Anker MagGo Power Bank 2 Pro arriva in Italia a 25W

Il nuovo Anker MagGo Power Bank 2 Pro arriva ufficialmente in Italia con una caratteristica pensata per risolvere uno dei principali limiti della ricarica wireless ad alta velocità: il calore. La batteria magnetica da 10.000 mAh sfrutta infatti lo standard Qi2.2 fino a 25W e abbina alla ricarica un sistema di raffreddamento attivo.

Il dispositivo integra la tecnologia SnapCool™, una ventola e un sistema di dissipazione progettato per mantenere sotto controllo la temperatura durante l’utilizzo. A completare la dotazione c’è anche un display smart, attraverso il quale è possibile controllare diversi parametri della ricarica in tempo reale. Il prodotto è già disponibile in Italia attraverso i canali ufficiali Anker e, per il periodo di lancio, viene proposto con una riduzione del 15% e un cavo incluso gratuitamente.

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Ricarica Qi2.2 fino a 25W e 45W via cavo

Il punto centrale del nuovo power bank è la possibilità di utilizzare la ricarica wireless a una potenza massima di 25W grazie alla tecnologia Qi2.2. Secondo i test indicati da Anker, utilizzando un iPhone 17 Pro, MagGo Power Bank 2 Pro è riuscito a raggiungere il 50% di carica in 25 minuti.

La soluzione non si limita però alla ricarica senza fili. Attraverso il collegamento via cavo, il power bank raggiunge infatti 45W, sia durante la ricarica della batteria integrata sia nell’alimentazione dei dispositivi collegati. La batteria può arrivare all’80% in 52 minuti, mentre la potenza disponibile permette di alimentare anche smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili.

Il vero elemento distintivo è però il modo in cui Anker ha affrontato la gestione del calore. Durante una ricarica wireless particolarmente veloce, infatti, l’aumento della temperatura può portare lo smartphone a ridurre la potenza ricevuta. Per questo MagGo Power Bank 2 Pro utilizza il sistema SnapCool™.

SnapCool™ gestisce temperatura e rumorosità

Il sistema di raffreddamento combina una ventola compatta, un doppio canale per il passaggio dell’aria e uno strato di grafene a tre livelli. L’obiettivo è dissipare continuamente il calore prodotto durante la ricarica wireless. Nelle condizioni di test indicate da Anker, la superficie posteriore del power bank è rimasta al di sotto dei 36 °C. Il comunicato segnala invece che altri power bank magnetici possono arrivare a temperature di 45 °C o superiori, con il rischio che lo smartphone riduca la potenza di ricarica.

La gestione della ventola è automatica: il sistema adatta il funzionamento in base al dispositivo collegato e al relativo stato di carica, cercando un compromesso tra velocità, temperatura e rumorosità. A questa gestione si affianca ActiveShield™ 5.0, tecnologia che secondo Anker effettua oltre 10 milioni di controlli della temperatura al giorno per monitorare il processo di ricarica.

Il display integrato amplia ulteriormente il controllo sul funzionamento del power bank. Sullo schermo vengono mostrati la potenza di ricarica, la temperatura, il livello della batteria, il tempo di ricarica rimanente e la modalità di raffreddamento e ricarica selezionata. Il prodotto integra inoltre un supporto pieghevole, che permette di mantenere l’iPhone in posizione verticale oppure orizzontale. La soluzione è pensata per scenari come videochiamate, streaming e sessioni di lavoro durante la ricarica.

10.000 mAh in 220 grammi: prezzo e disponibilità

Nonostante la capacità di 10.000 mAh e la presenza del sistema di raffreddamento attivo, Anker MagGo Power Bank 2 Pro ha un peso dichiarato di 220 grammi. Il power bank è disponibile in tre colorazioni, compresa una nuova tonalità bordeaux pensata per abbinarsi agli iPhone più recenti.

Il prezzo di listino è 109,99 euro, ma fino al 28 settembre 2026 Anker MagGo Power Bank 2 Pro (110R) viene proposto a 93,49 euro, con un risparmio di 16,50 euro, pari al 15% di sconto, e un cavo in omaggio.

Il nuovo power bank è già disponibile in Italia su AnkerItaly.com, nello Store ufficiale Anker su Amazon.it e attraverso TikTok Shop. La promozione con prezzo ridotto e cavo gratuito resta valida fino al 28 settembre 2026.