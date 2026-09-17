Crazy Taxi diventa un film: Netflix e Sega firmano tre progetti

Crazy Taxi diventa un film, e non è una voce di corridoio: Netflix e Sega hanno messo mano insieme a un pacchetto di adattamenti che parte proprio dal caotico gioco arcade del 1999, quello dei tassisti spericolati e delle corse contro il tempo. Il progetto cinematografico è solo uno dei tre tasselli di un accordo più ampio, che comprende anche una serie animata di Sonic destinata ai bambini in età prescolare e un lungometraggio live action tratto da Stranger Than Heaven.

Chi ha qualche anno sulle spalle ricorderà bene quanto fosse rischioso, negli anni Novanta, portare un videogioco al cinema. Il risultato, nella stragrande maggioranza dei casi, era un flop annunciato, con sceneggiature che tradivano il materiale di partenza e pubblico che usciva dalla sala scontento. Oggi il quadro è cambiato parecchio, anche per quanto riguarda le produzioni pensate esclusivamente per lo streaming.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Dai pixel allo schermo, un mestiere che è cambiato

Basta guardare a due titoli che hanno riscritto le regole del gioco: Arcane e Cyberpunk: Edgerunners. Entrambi hanno dimostrato che un universo nato davanti a una console può reggere benissimo anche quando il controller sparisce dalle mani e resta soltanto la narrazione. Non si tratta di semplici trasposizioni, ma di storie che hanno saputo vivere di vita propria, conquistando anche chi quei videogiochi non li aveva mai toccati.

È in questo contesto che l’intesa tra Netflix e Sega assume un peso diverso. Tre progetti così distanti tra loro non sembrano un’operazione commerciale qualsiasi, ma piuttosto un test in piena regola per capire fin dove si possa allungare una proprietà intellettuale nata nel mondo videoludico. Un film d’azione, una serie per i piccolissimi e un live action: tre pubblici diversi, tre linguaggi diversi, tre modi differenti di mettere alla prova lo stesso patrimonio di marchi.

Crazy Taxi, la sfida più intrigante del pacchetto

Tra i tre, il caso più curioso resta senza dubbio quello di Crazy Taxi. Il gioco originale, arrivato nelle sale giochi nel 1999, aveva una formula quasi elementare nella sua struttura. Raccogliere passeggeri, attraversare una città a tutta velocità, portarli a destinazione prima che il tempo scada. Punto. Nessuna trama complessa, nessun personaggio da approfondire, nessun retroscena narrativo da cui partire.

Ed è proprio qui che la scommessa si fa interessante. Costruire un film attorno a un titolo che vive di adrenalina pura e di meccaniche immediate significa inventare da zero una storia, dei protagonisti, un motivo per restare seduti in poltrona per un’ora e mezza. Molto diverso, per capirsi, dal lavorare su universi già stratificati come quelli che hanno generato Arcane o Edgerunners, dove il materiale narrativo abbondava già in partenza.

Sonic per i più piccoli e il capitolo Stranger Than Heaven

Sul fronte opposto c’è la serie animata dedicata a Sonic, pensata per un pubblico in età prescolare. Una scelta che segue una logica precisa, quella di intercettare gli spettatori più giovani e legarli fin da subito a un personaggio che Sega coltiva da decenni. Il porcospino blu ha già dimostrato al cinema di saper attraversare le generazioni, e questa nuova produzione punta chiaramente a rafforzare quella presenza partendo dalla fascia d’età più bassa.

Il terzo progetto, il lungometraggio live action basato su Stranger Than Heaven, completa il quadro spostandosi su un registro ancora diverso. Tre produzioni, tre direzioni, un unico obiettivo di fondo: verificare quanto sia elastico il confine tra il videogioco e il racconto per immagini, ora che lo streaming ha reso molto meno rigide le regole su formati, durate e pubblici di riferimento.