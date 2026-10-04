Zorelit v5, il drone intercettore ucraino che promette 416 km/h

La guerra dei droni non è più una novità da parecchio tempo, eppure sta cambiando pelle ancora una volta. Per abbattere un velivolo senza pilota oggi si ricorre sempre più spesso a un altro velivolo senza pilota, e questo porta lo scontro su un terreno quasi alla pari. In questo scenario arriva Zorelit v5, un drone intercettore ucraino che promette di toccare i 416 km/h, una cifra che da sola spiega perché se ne stia parlando così tanto. L’idea di fondo è semplice da capire anche per chi non segue da vicino il settore militare. Se il bersaglio è un drone, la risposta più efficace può essere proprio un mezzo della stessa famiglia, capace di inseguirlo e raggiungerlo in volo.

Il punto però è che la sfida non resta mai ferma. Chi costruisce i velivoli da attacco lavora per renderli più rapidi e più difficili da fermare, e chi li deve intercettare è costretto a stare al passo. Una gara continua, fatta di aggiornamenti e contromosse, dove qualche decina di chilometri orari in più o in meno può fare tutta la differenza del mondo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Bersagli sempre più rapidi e intercettori FPV in affanno

La tecnologia migliora e con lei crescono le prestazioni dei mezzi da colpire. I bersagli stanno diventando decisamente più veloci, al punto che i normali intercettori FPV possono faticare parecchio a raggiungerli. Ed è qui che nasce il problema. Un intercettore che non riesce a colmare la distanza con la sua preda, di fatto, perde gran parte della sua utilità, perché arriva tardi o non arriva proprio.

Serve quindi un salto in avanti sul fronte della velocità pura, e non si tratta di un dettaglio tecnico da appassionati. Un mezzo lento rispetto al bersaglio diventa quasi inutile in una situazione reale, mentre uno capace di superarlo con un certo margine torna ad avere senso. Proprio su questo aspetto si concentra il nuovo progetto, pensato per inseguire obiettivi che i modelli tradizionali lasciano scappare.

Non sorprende che a fare da apripista sia ancora una volta l’Ucraina. Il Paese è direttamente coinvolto in un conflitto che sembra non voler finire mai, e questa esposizione costante lo spinge a sviluppare soluzioni nuove con una rapidità difficile da trovare altrove. Quando le esigenze sul campo cambiano di continuo, anche la risposta tecnologica deve adattarsi in fretta.

Zorelit v5, la velocità come arma principale

Il nuovo mezzo si chiama Zorelit v5 ed è stato sviluppato dall’azienda Vluchnyk. Fra tutte le sue caratteristiche ce n’è una che salta subito all’occhio, cioè la velocità massima dichiarata. Si parla di 416 km/h, un valore davvero notevole per un velivolo di questo tipo e ben superiore a quello che ci si aspetterebbe da un intercettore tradizionale.

Secondo il produttore, questa soglia basta per affrontare bersagli che viaggiano tra i 300 e i 350 km/h. Facendo due conti, il margine rispetto agli obiettivi più rapidi si aggira intorno ai 66 km/h, mentre contro quelli che si fermano a 300 km/h la differenza sale a circa 116 km/h. Numeri che danno un’idea piuttosto chiara del vantaggio su cui punta questo drone intercettore ucraino, progettato proprio per raggiungere quei velivoli che i modelli FPV più comuni faticano a prendere.

Fonte: TecnoAndroid