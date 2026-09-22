Xbox, nuovi licenziamenti in arrivo: centinaia di posti a rischio

Una nuova ondata di licenziamenti Xbox sarebbe attesa già in questa settimana, con diverse centinaia di posti di lavoro destinati a sparire e un riassetto interno che coinvolgerebbe anche alcuni studi di sviluppo, alcuni dei quali verrebbero accorpati fra loro. L’informazione arriva da indiscrezioni di stampa e, al momento, Microsoft non ha rilasciato alcuna conferma ufficiale.

Il quadro, per quanto ancora incerto nei dettagli, descrive un intervento di una certa consistenza. Non si parlerebbe di qualche decina di uscite sparse fra reparti diversi, ma di un numero nell’ordine delle centinaia. E accanto ai tagli occupazionali ci sarebbe la parte forse più delicata, cioè la fusione di alcuni studi che oggi lavorano come realtà autonome all’interno della galassia del gaming di Redmond.

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Xbox: cosa prevederebbe il piano di riorganizzazione

La logica di fondo, per come emerge dalle indiscrezioni, è quella dell’accorpamento. Studi che finora hanno mantenuto una propria identità e una propria struttura operativa potrebbero ritrovarsi riuniti sotto un unico cappello, con team ridotti e pipeline di sviluppo condivise. Un’operazione che, sulla carta, serve a comprimere i costi e a snellire la catena decisionale, ma che nella pratica significa anche la scomparsa di sigle che per una parte del pubblico hanno un valore affettivo e riconoscibile.

Il settore dei videogiochi conosce bene questo tipo di dinamica. Le riorganizzazioni aziendali che passano attraverso la fusione di team hanno spesso conseguenze concrete sui progetti in corso, perché quando due gruppi diventano uno qualcosa va inevitabilmente ridimensionato o rimandato. Nel caso specifico di Xbox, però, nulla è stato messo nero su bianco dall’azienda, quindi resta materiale da indiscrezione, con tutte le cautele che questo comporta.

Il silenzio di Microsoft e le domande aperte

Il punto più significativo, in questa fase, è proprio l’assenza di una presa di posizione ufficiale. Microsoft non ha commentato né smentito, una scelta che in casi simili tende a precedere comunicazioni interne rivolte prima ai dipendenti e solo successivamente all’esterno. Nessuna lista di nomi, nessun dettaglio sui reparti coinvolti, nessuna indicazione sulle tempistiche oltre al riferimento generico alla settimana in corso.

Per chi segue da vicino le vicende della divisione gaming, l’assenza di conferme non significa automaticamente smentita. Significa che i contorni esatti dell’operazione, quanti posti verrebbero effettivamente eliminati, quali studi di sviluppo finirebbero accorpati e con quali conseguenze sui giochi già annunciati, non sono ancora pubblici.

Un contesto che pesa sull’immagine della divisione gaming

Notizie di questo tipo, quando arrivano, hanno sempre un doppio effetto. C’è quello immediato sulle persone coinvolte, centinaia di professionisti che rischiano di trovarsi fuori da un’azienda in cui lavoravano fino a poche settimane prima. E c’è quello, meno tangibile ma non irrilevante, sulla percezione esterna del marchio Xbox, che da tempo si muove tra annunci ambiziosi e ristrutturazioni continue.

La credibilità di una piattaforma si costruisce anche sulla stabilità dei suoi team creativi, ed è questo l’aspetto che più preoccupa chi osserva la situazione dall’esterno. Un team che viene fuso in un altro perde inevitabilmente parte del proprio metodo di lavoro, delle proprie abitudini, a volte delle proprie persone chiave.

Al momento gli unici elementi disponibili restano quelli riportati dalle indiscrezioni, ovvero centinaia di posti di lavoro a rischio e una serie di fusioni tra studi in arrivo. Microsoft, per ora, non ha confermato niente.

Fonte: TecnoAndroid