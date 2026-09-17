BMW X5, accessori M Performance in carbonio e box da tetto

BMW X5 arriva nella nuova generazione con un catalogo di accessori pensato per chi vuole spingere sull’estetica sportiva, e il pezzo forte sono i componenti in fibra di carbonio firmati M Performance Parts. Il SUV era stato presentato nella sua versione ridisegnata durante l’estate, e ora arriva il contorno: inserti, spoiler, cerchi, box da tetto e una serie di dettagli per l’abitacolo che accompagnano il debutto commerciale del modello.

Il frontale è il punto da cui parte quasi sempre questo tipo di personalizzazione, e anche qui non fa eccezione. Chi ordina BMW X5 può scegliere gli inserti per la griglia in carbonio, abbinati a uno splitter anteriore realizzato con lo stesso materiale. Piccole modifiche, in apparenza, ma sufficienti a cambiare lo sguardo della vettura vista di fronte, che è poi quello che interessa alla maggior parte di chi mette mano al listino accessori.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Carbonio, aramide e un diffusore che cambia faccia

Sul retro il lavoro è più articolato. BMW propone uno spoiler posteriore in nero lucido e le cosiddette flow blades in carbonio, montate ai due lati del diffusore. Il diffusore stesso, nella versione M Performance, è costruito in aramide, un materiale che ha un aspetto molto simile al carbonio ma con caratteristiche diverse. Lo stesso trattamento tocca alle calotte degli specchietti, disponibili nella medesima finitura.

Il pacchetto si completa con i cerchi, offerti in misure che vanno da 21 fino a 23 pollici, e con i terminali di scarico rifiniti in fibra di carbonio. C’è poi una voce curiosa nel catalogo, il sound silencer system pensato per la variante con motore V8. Curiosa perché non sarà disponibile in Europa, dove le normative non lo permettono, quindi resterà una prerogativa dei mercati extraeuropei.

Oltre ai componenti strutturali, il modello può essere ordinato con una serie di grafiche esterne M Performance, mentre all’interno compaiono i battitacco dedicati e i tappetini della stessa linea. Dettagli che non spostano nulla dal punto di vista delle prestazioni, ma che completano il quadro per chi cerca coerenza tra esterno e abitacolo.

Box da tetto, portabici e accessori per l’abitacolo

La seconda anima di questo catalogo guarda a un utilizzo più concreto del SUV. I box da tetto aerodinamici sono stati ridisegnati e risultano più capienti rispetto a quelli della generazione precedente. Tre le misure disponibili, da 350, 450 e 550 litri, con un lavoro specifico sull’aerodinamica che punta a ridurre l’impatto sui consumi e sulla rumorosità quando il box è montato. Per le biciclette c’è un portabici posteriore che può essere combinato con un box aggiuntivo da 300 litri di capacità. In alternativa, senza il box, la struttura è in grado di trasportare fino a tre bici. Una soluzione flessibile, che segue la logica di chi usa X5 come mezzo per il tempo libero più che come oggetto da esibire.

Chiudono la lista le barre e gli attacchi da tetto per biciclette, sci e attrezzatura da snowboard, insieme ai tappetini interni. E poi c’è la parte dedicata ai sedili, con gli accessori per gli schienali anteriori che comprendono supporti per smartphone e tablet oltre a un vassoio con portabicchiere integrato, pensato soprattutto per chi viaggia con bambini o passeggeri dietro.

Il nuovo X5 era già stato al centro dell’attenzione per alcune scelte tecniche, a partire dalle maniglie delle porte sostituite da soluzioni a scomparsa e dalla versione elettrica iX5 accreditata di circa 700 chilometri di autonomia. Gli accessori arrivano ora a completare l’offerta, mettendo a disposizione un catalogo che copre tanto la personalizzazione estetica quanto le esigenze di chi carica il SUV fino all’ultimo centimetro disponibile.