La Porsche 718 Boxster elettrica è ormai alle battute finali del suo programma di sviluppo e arriverà nel primo trimestre del 2027, aprendo una fase del tutto nuova per le sportive a due posti nate a Zuffenhausen. Portare l’equilibrio di una roadster a motore centrale nel mondo delle auto a batteria non è affatto banale, e infatti la casa tedesca ha scelto una strada diversa da quella seguita da quasi tutti gli altri costruttori. Niente accumulatori distribuiti sotto il pianale ma una soluzione pensata apposta per conservare il carattere che ha reso celebre la Boxster.

Accanto a questa scelta tecnica compaiono elementi del telaio presi in prestito dalla 911, un cambio PDK virtuale a sette marce e perfino la riproduzione del suono di un boxer a sei cilindri. Un insieme di idee che punta dritto alle sensazioni di guida, cioè al cuore di ciò che gli appassionati si aspettano da una sportiva di Stoccarda.

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La batteria dove prima c’era il motore

Credits: TecnoAndroid

Il dettaglio più interessante della nuova 718 Boxster riguarda l’architettura E Core, sviluppata appositamente per questa famiglia di vetture. La batteria da 800 Volt si trova subito dietro i sedili, esattamente nello spazio che un tempo ospitava il propulsore termico. Grazie a questo schema la posizione di guida resta molto bassa e si evitano i classici compromessi ergonomici che nascono quando gli accumulatori finiscono sotto il pavimento dell’abitacolo.

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Concentrare le masse al centro della vettura ha anche un altro vantaggio, perché consente di ottenere una distribuzione dei pesi del 40% sull’avantreno e del 60% sul retrotreno. Porsche parla di una massa complessiva simile a quella delle attuali 911 Cabriolet con sistema T Hybrid, anche se i numeri precisi non sono ancora stati comunicati. Dalla 911 arrivano parecchi pezzi della ciclistica, a cominciare dallo sterzo derivato dalla Carrera GTS. Per la prima volta nella storia della Boxster ci sarà poi l’asse posteriore sterzante, mentre la sorella maggiore cede anche il differenziale autobloccante a controllo elettronico PTV+ insieme a soluzioni dedicate a pneumatici, cerchi e freni.

Cambiate simulate e il sound della Boxster GTS

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Quella in arrivo sarà la 718 più potente mai realizzata. Tutte le versioni avranno trazione posteriore e la variante al vertice della gamma scatterà da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi, con una velocità massima oltre i 250 km/h. Numeri importanti, che però raccontano solo una parte della storia.

La vera curiosità si chiama E Shift, un sistema offerto di serie con cui Porsche vuole restituire alcune emozioni tipiche delle sportive a benzina. Basta premere un pulsante per attivare un cambio PDK simulato a sette rapporti, gestibile in automatico oppure manualmente tramite le palette dietro il volante. Una taratura specifica della coppia durante le cambiate fa sì che le prestazioni restino identiche a quelle della modalità tradizionale. Il tutto è accompagnato dalla voce del sei cilindri boxer montato sulla Boxster GTS di generazione 981. Quando l’E Shift viene spento le palette servono invece a scegliere tra tre livelli di recupero dell’energia. Al volante dei prototipi si è seduto anche Walter Röhrl, due volte campione del mondo rally, che ha apprezzato in particolare la dinamica di guida e il coinvolgimento offerto dalle cambiate virtuali.

Quattro milioni di chilometri prima del debutto

Per mettere a punto la nuova roadster elettrica sono serviti circa quattro milioni di chilometri di collaudi, svolti nelle condizioni climatiche più diverse. I muletti hanno sopportato i 30 gradi sotto zero della Svezia e il caldo della Death Valley, dove il termometro può arrivare a 51 gradi. Nel traffico di Los Angeles, Las Vegas e Shanghai l’attenzione si è concentrata soprattutto sull’uso quotidiano e sul comportamento dei sistemi di assistenza alla guida, mentre la ricarica è stata verificata in più di venti Paesi con cinque standard differenti.

La Porsche 718 Boxster elettrica sarà costruita nello storico stabilimento di Stoccarda Zuffenhausen e la presentazione mondiale è fissata entro marzo 2027. Per ora la casa non ha svelato capacità della batteria, autonomia omologata, potenze delle diverse versioni e posizionamento di prezzo.

Fonte: TecnoAndroid