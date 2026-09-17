Gemini su Windows: l’app arriva con scorciatoia Alt + Spazio

Gemini su Windows non è più una promessa ma un’applicazione vera e propria, scaricabile e installabile sul PC, con una scorciatoia da tastiera che la richiama sopra qualsiasi cosa si stia facendo. Google ha rilasciato il client desktop per Windows 11 e, cosa non scontata, anche per il più anziano Windows 10. La mossa completa un percorso già iniziato su macOS, dove l’assistente è diventato applicazione nativa ad aprile.

Il punto centrale del nuovo client è la velocità con cui si arriva all’assistente. La combinazione Alt + Spazio apre Gemini in sovrimpressione rispetto al programma aperto in quel momento, senza obbligare a passare dal browser o a cambiare finestra. Google descrive l’applicazione come leggera e discreta, e anticipa che altre funzioni pensate specificamente per il desktop arriveranno con il tempo. Il download avviene dall’apposito sito dedicato.

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Come cambia il lavoro quotidiano sul PC

L’idea dietro il client è togliere passaggi. Controllare un documento, riassumere del materiale, buttare giù qualche spunto per una presentazione: tutte operazioni che di solito richiedono di aprire una scheda, incollare, tornare indietro. Con Gemini richiamabile da scorciatoia quel percorso si accorcia parecchio. L’interfaccia mette a disposizione una finestra dedicata con i collegamenti alle conversazioni recenti e ai Notebooks, così da ritrovare rapidamente quello su cui si stava lavorando.

Restano disponibili anche le funzioni generative già note sul servizio. Per creare e modificare immagini entra in gioco Nano Banana, mentre la generazione di video passa attraverso i modelli associati al proprio account. Qui però serve una precisazione onesta: quali capacità si vedono davvero dipende dal piano sottoscritto e dai requisiti stabiliti da Google. Installare il client, insomma, non significa sbloccare automaticamente ogni funzione avanzata della piattaforma.

C’è poi Gemini Spark, l’agente personale di Google, che può collegarsi alle Connected Apps autorizzate dall’utente. Spark è pensato per portare a termine attività sotto la supervisione della persona e può dialogare con i servizi Google compatibili. Google ha previsto inoltre la possibilità di ampliarne le capacità tramite server MCP. Va detto che queste funzioni agentiche non girano in locale: le capacità dell’assistente rimangono appoggiate ai servizi cloud dell’azienda e alle autorizzazioni concesse volta per volta.

Una prima versione che ha ancora strada da fare

Sul piano tecnico l’applicazione per Windows non trasforma il computer in una macchina che esegue i modelli Gemini in locale. Il valore del client sta nell’interfaccia desktop e nella distanza ridotta tra l’assistente e le applicazioni già aperte, non nella potenza di calcolo della macchina. È una differenza che conta, perché l’elaborazione resta affidata all’infrastruttura online di Google e non alle risorse del PC. Chi si aspettava un modello AI installato sul disco, capace di lavorare offline, troverà qualcosa di diverso.

Il debutto, tra l’altro, mostra una superficie più essenziale rispetto alla direzione che Google ha annunciato per le proprie applicazioni desktop. L’azienda parla di nuove funzioni native in arrivo progressivamente, ma non ha messo sul tavolo una tabella di marcia dettagliata, né date precise. Questa prima versione scommette soprattutto su due cose: l’accesso rapido tramite scorciatoia e la possibilità di usare le capacità già presenti nel servizio, lasciando agli aggiornamenti futuri il compito di stringere il rapporto con il sistema operativo di Microsoft.

Il fatto che il supporto arrivi anche su Windows 10 allarga in modo significativo la platea potenziale, considerando quanti computer continuano a girare con quella versione. Per tutti, comunque, il funzionamento è lo stesso: si installa, si preme Alt + Spazio e l’assistente compare sopra la finestra attiva, con le conversazioni recenti a portata di clic e i Notebooks raggiungibili dalla stessa schermata.