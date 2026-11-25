Una foresta su Marte, fatta di sagome scure e sottili che spuntano dal ghiaccio come tronchi spogli, è l’impressione che lascia una delle immagini più curiose mai catturate dalla NASA sul Pianeta Rosso. Basta però guardare meglio per capire che di alberi non ce n’è nemmeno uno. Quelle forme sono in realtà scie di sabbia scura generate dalla sublimazione stagionale dell’anidride carbonica e poi modellate pazientemente dai venti marziani.

A prima vista l’effetto è davvero spiazzante. Decine di figure allungate sembrano emergere dalle dune ghiacciate che si trovano nei pressi del polo nord di Marte e la mente corre subito a un bosco alieno, magari visto dall’alto in pieno inverno. È proprio questa somiglianza un po’ inquietante ad aver reso lo scatto così famoso nel corso degli anni.

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Lo scatto di HiRISE che ha ingannato lo sguardo

L’immagine non è recente. Risale al 2008 ed è stata realizzata dalla fotocamera HiRISE, montata a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter, la sonda della NASA che da tempo osserva la superficie del pianeta dall’orbita. Da allora la fotografia ha continuato a circolare proprio per quella sua capacità di confondere chi la guarda per la prima volta.

Il motivo è abbastanza semplice da intuire. L’occhio umano tende a cercare forme familiari ovunque e davanti a strisce scure che si diramano su un fondo chiaro finisce quasi inevitabilmente per vederci della vegetazione. Sulle dune polari marziane però non cresce nulla. Quello che l’orbiter ha immortalato è un fenomeno del tutto naturale e soprattutto geologico, senza alcun legame con la vita.

Va detto che la sensazione di trovarsi davanti a un paesaggio boschivo regge solo finché non si conosce il contesto. Una volta chiarito dove è stata scattata la foto e di cosa si tratta davvero, la presunta foresta marziana perde gran parte del suo mistero e diventa qualcosa di altrettanto affascinante ma molto più concreto.

Ghiaccio, anidride carbonica e vento dietro le finte piante

Il cuore della questione sta nella sublimazione della CO₂. Con il cambio delle stagioni il ghiaccio di anidride carbonica che ricopre le dune passa direttamente dallo stato solido a quello gassoso, senza attraversare la fase liquida. Questo processo stagionale mette in moto la sabbia scura che si trova sotto lo strato ghiacciato e la porta in superficie, dove disegna quelle strisce che tanto ricordano dei tronchi.

A completare l’opera ci pensano i venti di Marte. Le correnti d’aria spostano e rimodellano i depositi scuri, allungandoli e dando loro quella forma ramificata che, vista dall’alto, imita in modo sorprendente la sagoma di un albero. Il risultato finale è una distesa di scie che sulle dune chiare assume l’aspetto di un bosco fitto, quando in realtà si tratta soltanto di sabbia spostata dal gas e dall’aria.

Le cosiddette foreste marziane, quindi, non sono altro che il prodotto dell’incontro tra il ghiaccio stagionale, la sabbia scura delle dune e l’azione costante del vento vicino al polo nord del pianeta. Uno scatto del 2008 firmato dalla fotocamera HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter, rimasto celebre proprio perché quella somiglianza con un paesaggio terrestre continua a ingannare lo sguardo di chi lo osserva.

Fonte: TecnoAndroid