralmente, era di guidare come se le barre non ci fossero.

Infine lo smontaggio: dopo ogni utilizzo ho rimosso tutto e controllato con attenzione la carrozzeria e la guarnizione. Non ho trovato segni sulla vernice, grazie agli adesivi protettivi, né deformazioni nei punti di appoggio. Anche la vite di serraggio non mostrava alcun allentamento ed è logico: la serratura la blocca completamente e impedisce che si sviti con le vibrazioni.

Un limite di questa prova va dichiarato chiaramente: due settimane e quattro o cinque utilizzi sono sufficienti per valutare montaggio, stabilità e comportamento su strada, ma non per dire come si comporteranno verniciatura e serrature dopo un inverno intero o dopo anni di montaggi. Su questo potrò esprimermi solo con un uso più lungo.

Approfondimenti

Quanto rumore fanno in autostrada?

Il rumore aerodinamico è il primo timore di chiunque monti barre su un’auto elettrica, dove manca il motore termico a coprire i fruscii. Nella mia esperienza, con le barre montate e scariche, il rumore inizia a diventare percepibile intorno ai 130 km/h. Sotto quella velocità non sento nulla di significativo.

Considerando che 130 km/h è il limite massimo consentito nelle autostrade italiane, nell’uso normale non si sente quasi niente. Chi viaggia spesso in Germania sui tratti senza limite potrebbe avere un’esperienza diversa, ma non è uno scenario che ho potuto verificare.

Con il carico la situazione cambia, ma lì il rumore dipende soprattutto da cosa si trasporta. Una bici o un mobile generano turbolenze che nessuna traversa può eliminare. Non ho effettuato misurazioni con un fonometro, quindi la mia valutazione resta soggettiva e legata alle percezioni in abitacolo.

Consumi e autonomia: cambia qualcosa?

Qui devo essere trasparente: non ho misurato in modo sistematico i consumi con e senza barre. Non ho fatto percorsi identici a parità di velocità, temperatura e carico, che sarebbe l’unico modo serio per isolare l’effetto delle traverse.

Quello che posso dire è che, nell’uso quotidiano, non ho notato aumenti evidenti dei consumi con le barre scariche. Non ho visto variazioni tali da farmi cambiare abitudini di ricarica. È plausibile che un aumento ci sia, perché qualsiasi elemento sul tetto aggiunge resistenza aerodinamica, ma nel mio utilizzo non è stato percepibile.

Con carichi voluminosi come una bici o un mobile, invece, la logica dice che l’impatto sull’autonomia aumenta. Anche in questo caso, però, non ho dati misurati da riportare. Chi fa lunghi viaggi con il carico sul tetto farebbe bene a pianificare le soste ai Supercharger con un po’ di margine in più.

Serrature e chiave: sicure, ma con un dettaglio da curare

Le serrature alle due estremità di ogni barra hanno un duplice scopo: proteggono dai furti e bloccano la vite di serraggio. Funzionano bene, ma ho notato due dettagli.

Il primo: una volta stretto il bullone, la serratura fa un po’ di fatica a girare. Non si blocca, ma richiede una certa decisione. Il secondo riguarda la chiave, che mi è sembrata leggera rispetto alla robustezza del resto del sistema. Non si è mai piegata durante la prova, ma la sensazione in mano non è quella di un oggetto pensato per durare decenni.

Soprattutto, la chiave diventa un elemento critico: se la si perde, smontare le barre è un bel problema, proprio perché la serratura blocca completamente la vite. Il mio consiglio è di conservarla in un posto fisso, magari nel vano portaoggetti, e di non portarla in giro con il mazzo di casa.

Il tetto in vetro visto dall’interno

Questo è l’aspetto che mi è piaciuto meno e non riguarda la qualità del prodotto. La Juniper ha un tetto panoramico trasparente che è una delle sue caratteristiche più apprezzate da chi viaggia dietro. Con le barre montate, guardando verso l’alto, le traverse si vedono chiaramente attraverso il cristallo. Per i passeggeri l’effetto è davvero brutto: interrompono la vista del cielo proprio nel punto in cui il tetto dà il meglio.

È anche il motivo principale per cui ho preferito smontare le barre dopo ogni utilizzo invece di tenerle sempre sul tetto. Se le usate tutti i giorni, è un compromesso con cui dovrete convivere. Se le usate saltuariamente, come ho fatto io, la rapidità di montaggio diventa ancora più importante.

Montare e smontare spesso: regge?

In due settimane ho montato e smontato il set più volte. Dopo la prima installazione, quella in cui ho imparato la lezione della guarnizione, le operazioni successive sono state rapide. Conoscendo il riferimento sul vetro e usando una tessera sottile per sollevare la gomma, il lavoro diventa ripetitivo nel senso buono.

Alla rimozione non ho trovato allentamenti, segni sulla carrozzeria o deformazioni dei gommini. Gli adesivi protettivi sono rimasti al loro posto. TESERY suggerisce comunque, per chi usa spesso accessori sulle barre, di verificare periodicamente il serraggio delle viti ed è un’abitudine che consiglio a chiunque trasporti carichi pesanti sul tetto.

Prezzo e posizionamento

Il Portapacchi TESERY per Tesla Model Y Juniper costa 247,95 euro sul sito ufficiale TESERY, nella variante dedicata alla Model Y Juniper. Nelle diverse pagine del negozio il valore oscilla di qualche euro, ma resta sotto i 250 euro. Lo stesso prezzo si applica alle varianti per Model 3 Highland, Model 3 di prima generazione e Model Y precedente al restyling, che però montano componenti specifici: è fondamentale scegliere quella corretta per il proprio anno di produzione.

Il confronto più immediato è con le barre originali Tesla per Model Y, che sullo shop ufficiale italiano costano 525 euro e, al momento della mia verifica, risultavano esaurite e acquistabili solo dai proprietari registrati. Non ho provato le barre originali, quindi non posso confrontare rumorosità o qualità costruttiva in prima persona. Sulla carta, però, le caratteristiche principali coincidono: entrambe dichiarano una portata di 75 kg, sono in alluminio, hanno scanalatura a T per gli accessori e serrature integrate.

La differenza di prezzo è di oltre 270 euro, una cifra che basta per comprare un buon portabici o una parte consistente di un box da tetto, cioè proprio gli accessori che danno senso a delle barre portatutto.

TESERY offre inoltre il reso entro 30 giorni e la spedizione gratuita sopra una certa soglia d’ordine, oltre a una protezione sul prezzo per i 30 giorni successivi all’acquisto. Per un prodotto che arriva dall’estero sono garanzie utili, soprattutto se si ha qualche dubbio sulla compatibilità.

Ha senso per chi possiede una Model Y Juniper, inclusa la Performance di cui abbiamo raccontato il debutto in Italia, e ha bisogno di caricare oggetti voluminosi senza spendere quanto chiede Tesla. Ha meno senso per chi monterebbe le barre solo per estetica, perché sul piano visivo il risultato è discutibile su qualsiasi Model Y.

Conclusioni

Il Portapacchi TESERY per Tesla Model Y Juniper fa quello che deve e lo fa bene. Ha retto senza esitazioni una bici elettrica da oltre 25 kg, mobili, un monopattino e barre lunghe, ha affrontato pioggia, vento e autolavaggio senza dare segni di cedimento e dopo ogni smontaggio ha lasciato la carrozzeria esattamente com’era.

Il suo principale punto di forza è il rapporto tra solidità e prezzo: costa meno della metà delle barre ufficiali Tesla e, nella mia esperienza, non ha mai fatto sorgere dubbi sulla sicurezza del carico. A 130 km/h comincia a farsi sentire, ma è la velocità massima consentita in autostrada da noi, quindi per l’uso normale è una questione quasi teorica.

Il compromesso più importante non riguarda l’oggetto in sé ma il montaggio. La guarnizione del tetto va trattata con delicatezza e il gancio fornito non è lo strumento migliore. Con una semplice tessera sottile il problema sparisce, ma sarebbe stato utile trovarlo scritto chiaramente nelle istruzioni.

Lo consiglio a chi ha una Model Y del nuovo corso, come la Juniper che abbiamo descritto nel nostro approfondimento sul restyling, e la usa anche per trasporti occasionali: una bici per il fine settimana, un mobile da portare in un’altra casa, materiale per un lavoro. Chi invece tiene molto alla vista dal tetto panoramico e non ha esigenze di carico concrete può tranquillamente farne a meno. E chi vuole la certezza del prodotto ufficiale, a prescindere dal prezzo, troverà nelle barre Tesla l’alternativa naturale, quando disponibili.

Lo scenario ideale? Barre in garage, pronte per essere montate in pochi minuti quando servono e tolte appena finito. Usato così, questo portapacchi trasforma la Juniper in un’auto molto più versatile senza chiedere nulla in cambio, se non un po’ di attenzione alla guarnizione e una tessera sanitaria a portata di mano.

Portapacchi TESERY per Tesla Model Y Juniper (Set di 2) 8.0/10 Solido e stabile anche con una bici elettrica da oltre 25 kg, silenzioso fino a 130 km/h e senza segni sulla carrozzeria dopo più montaggi. Costa meno della metà delle barre originali Tesla. Il montaggio richiede attenzione alla guarnizione del tetto, la chiave è un po’ leggera e le barre si vedono dal tetto panoramico. Pro Struttura in alluminio solida: ha trasportato una bici elettrica da oltre 25 kg senza flessioni o movimenti Aggancio nei punti originali Tesla, con riferimento stampato sul vetro che rende il posizionamento preciso Rumore aerodinamico percepibile solo a partire da 130 km/h con barre scariche Nessun segno sulla vernice dopo più montaggi grazie ai quattro adesivi protettivi Prezzo inferiore alla metà delle barre originali Tesla, a parità di portata dichiarata Contro La guarnizione del tetto può infilarsi sotto il vetro se spinta troppo: serve pazienza e un attrezzo sottile Il gancio in plastica incluso è poco adatto a sollevare la guarnizione Chiave leggera e serratura un po' dura dopo il serraggio Le barre si vedono dal tetto panoramico e rovinano la vista ai passeggeri

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Struttura in alluminio solida: ha trasportato una bici elettrica da oltre 25 kg senza flessioni o movimenti

✓ Aggancio nei punti originali Tesla, con riferimento stampato sul vetro che rende il posizionamento preciso

✓ Rumore aerodinamico percepibile solo a partire da 130 km/h con barre scariche

✓ Nessun segno sulla vernice dopo più montaggi grazie ai quattro adesivi protettivi

✓ Prezzo inferiore alla metà delle barre originali Tesla, a parità di portata dichiarata − Contro × La guarnizione del tetto può infilarsi sotto il vetro se spinta troppo: serve pazienza e un attrezzo sottile

× Il gancio in plastica incluso è poco adatto a sollevare la guarnizione

× Chiave leggera e serratura un po' dura dopo il serraggio

× Le barre si vedono dal tetto panoramico e rovinano la vista ai passeggeri

Fonte: TecnoAndroid