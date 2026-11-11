Tapster, anello e bracciale: un mese senza portafoglio né key card Tesla

Ho usato per un mese anello e bracciali Tapster con la chiave Tesla attiva: ho pagato ovunque, ho aperto la Model Y anche senza smartphone e ho lasciato a casa carta e key card. Alla fine il bracciale mi ha convinto più dell'anello.

Da circa un mese esco di casa senza portafoglio. In più di un’occasione sono uscito anche senza smartphone, e non per scelta. Indosso i Tapster Ceramic Ring Thin e Bracelet No2 con Tesla Car Key: un anello sottile in ceramica Graphite e un bracciale in tessuto Navy, entrambi con la funzione chiave Tesla attivata. Nessuno dei due ha una batteria o va ricaricato. Eppure con questi due accessori ho pagato la spesa, il caffè, il carburante, le ricariche alle colonnine e il parcheggio. Ho anche aperto e avviato la mia Tesla Model Y.

Tapster è un’azienda svedese nata a Stoccolma che da qualche anno trasforma anelli, bracciali, portachiavi e cinturini in strumenti di pagamento contactless. Conosco il marchio da tempo: nel 2025 ho provato a lungo l’anello Tapster Silver in argento, un oggetto pensato solo per pagare. Questa volta la proposta cambia in due punti: il primo è la chiave Tesla integrata, che permette di usare lo stesso indossabile per pagare e per entrare in auto. Il secondo è il formato bracciale, che all’inizio mi incuriosiva meno ma che alla fine si è rivelato la parte più riuscita del pacchetto.

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I campioni mi sono stati inviati direttamente da Tapster ed erano tre: l’anello sottile, il Bracelet No2 in Navy e un secondo Bracelet No2 nella colorazione Ranger, verde e giallo. Ho usato insieme anello e bracciale, alternando solo i due colori del Bracelet No2. Il Ranger l’ho indossato solo per qualche giorno al posto del Navy, per capire come stava con l’abbigliamento: nell’uso si è comportato in modo identico. La configurazione l’ho fatta con il Samsung Galaxy S26 Ultra. Ho separato le carte: Revolut sull’anello, Curve sul bracciale.

A chi si rivolgono? A chi vuole uscire leggero, a chi passa le giornate in spiaggia o in piscina e non vuole lasciare il telefono incustodito e, ovviamente, a chi guida una Tesla. Il verdetto lo anticipo in parte: il sistema funziona e mi ha fatto dimenticare la carta fisica, ma tra i due formati il bracciale è quello che consiglierei.

Unboxing e dotazione

Il packaging Tapster è essenziale, quasi spartano. Non ci sono scatole rigide da gioielleria né inserti elaborati. Dentro trovate l’indossabile e il codice QR da inquadrare per attivarlo e collegare la carta, come indicato dall’azienda.

Non ci sono caricabatterie, cavi o basi di ricarica perché non servono. Il chip NFC si alimenta con il campo elettromagnetico del terminale che lo legge, che sia il POS del supermercato o il lettore sul montante della Tesla. Di conseguenza la dotazione è ridotta all’osso ed è giusto così.

Credits: TecnoAndroid

Sull’anello va fatto un discorso a parte. Chi non conosce la propria misura può ordinare la variante “I don’t know my ring size”: Tapster spedisce prima un kit di misurazione e poi un voucher per ordinare l’anello nella misura giusta. Io non ne ho avuto bisogno perché uso spesso anelli smart, conosco la mia misura e ho scelto la 10 consultando la tabella ufficiale. Al dito è arrivata perfetta.

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Una confezione così semplice non mi disturba, anche considerando il prezzo. Chi pensa di regalarne uno, però, farebbe bene a prevedere un pacchetto proprio: per il contesto in cui spesso si sceglie un anello, la presentazione è minima.

Design, materiali ed ergonomia

L’anello che ho provato è la variante da 5 mm di altezza, quella che Tapster chiama Thin. Sul sito è disponibile anche in versione da 7 mm, nelle colorazioni Graphite, Onyx e Ivory. La finitura Graphite è un grigio scuro opaco che non attira lo sguardo: visto da fuori l’anello sembra una fede moderna in ceramica, e chi non sa cosa contiene difficilmente immagina che serva a pagare. La sezione interna è arrotondata e lo spessore contenuto lo rende poco invasivo anche impugnando il volante o usando la tastiera.

L’ho tenuto praticamente sempre. Durante le sessioni di tiro con l’arco non mi ha dato fastidio, così come sul vogatore, dove la presa sulla maniglia è continua. Non l’ho tolto nemmeno sotto la doccia. Dopo un mese non vedo graffi, scheggiature o segni, neanche nei punti dove ricordo di averlo sbattuto contro una superficie dura. Tapster dichiara la ceramica resistente ai graffi e ipoallergenica, e nella mia esperienza non ho avuto irritazioni. La ceramica resta però sensibile agli urti: Tapster consiglia di togliere l’anello durante lavori manuali pesanti o attività che lo sottopongono a forti carichi.

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Il Bracelet No2 ha un’impostazione diversa. È un cordino in tessuto a doppia treccia con una fibbia in ceramica opaca che ospita il modulo di pagamento. La fibbia misura 21 x 15 x 8 mm: si nota, ma resta discreta, e a prima vista l’insieme sembra un normale bracciale in corda. Le colorazioni disponibili sono Navy, Ranger, Seabreeze, Black e Army. Il Navy è il più sobrio e si abbina a quasi tutto. Il Ranger, con le sue tonalità verdi e gialle, ha un’aria più sportiva ed estiva.

La regolazione avviene con due nodi scorrevoli. Non si sciolgono: scorrono lungo il cordino per allargare o stringere l’anello del bracciale, con una circonferenza che va da 157 a 235 mm. Qui arriva il primo appunto: la chiusura richiede di tirare il cordino con una certa decisione e i primi giorni l’ho trovata scomoda: infilarlo e stringerlo al punto giusto non è stato immediato. Tapster stessa scrive che il cordino si ammorbidisce con l’uso. Nel mio caso è andata così: superata la fase iniziale, non l’ho più tolto.

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Il produttore segnala anche che il cordino bagnato può allungarsi leggermente. Indossato tutto il giorno, il bracciale non mi ha mai dato fastidio con il sudore e, dopo un mese, il colore è rimasto quello del primo giorno. L’ho portato sul polso opposto a quello dello smartwatch, senza alcun problema di convivenza.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Prodotti Tapster Ceramic Ring Thin con Tesla Car Key, Tapster Bracelet No2 con Tesla Car Key Varianti in prova Anello Graphite misura 10 da 5 mm; bracciali Navy e Ranger Materiale anello Ceramica Misure anello Dalla 6 alla 15, altezza 5 mm (Thin) o 7 mm Materiali bracciale Cordino in tessuto a doppia treccia, fibbia in ceramica opaca Dimensioni fibbia 21 x 15 x 8 mm Circonferenza bracciale Da 157 a 235 mm, regolabile con nodi scorrevoli Impermeabilità IP68 Alimentazione Nessuna batteria, chip NFC passivo Certificazioni Visa e Mastercard Carte collegabili Una alla volta per indossabile, banche supportate o Curve Compatibilità Tesla Car Key Model 3 e Model Y; Model S e Model X dal 2021 App Tapster per Android e iOS Prezzo di listino Anello con Tesla Car Key 154 euro; Bracelet No2 79 euro più circa 45 euro per la funzione Tesla, da confermare al checkout Garanzia 24 mesi dalla consegna

Come funzionano: chip NFC, token e chiave Tesla

Dentro l’anello e nella fibbia del bracciale c’è un chip NFC passivo con la sua antenna. Passivo significa che non ha una fonte di energia propria: si attiva solo quando entra nel campo generato da un lettore, ottiene l’energia necessaria per una frazione di secondo e risponde. È lo stesso principio delle carte contactless ed è il motivo per cui questi accessori non hanno batteria, non si scaricano e non hanno bisogno di connessione a Internet.

Quando colleghi la carta, l’indossabile non ne contiene una copia. Viene generato un identificativo virtuale legato a quella carta e a quel dispositivo. Al momento del pagamento il POS riceve questo identificativo e il circuito Visa o Mastercard lo riconduce alla carta reale. Il numero della carta fisica non passa mai dall’anello o dal bracciale. Ogni indossabile può avere una sola carta alla volta ed è per questo che ho potuto mettere Revolut sull’anello e Curve sul bracciale. Secondo Tapster, quando la banca rinnova la carta i dati vengono aggiornati automaticamente sull’indossabile.

Curve merita due parole, perché per molti utenti italiani è la via più semplice. È una carta virtuale a cui si collegano le proprie carte Visa e Mastercard, e permette di scegliere da quale addebitare. Se la vostra banca non compare tra quelle supportate da Tapster, è la soluzione consigliata dall’azienda stessa. È lo stesso meccanismo che Huawei ha usato per portare Curve Pay sui propri smartwatch.

La chiave Tesla segue una logica parallela. La key card originale è a sua volta un dispositivo NFC passivo: quando la avvicini al lettore, l’auto invia una richiesta crittografica e la card risponde con il codice corretto. Tapster integra nell’indossabile una componente dedicata che svolge lo stesso compito. Proprio perché si tratta di hardware aggiuntivo, la funzione va scelta al momento dell’acquisto: non si può aggiungere in seguito a un Tapster già posseduto. Pagamenti e chiave convivono sullo stesso oggetto senza che io abbia mai notato conflitti tra le due funzioni.

Configurazione e app Tapster

La configurazione passa dall’app Tapster, disponibile sia su Google Play Store sia su App Store. La procedura è lineare: si crea un account, si aggiunge l’indossabile avvicinandolo al lettore NFC dello smartphone, si inseriscono i dati della carta e si accettano i termini del servizio. Nel mio caso l’ultimo passaggio è stata l’autorizzazione dall’app della banca, che conferma il collegamento. Il metodo di verifica può cambiare in base all’emittente.

Con il Galaxy S26 Ultra è andato tutto liscio sia per l’anello sia per il bracciale. L’unico momento in cui ho dovuto uscire dall’app Tapster è stata proprio l’approvazione della banca. È un passaggio di sicurezza sensato e non l’ho vissuto come un intoppo.

Devo essere trasparente su un punto: l’app l’ho usata quasi solo per l’associazione. Non ho mai avuto bisogno di sospendere i pagamenti e non ho attivato Tapster Share, il servizio opzionale che trasforma l’indossabile in un biglietto da visita digitale da condividere avvicinandolo a uno smartphone. Dall’app si possono anche rimuovere o cambiare la carta collegata e mettere in pausa i pagamenti in caso di smarrimento. Ci torno più avanti parlando di sicurezza. Per il resto è un’applicazione di servizio: si apre poche volte, all’inizio, e poi si dimentica. Per un oggetto del genere è un pregio.

La chiave Tesla, invece, non passa dall’app Tapster. Si configura dalla vettura, come qualsiasi key card: dal menu Blocchi si preme il pulsante per aggiungere una chiave, si avvicina l’indossabile al lettore indicato e si seguono le istruzioni a schermo. Sulla Model Y ci ho messo pochi istanti per ciascun indossabile.

Test sul campo: un mese senza carta in tasca

La domanda che mi ero posto all’inizio era semplice: riesco davvero a lasciare la carta a casa? Dopo un mese la risposta è sì. Con anello e bracciale ho pagato praticamente ovunque: al supermercato, al bar, dal benzinaio, alle colonnine di ricarica, nei parcheggi e sui mezzi pubblici. A un certo punto mi sono accorto di non aver portato con me la carta fisica da giorni e non è cambiato nulla.

Il gesto è quello di qualsiasi pagamento contactless: si avvicina la mano o il polso al POS e si aspetta la conferma. Con il bracciale è il più naturale possibile, perché la fibbia in ceramica arriva sul terminale quasi da sola. Con l’anello conviene appoggiare il dito parallelo al lettore. Una volta presa la mano, nessuno dei due ha richiesto più tempo di una carta.

C’è stato un solo episodio fuori dall’ordinario, proprio il primo pagamento. Il POS mi ha chiesto il PIN anche se l’importo era basso. Dalla volta successiva non è più successo. La richiesta può dipendere dalle regole della banca e dai controlli sul pagamento: non posso attribuirla con certezza al solo primo utilizzo. Lo segnalo perché chi è alla prima esperienza potrebbe pensare a un malfunzionamento.

Superata quella prima transazione, tutti i pagamenti sono andati a buon fine. Ma c’è un’eccezione che riguarda l’anello e che approfondisco più sotto: indossato insieme a uno smart ring, il POS non riusciva a leggerlo. Spostato su un altro dito, il problema è sparito.

Credits: TecnoAndroid

Un test che non avevo pianificato si è presentato al ritorno da Palma, durante il viaggio stampa con OPPO, lo stesso in cui avevo con me il power bank Xtorm FS5. In aereo ho comprato una bottiglietta d’acqua avvicinando l’indossabile al terminale di bordo. Il pagamento è passato al primo tentativo, come a terra.

Poi c’è la Tesla. La mia è una Model Y Juniper Performance, la stessa su cui ho provato da poco il portapacchi TESERY. Normalmente la apro con lo smartphone, che fa da chiave via Bluetooth. Durante il mese di prova mi è capitato di uscire dimenticando il telefono a casa, una situazione in cui senza key card sarei rimasto a piedi. Ho appoggiato il bracciale sul montante, l’auto si è aperta, ho avvicinato l’indossabile al lettore in console e sono partito. È stato il momento in cui ho capito che questa funzione non è un vezzo per appassionati: è un piano B che si porta addosso senza pensarci.

Anche l’avvio dal lettore in console è stato sempre affidabile. Qualche giorno ho ripetuto l’operazione con l’anello, scoprendo la differenza principale tra i due formati, che merita un paragrafo a parte.

Infine la doccia, l’acqua e lo sport. Anello e bracciale hanno certificazione IP68 e li ho tenuti sotto la doccia senza toglierli, oltre che durante il tiro con l’arco e gli allenamenti sul vogatore. Nessun calo nelle prestazioni di pagamento e nessun segno sui materiali. Quanto all’acqua del mare o della piscina, il periodo di prova non mi ha permesso di verificarlo direttamente. La classificazione IP68, da sola, non garantisce resistenza illimitata ad acqua salata, cloro, detergenti o acqua calda: per questi impieghi conviene seguire le indicazioni specifiche del produttore.

Approfondimenti

Chiave Tesla: perché il bracciale funziona meglio dell’anello

Su una Tesla Model 3 o Model Y il lettore per le key card si trova sul montante lato guida, appena sotto la telecamera, dietro la superficie in vetro. Con il bracciale il gesto è immediato: si passa il polso sul montante, la fibbia in ceramica arriva vicino al lettore e l’auto si sblocca. Lo stesso movimento che si farebbe con la card, senza doverla cercare in tasca.

Con l’anello le cose sono andate diversamente. Indossato, non sono mai riuscito ad aprire l’auto. Per farlo dovevo sfilarlo e appoggiarlo direttamente sul montante. Il mio sospetto è che la piccola antenna dell’anello, vicina al vetro con un orientamento poco favorevole, non riesca a dialogare con il lettore quando è al dito. È un’ipotesi, non una misura. Il risultato pratico però è chiaro: per l’apertura quotidiana il bracciale è nettamente più comodo.

Tapster suggerisce, se l’auto non risponde subito, di tirare la maniglia per risvegliarla dalla modalità di risparmio energetico e poi riavvicinare l’indossabile. A me non è servito con il bracciale, ma è un consiglio utile da tenere a mente.

C’è anche un aspetto pratico: la dotazione delle chiavi va verificata per il proprio mercato e allestimento, comprese versioni come la Model Y Standard che abbiamo provato. L’assenza di un riferimento in una versione del manuale non dimostra che le key card siano state eliminate dalle consegne. L’indossabile resta comunque una possibile chiave di riserva.

Pagamenti e PIN: decide la banca

Il terminale può chiedere il PIN della carta collegata. Tapster precisa che soglie e controlli dipendono dalla banca e dal Paese: la richiesta può arrivare anche per piccoli importi, quindi i 50 euro non sono una regola universale. Nell’uso quotidiano questo passaggio è il compromesso che ho sentito di più. Con lo smartphone o lo smartwatch l’autenticazione avviene sul dispositivo, con impronta, volto o codice di sblocco, e di solito il POS non chiede il PIN nemmeno per importi alti.

Con anello e bracciale, invece, bisogna ricordarsi il PIN di ogni carta collegata. Nel mio caso erano due diversi, uno per Revolut e uno per Curve. Per una spesa grossa o un pieno di carburante può essere una piccola frizione. Nella maggior parte dei miei pagamenti quotidiani non è stato necessario inserirlo, ma non va dato per scontato.

Anello accanto a uno smart ring: occhio alle interferenze

Indossando l’anello Tapster vicino a uno smart ring, il POS non riusciva a completare il pagamento. Spostando il Tapster su un altro dito il problema è sparito e da quel momento non si è più ripresentato. La mia interpretazione è che l’elettronica e i materiali dello smart ring vicino disturbino il dialogo tra la piccola antenna del Tapster e il terminale. Anche qui si tratta di un’ipotesi.

Chi già usa un anello smart per il monitoraggio della salute, come capita a me, deve quindi mettere in conto di tenere i due anelli su dita diverse, preferibilmente non adiacenti. Con il bracciale non ho riscontrato lo stesso problema.

Sicurezza: cosa succede se lo perdo

La domanda che mi fanno tutti è sempre la stessa: e se perdo l’anello o il bracciale? La risposta è più rassicurante di quanto sembri. Dall’app Tapster si possono sospendere i pagamenti dell’indossabile in qualsiasi momento, senza toccare la carta fisica, che continua a funzionare normalmente. In alternativa si può bloccare la carta collegata dall’app della banca.

Il secondo livello di protezione è l’identificativo univoco. L’indossabile non contiene il numero della carta: contiene un token legato solo a quel dispositivo, che non può essere usato per acquisti online o su un altro wearable. La sospensione blocca i pagamenti, ma non revoca la funzione chiave Tesla. Prima del blocco, inoltre, chi trova l’oggetto potrebbe tentare pagamenti contactless: la tokenizzazione non sostituisce una sospensione tempestiva.

Per la chiave Tesla il discorso è analogo. Ogni indossabile compare nell’elenco delle chiavi dell’auto, nel menu Blocchi, e da lì va rimosso separatamente come qualsiasi key card smarrita, seguendo la procedura della vettura e confermando con una chiave già autenticata quando richiesto. Personalmente non ho avuto bisogno di nessuna di queste procedure, ma sapere che esistono fa parte della tranquillità con cui si esce senza portafoglio.

Confronto con Tapster Silver, smartwatch, smartphone e key card

Rispetto al Tapster Silver che ho provato nel 2025 la differenza principale non è nel modo di pagare, che resta identico, ma in ciò che l’oggetto sa fare in più. Il Silver è in argento sterling con interno in ceramica, costa di più ed è dedicato ai soli pagamenti. L’anello sottile in ceramica costa meno, sembra meno un gioiello e soprattutto può ospitare la chiave Tesla, una funzione che Tapster prevede solo sulla gamma in ceramica e sul Bracelet No2. Chi cerca l’oggetto più prezioso resterà sull’argento. Chi guida una Tesla ha un motivo concreto per scegliere la ceramica.

Rispetto allo smartwatch e allo smartphone, anello e bracciale perdono sul fronte dell’autenticazione: niente impronta o volto, quindi possibile richiesta del PIN al POS. Vincono però su tutto il resto della vita pratica. Non si scaricano mai, non dipendono dall’autonomia di un altro dispositivo e hanno prezzi più contenuti rispetto a molti smartwatch. Non li ho visti come sostituti dello smartwatch: per me sono stati il complemento che funziona quando tutto il resto è scarico, a casa o in tasca.

Rispetto alla key card originale Tesla, il verdetto è il più netto di tutta la prova. Durante questo mese ho smesso di portarla con me. Non ne ho sentito la mancanza neanche una volta e preferisco nettamente tenere il bracciale al polso, che uso anche per pagare. La card resta a casa come chiave di emergenza.

Navy o Ranger: scegliere il colore

Ho alternato il Navy e il Ranger per qualche giorno, soprattutto per capire come si abbinassero all’abbigliamento. Dal punto di vista funzionale non c’è alcuna differenza. Il Navy è più trasversale e passa inosservato anche con una camicia. Il Ranger, verde e giallo, ha un’impronta più sportiva e casual, adatta a chi vuole un accessorio che si noti. Tapster offre anche Seabreeze, Black e Army. Il consiglio è scegliere pensando a quello che indossate più spesso, perché è un oggetto destinato a non essere tolto quasi mai.

Prezzo e posizionamento

Sul sito ufficiale i Tapster Ceramic Ring Thin e Bracelet No2 con Tesla Car Key hanno prezzi diversi. L’anello in ceramica con chiave Tesla costa 154 euro, sia nella versione Thin da 5 mm sia in quella da 7 mm. Senza chiave Tesla lo stesso anello sottile scende a 109 euro. La disponibilità della combinazione Graphite misura 10 da 5 mm, quella che ho provato, va verificata al momento dell’ordine.

Il Bracelet No2 parte da 79 euro in tutte le colorazioni. La funzione Tesla Car Key si aggiunge al momento dell’ordine e risulta a 45 euro nel catalogo in euro consultato, portando il bracciale a circa 124 euro; il totale va confermato per il mercato di consegna. Esiste anche una variante Braided a 89 euro. Tapster offre 24 mesi di garanzia e 14 giorni per il reso. Il bracciale No2 è venduto in Italia anche da TIM, mentre i clienti Intesa Sanpaolo possono collegare direttamente le carte compatibili, verificando emittente e circuito nell’elenco aggiornato.

Questi prezzi si collocano in un territorio a sé. Non sono smart ring per il monitoraggio della salute, che costano spesso il doppio o il triplo e vanno ricaricati, e non sono smartwatch. Sono accessori di pagamento passivi e il confronto più onesto è con la comodità che offrono. Se si guida una Tesla, la funzione chiave alza il valore percepito: si porta addosso una chiave di riserva che non si scarica mai e che paga anche il caffè.

Personalmente, se dovessi spendere per uno solo dei due, sceglierei il bracciale con chiave Tesla. Costa meno dell’anello, apre l’auto senza essere tolto e non ha problemi di convivenza con altri anelli. L’anello sottile ha senso per chi non vuole nulla al polso, per chi cerca un oggetto più elegante o per chi non possiede una Tesla e vuole solo pagare. In quel caso la versione senza chiave fa risparmiare 45 euro.

Chi non possiede una Tesla e usa già lo smartwatch per pagare deve chiedersi quanto spesso esca senza orologio o senza telefono. Se la risposta è “spesso”, soprattutto d’estate, il bracciale ha comunque senso. Altrimenti è un acquisto di comodità più che di necessità.

Il mio verdetto

Dopo un mese con i Tapster Ceramic Ring Thin e Bracelet No2 con Tesla Car Key ho smesso di portare la carta fisica e anche la key card della Tesla. Questo, più di qualsiasi dato tecnico, è il riassunto più onesto della prova. Il sistema funziona, è affidabile e, superata la prima configurazione, scompare dalla testa: si paga e si apre l’auto con un gesto, senza ricariche né aggiornamenti da inseguire.

Il punto di forza principale è la combinazione tra pagamento e chiave in un oggetto che non si scarica mai. Il giorno in cui ho dimenticato lo smartphone a casa e sono comunque salito in macchina, il valore di questa idea è diventato evidente.

Il compromesso più importante è la possibile richiesta del PIN al POS, che riporta un passaggio manuale dove smartphone e smartwatch ne fanno a meno. A questo si aggiungono due limiti specifici dell’anello: nella mia prova non apriva la Tesla se indossato e dava problemi di lettura vicino a uno smart ring.

Credits: TecnoAndroid

Lo consiglio a chi vuole uscire leggero, a chi passa le giornate al mare o in piscina e non vuole lasciare il telefono sull’asciugamano e, senza riserve, a chi guida una Tesla. Chi invece paga già con lo smartwatch, non guida una Tesla e fa spesso acquisti sopra le soglie che richiedono il PIN potrebbe trovarlo superfluo.

Tra i due formati, la mia scelta è il bracciale: più comodo con la Tesla, più economico e senza conflitti con altri anelli. Lo scenario ideale è un sabato d’estate, con il telefono rimasto a casa e il polso che fa il lavoro del portafoglio e della chiave. Tutti i dettagli su modelli e configurazioni sono sulla pagina ufficiale Tapster dedicata alla chiave Tesla.

Al polso porto una corda intrecciata e una fibbia di ceramica, eppure per un mese è stata la cosa più utile che avessi addosso.

Tapster Bracelet No2 Navy con Tesla Car Key 7.0/10 Per un mese ho pagato ovunque e aperto la mia Tesla Model Y con anello e bracciale Tapster, lasciando a casa carta e key card. Il bracciale convince più dell'anello: apre l'auto senza toglierlo e non ha problemi con altri anelli. Il limite principale resta il PIN sopra i 50 euro. Pro Pagamenti sempre riusciti, ovunque Il bracciale apre la Tesla senza toglierlo Nessuna batteria né ricarica Ceramica senza graffi dopo un mese Pagamenti sospendibili dall'app Contro PIN obbligatorio sopra i 50 euro Anello da sfilare per aprire la Tesla Interferenze accanto a uno smart ring Chiusura del bracciale scomoda all'inizio Chiave Tesla non aggiungibile dopo l'acquisto

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 7 /10 + Pro ✓ Pagamenti sempre riusciti, ovunque

✓ Il bracciale apre la Tesla senza toglierlo

✓ Nessuna batteria né ricarica

✓ Ceramica senza graffi dopo un mese

✓ Pagamenti sospendibili dall'app − Contro × PIN obbligatorio sopra i 50 euro

× Anello da sfilare per aprire la Tesla

× Interferenze accanto a uno smart ring

× Chiusura del bracciale scomoda all'inizio

× Chiave Tesla non aggiungibile dopo l'acquisto

Fonte: TecnoAndroid