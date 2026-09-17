Anker MagGo Power Bank 2 Pro: ho provato il il power bank con la ventola e AI

Ho portato in borsa l'Anker MagGo Power Bank 2 Pro per cinque giorni di lavoro. Il supporto integrato si rivela utile e la ventola si sente poco, ma il prezzo lo colloca nella fascia alta.

L’Anker MagGo Power Bank 2 Pro, venduto in Italia come power bank MagSafe portatile da 10.000 mAh, è una batteria magnetica pensata per chi vuole ricaricare lo smartphone lontano da una presa senza collegare cavi. La dotazione va oltre quella di un classico power bank magnetico. Offre ricarica wireless Qi2.2 fino a 25W, una porta USB-C da 45W in ingresso e in uscita, un display e un supporto regolabile. Integra soprattutto un sistema di raffreddamento attivo con ventola.

L’ho usato per cinque giorni durante le normali giornate di lavoro e negli spostamenti. Lo tenevo in borsa e lo attaccavo al telefono quando ero fuori casa. Nella prova si sono alternati un iPhone 15 Pro, il nuovo Google Pixel e un Samsung Galaxy S26 Ultra.

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Sugli aspetti che ho potuto valutare direttamente il giudizio è positivo. Il supporto integrato si adatta bene al mio modo di lavorare, la tenuta magnetica è buona e la ventola si sente poco. Il prezzo di listino di 109,99 € porta questo modello nella fascia alta della categoria.

Design, confezione e supporto integrato

La confezione contiene il power bank, un cavo da USB-C a USB-C lungo 30 cm, una custodia per il trasporto e la guida introduttiva, con garanzia di 24 mesi. Non è incluso un alimentatore, quindi per ricaricare la batteria alla massima velocità serve un caricatore USB-C adeguato.

L’unità in prova è nella colorazione grigia. Le misure dichiarate sono 70,9 × 105,15 × 17,8 mm e il peso indicato nella scheda è di 220 g. Con 10.000 mAh e una ventola all’interno non è tra i power bank magnetici più sottili. Lo vedo pensato soprattutto per viaggiare in borsa ed essere agganciato quando serve, più che per restare fisso sul retro del telefono tutto il giorno. Una volta attaccato, la tenuta magnetica è buona.

Per il mio tipo di utilizzo, uno degli aspetti più utili è il supporto integrato. Anker lo descrive regolabile da 0 a 80 gradi, dichiara di averlo testato per 5.000 cicli e lo fa rientrare completamente nel corpo quando è chiuso. Sulla scrivania permette di tenere lo smartphone in verticale oppure in orizzontale mentre si ricarica, senza doverlo appoggiare sul tavolo o cercare un altro sostegno.

Il display integrato mostra, secondo il produttore, potenza di ricarica, temperatura, livello e stato della batteria, tempo residuo e modalità selezionata. Diventa il riferimento per capire cosa accade durante la ricarica, un aiuto concreto visto che alcune informazioni della documentazione ufficiale non coincidono tra loro.

Scheda tecnica

I dati in tabella sono quelli dichiarati da Anker e dalla certificazione del Wireless Power Consortium. Durante la prova non ho effettuato misurazioni con tester USB-C o termometro, quindi la tabella non contiene valori rilevati da me.

Caratteristica Dato dichiarato Modello Anker MagGo Power Bank 2 Pro, codice A110R Capacità 10.000 mAh Standard wireless Qi2.2, certificazione WPC Qi 2.2.1 con profilo MPP da 25W Uscita wireless 5W, 7,5W, 15W, 25W max Ingresso USB-C 5V⎓3A, 9V⎓3A, 15V⎓3A, 45W max Uscita USB-C 5V⎓3A, 9V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓2,25A, 10V⎓2,25A, 45W max Uscita contemporanea cavo e wireless USB-C 5V⎓2A con wireless 5W max, oppure USB-C 9V⎓1,6A con wireless 7,5W max Ricarica del power bank 80% in 52 minuti Raffreddamento SnapCool con ventola, doppio canale d’aria e grafene a tre strati, superficie sotto i 36 °C nelle condizioni di test Sicurezza ActiveShield 5.0, oltre 10 milioni di controlli della temperatura al giorno Display Potenza di ricarica, temperatura, stato della batteria, tempo residuo, modalità attiva Supporto Regolabile da 0° a 80° Dimensioni 70,9 × 105,15 × 17,8 mm Peso 220 g Compatibilità ufficiale iPhone 13, 14, 15, 16 e 17, escluso iPhone 16e Contenuto della confezione Power bank, cavo USB-C da 0,3 m, custodia, guida introduttiva Garanzia 24 mesi Prezzo di listino 109,99 €

Qi2.2 fino a 25W, cosa cambia in base allo smartphone

Qi2.2, chiamato anche Qi2 25W, è l’evoluzione dello standard di ricarica magnetica che porta la potenza wireless massima da 15 a 25W. Su TecnoAndroid abbiamo spiegato come funziona lo standard Qi2 a 25W e perché riguarda anche Android. Il power bank ha ottenuto la certificazione con il profilo da 25W, ma la velocità reale dipende sempre dalla potenza che lo smartphone collegato è in grado di accettare.

Il dato più pubblicizzato da Anker, cioè il 25% in 10 minuti e il 50% in 25 minuti, si riferisce a un iPhone 17 Pro e non vale per tutti gli iPhone presenti nell’elenco di compatibilità. La ricarica Qi2 a 25W è supportata da iPhone 16 con iOS 26, escluso iPhone 16e, e da iPhone 17 Pro. iPhone 15 Pro resta invece limitato a 15W, come i modelli precedenti. Con il telefono che ho usato nella prova si sfruttano quindi magneti, supporto e ventola, ma non la potenza wireless massima.

Sul Galaxy S26 Ultra il discorso cambia. Lo smartphone di Samsung supporta la ricarica Qi2 fino a 25W ma non ha magneti integrati nella scocca, un’assenza già evidenziata nella recensione del Galaxy S26 Ultra. Per agganciare il power bank serve una cover magnetica compatibile Qi2 o MagSafe. L’elenco di compatibilità ufficiale di Anker cita soltanto modelli iPhone, quindi con gli smartphone Android la potenza negoziata va controllata caso per caso.

Nei cinque giorni di prova non ho registrato tempi di ricarica né letture strumentali della potenza. Il risultato dichiarato da Anker resta perciò un dato del produttore, utile come riferimento ma non confermato da questa prova.

Raffreddamento attivo SnapCool e rumore della ventola

Il raffreddamento attivo è una delle caratteristiche che considero più interessanti, perché il calore generato durante la ricarica wireless è un problema abbastanza comune nei power bank magnetici. Quando la temperatura sale, lo smartphone può ridurre da solo la potenza accettata e allungare i tempi di ricarica.

Anker affronta il problema con il sistema SnapCool, che combina una piccola ventola, due canali per il flusso d’aria e uno strato di grafene a tre livelli. Nelle condizioni di test la superficie posteriore resta sotto i 36 °C. La ventola adatta il proprio funzionamento al dispositivo collegato e al suo livello di carica, cercando un equilibrio tra velocità, temperatura e rumorosità. Completa il quadro ActiveShield 5.0, che per il produttore esegue oltre 10 milioni di controlli della temperatura ogni giorno.

Sono previste due modalità, Cool e Silent. È possibile anche disattivare la ricarica wireless e usare il power bank soltanto come supporto magnetico, un’opzione pensata per chi vuole tenere il telefono in piedi senza caricarlo.

Nella prova la ventola si sente poco. Non avendo usato un termometro, i 36 °C restano un valore dichiarato. Il mio giudizio sul raffreddamento riguarda quindi il rumore percepito e non le temperature raggiunte.

Autonomia, ricarica e porta USB-C da 45W

La capacità nominale è di 10.000 mAh, ma non bisogna aspettarsi che tutta questa energia arrivi allo smartphone. Il valore si riferisce alle celle interne e una parte dell’energia si perde nelle conversioni di tensione. La ricarica wireless introduce perdite maggiori rispetto al cavo, perché l’energia passa per induzione tra due bobine e una quota si trasforma in calore.

Per ricaricare il power bank Anker dichiara l’80% in 52 minuti attraverso l’ingresso USB-C da 45W. Il merito, secondo l’azienda, va a celle a bassa resistenza e al raffreddamento attivo, che mantiene elevata la potenza in ingresso più a lungo. Per avvicinarsi a quel tempo serve un alimentatore capace di erogare 45W, da acquistare a parte se non se ne possiede già uno. Dai miei test la ricarica è in linea con quanto dichiarato dall’aizneda.

La stessa porta lavora anche in uscita fino a 45W, con profili che arrivano a 20V e 2,25A. Sulla carta questo permette di ricaricare via cavo anche tablet e altri dispositivi oltre allo smartphone. Non ho però dati che confermino la potenza effettiva ottenuta con un tablet o un notebook, per cui riporto soltanto il valore dichiarato.

Prezzo e disponibilità in Italia

Il prezzo di listino è di 109,99 €. Al controllo del 16 settembre 2026 la pagina ufficiale di Anker Italia riportava questa cifra, con spedizione dei preordini dal 17 settembre. Il comunicato di lancio annuncia inoltre, fino al 28 settembre 2026, un prezzo promozionale di 93,49 € con il 15% di sconto e un cavo in omaggio. L’offerta vale su AnkerItaly.com, nello store ufficiale Anker su Amazon.it e su TikTok Shop, come riportato anche nella notizia sull’arrivo in Italia del MagGo Power Bank 2 Pro.

A 109,99 € si colloca nella fascia alta dei power bank magnetici da 10.000 mAh. A 93,49 € diventa più interessante, ma resta una proposta premium che deve giustificare il sovrapprezzo con raffreddamento, velocità e qualità costruttiva. Nel conto va inserito l’alimentatore USB-C da 45W, non incluso, se si vuole sfruttare la ricarica rapida della batteria. Chi usa un Galaxy S26 Ultra deve aggiungere una cover magnetica se non ne ha già una.

Galleria Fotografica

Conclusioni

L’Anker MagGo Power Bank 2 Pro si rivolge soprattutto a chi usa un iPhone recente e cerca una batteria magnetica da portare in borsa, con un supporto per appoggiare il telefono sulla scrivania e un sistema pensato per contenere il calore. I possessori di iPhone 16, escluso il 16e, e di iPhone 17 Pro possono sfruttare la ricarica wireless a 25W. Con iPhone 15 Pro e i modelli precedenti la potenza wireless resta a 15W, quindi gli argomenti a favore diventano ventola, supporto, display e porta USB-C da 45W.

Nei cinque giorni di prova hanno convinto gli aspetti valutabili nell’uso di tutti i giorni. Il supporto si è rivelato uno degli elementi più utili, la tenuta magnetica è buona e la ventola si sente poco. I limiti decisivi sono il prezzo, un ingombro superiore a quello dei modelli più sottili e una documentazione ufficiale che non chiarisce il funzionamento con cavo e wireless attivi insieme.

Al prezzo di listino è una scelta premium, sensata per chi usa uno smartphone capace di sfruttare i 25W e vuole tutte le funzioni in un solo accessorio. Con la promozione di lancio il rapporto tra prezzo e caratteristiche diventa più interessante.

Anker MagGo Power Bank 2 Pro 8.0/10 Power bank magnetico da 10.000 mAh usato per cinque giorni in borsa con iPhone 15 Pro, il nuovo Pixel e Galaxy S26 Ultra. Il supporto integrato si rivela utile, la tenuta magnetica è buona e la ventola si sente poco. Pesano il prezzo di listino di 109,99 €, lo spessore e una documentazione Anker contraddittoria sull'uso contemporaneo di cavo e wireless. Pro Supporto integrato regolabile, utile sulla scrivania sia in verticale sia in orizzontale durante la ricarica Ventola poco rumorosa nell'uso quotidiano Buona tenuta magnetica Dotazione completa con Qi2.2 fino a 25W, USB-C da 45W in ingresso e uscita, display e raffreddamento attivo Contro Prezzo di listino di 109,99 € nella fascia alta dei power bank magnetici da 10.000 mAh Non tra i più sottili, più adatto alla borsa che a restare sempre attaccato al telefono Informazioni contraddittorie di Anker sull'uso contemporaneo di cavo e wireless I 25W wireless richiedono smartphone recenti, mentre sul Galaxy S26 Ultra serve una cover magnetica