Squalo lanterna: nuova specie di 20 cm in corsa per il record

Una nuova specie di squalo lanterna è appena entrata a far parte dell’elenco delle creature conosciute dalla scienza e con i suoi appena 20 centimetri di lunghezza potrebbe ambire al titolo di squalo più piccolo del mondo. Viene quasi spontaneo chiedersi come abbia fatto a restare nell’ombra fino a oggi, ma basta guardare le sue misure per avere una risposta piuttosto convincente. Un animale così ridotto ha tutte le carte in regola per sfuggire agli sguardi a lungo, molto a lungo.

A colpire non sono soltanto le dimensioni. L’espressione di questo minuscolo squalo ha qualcosa di buffo, tanto che sembra quasi stupito di essere stato scovato. È un dettaglio che dal punto di vista scientifico non sposta nulla, certo, eppure rende questa scoperta ancora più simpatica anche agli occhi di chi di biologia marina sa poco o niente.

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Venti centimetri che ribaltano l’immaginario

Quando si parla di squali la mente corre quasi sempre verso sagome enormi, mascelle spalancate e scene da film catastrofico. Questo nuovo squalo lanterna manda all’aria quell’immagine in un colpo solo. Venti centimetri corrispondono più o meno alla lunghezza di una matita nuova, una misura che di solito si associa a qualche pesciolino da acquario e non certo a un membro della famiglia degli squali.

Proprio la taglia ridotta aiuta a capire perché nessuno lo avesse mai notato prima. Un esemplare così piccolo passa facilmente inosservato e non c’è da stupirsi se sia rimasto fuori dai radar degli studiosi fino a questo momento. Nessun mistero particolare insomma, solo un animale talmente minuto da poter vivere tranquillo lontano da occhi indiscreti. Ed è questa la chiave di lettura più semplice per una vicenda che, a prima vista, potrebbe sembrare curiosa.

C’è poi un aspetto quasi poetico nella faccenda. Dopo secoli di osservazioni e studi sugli oceani, c’è ancora spazio per incontri del genere, con esseri viventi di cui nessuno sospettava l’esistenza. E il fatto che il protagonista di turno sembri a sua volta sorpreso dall’incontro aggiunge un tocco di ironia difficile da ignorare.

In corsa per il primato di squalo più piccolo

Il punto che più incuriosisce riguarda però il possibile record. Questa specie appena descritta viene considerata un serio candidato al titolo di squalo più piccolo del mondo. La parola candidato non è messa lì per caso, perché indica una creatura che rientra a pieno diritto nella sfida per il primato senza però averlo ancora conquistato in modo definitivo.

Per un animale capace di stare comodamente nel palmo di una mano, entrare in questa ristretta cerchia di contendenti rappresenta comunque un traguardo notevole. Il confronto con i giganti dei mari rende ancora più evidente quanto sia ampia la varietà di forme e dimensioni all’interno di questo gruppo di predatori, che spazia da colossi lunghi diversi metri a esemplari minuscoli come questo.

Il piccolo squalo lanterna dall’aria stupita si presenta così al mondo con due biglietti da visita difficili da dimenticare. Il primo è quella faccia sorpresa che lo rende immediatamente riconoscibile. Il secondo sono quei 20 centimetri di lunghezza, una misura che lo porta dritto tra i pretendenti al titolo di squalo più piccolo mai conosciuto.

Fonte: TecnoAndroid