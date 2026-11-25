Apache ha diffuso aggiornamenti di sicurezza urgenti per correggere una vulnerabilità critica in Apache Roller che alcuni gruppi di attaccanti stanno già sfruttando per eseguire codice da remoto sui server non protetti. Il problema riguarda un prodotto di nicchia, ma la fondazione lo ha classificato come attivamente sfruttato e questo basta a cambiare le priorità di chi lo gestisce.

Per chi non lo conoscesse, Apache Roller è un server open source scritto in Java pensato per i blog di gruppo. La sua quota di mercato è decisamente più contenuta rispetto ai moderni sistemi di gestione dei contenuti e alle piattaforme di blogging più diffuse. Eppure proprio questa scarsa notorietà rischia di trasformarsi in un punto debole, perché installazioni dimenticate o poco seguite possono restare esposte a lungo. La falla è tracciata con l’identificativo CVE 2026 129448 e al momento Apache non ha condiviso dettagli sugli attacchi in corso. Non si sa chi ci sia dietro né quanti server siano già stati compromessi.

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Come funziona la falla di Apache Roller

Il cuore del problema sta nella deserializzazione di dati non attendibili. Nell’avviso di sicurezza pubblicato martedì, Apache ha spiegato che le versioni di Roller comprese tra la 4.0.0 e la 6.1.4 permettono a un attaccante remoto non autenticato di eseguire codice arbitrario. Il punto di accesso è l’endpoint XML RPC, che accetta tipi di estensione del fornitore e li deserializza prima ancora di verificare l’identità di chi invia la richiesta. In pratica il controllo arriva troppo tardi e il danno può essere già fatto.

C’è poi un dettaglio che rende il quadro un po’ più intricato. Secondo la fondazione si tratta della stessa vulnerabilità già indicata come CVE 2026 82384, che però elencava come vulnerabile soltanto Apache Roller 6.1.5. Il nuovo identificativo serve quindi ad allargare il perimetro alle versioni precedenti, che risultano anch’esse esposte. Apache ribadisce senza mezzi termini che il difetto viene sfruttato in attacchi reali.

Aggiornamenti e misure temporanee per difendersi

Per bloccare gli attacchi la strada consigliata è una sola, ovvero passare subito a Roller 6.1.6 o a una versione successiva. Il nuovo rilascio disattiva i tipi di estensione e respinge le richieste XML RPC malevole dopo lo spegnimento della funzione XML RPC. Chi non può aggiornare immediatamente ha comunque qualche margine di manovra per ridurre il rischio legato alla CVE 2026 129448. La mitigazione temporanea prevede di impostare il parametro enabledForExtensions su false nel file web.xml dell’applicazione, eliminare la mappatura del servlet dedicato a xmlrpc all’interno dei servizi di Roller e infine riavviare il software.

Attenzione però a un errore che potrebbe sembrare innocuo. Apache avverte che disattivare XML RPC dall’interfaccia di amministrazione non basta a fermare gli attacchi, perché le versioni più vecchie deserializzano la richiesta prima di controllare se quell’impostazione sia attiva oppure no. Il semplice interruttore nel pannello, insomma, non offre alcuna protezione reale.

Il caso di Roller non è isolato nel panorama recente dei prodotti della fondazione. Ad aprile la CISA, l’agenzia statunitense per la sicurezza informatica e delle infrastrutture, aveva segnalato come sfruttata una vulnerabilità di Apache ActiveMQ vecchia di 13 anni, identificata come CVE 2026 34197, ordinando alle agenzie federali di mettere in sicurezza i propri sistemi entro due settimane. Più di recente, all’inizio di questo mese, Apache ha corretto una falla critica nel modulo HTTP/2 di Apache HTTP Server che un attaccante non autenticato avrebbe potuto sfruttare per eseguire codice da remoto sui server privi di patch. Da novembre 2021 la CISA ha aggiunto al proprio catalogo delle vulnerabilità sfruttate attivamente 41 falle legate ad Apache, e otto di queste sono state usate anche da gruppi ransomware.

Fonte: TecnoAndroid