YouTube saluta il Cast: arriva Companion e addio stesso Wi-Fi

Chi guarda YouTube sul televisore ma continua a usare lo smartphone come telecomando improvvisato troverà presto le cose molto più semplici, perché Google sta rivedendo il modo in cui le due app dialogano tra loro. L’icona del Cast, quella con il rettangolino e le onde che ormai fa parte del panorama visivo di chiunque abbia una smart TV, lascia il posto a una nuova icona chiamata Companion. Non è solo un ritocco grafico, dietro ci sono funzioni che cambiano parecchio l’esperienza quotidiana.

La logica di partenza è abbastanza chiara. L’applicazione per TV è ormai completa e si può usare in autonomia, senza appoggiarsi a nulla, però lo schermo del telefono resta molto più pratico quando bisogna cercare un video, scorrere tra i contenuti consigliati o scrivere un commento. Digitare con il telecomando è un’esperienza che nessuno rimpiange. Da qui la scelta di rafforzare il collegamento tra i due dispositivi invece di lasciarlo così com’era.

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Stesso account YouTube e la rete Wi-Fi non serve più

Il cambiamento più concreto riguarda proprio la connessione. Fino a oggi, per trasmettere un contenuto dallo smartphone alla TV era necessario che entrambi i dispositivi fossero agganciati alla stessa rete Wi-Fi. Con il nuovo sistema basterà essere collegati allo stesso account YouTube. Una differenza che sembra piccola sulla carta e che invece elimina uno dei fastidi più comuni, quello del telefono rimasto sulla rete dati o su una rete diversa da quella del televisore.

C’è di più. Diventa possibile guardare due video differenti sui due dispositivi nello stesso momento, senza che l’uno interferisca con l’altro. Chi sta vedendo qualcosa sul grande schermo può tornare in qualsiasi momento al video in riproduzione sulla TV per mettere un like o pubblicare un commento, poi rimettersi a cercare il prossimo contenuto sul telefono mentre la riproduzione continua indisturbata. Prima significava interrompere tutto, adesso no. L’esperienza diventa più fluida, e questo si nota soprattutto nelle serate passate a saltare da un video all’altro.

Un’altra aggiunta pratica riguarda le case piene di schermi. Quando allo stesso account risultano associati più dispositivi capaci di ricevere un flusso video YouTube, l’applicazione mostra direttamente l’elenco di quelli disponibili. Niente più tentativi a caso per capire quale sia il televisore giusto tra il salotto, la camera e la cucina, la scelta dello schermo verso cui inviare il contenuto si fa in un tocco.

Il futuro del Cast classico via Wi-Fi

La novità sembra pensata soprattutto per chi vive circondato da dispositivi collegati allo stesso profilo, perché rende il passaggio dal telefono al televisore quasi immediato. Il dubbio riguarda però il vecchio Cast tramite Wi-Fi, quello che tutti conoscono e che ha una sua utilità precisa, cioè trasmettere un video sulla TV di qualcun altro senza dover fare l’accesso con il proprio account. Capita più spesso di quanto si pensi, a casa di amici o di parenti, e in quei casi la logica dell’account condiviso semplicemente non funziona.

Google non ha chiarito quale sarà il destino di quella funzione. Se convivrà con il nuovo Companion oppure se verrà progressivamente accantonata a favore del sistema basato sull’identificazione dell’utente. Per ora l’unica certezza è la sostituzione dell’icona nell’interfaccia dell’app, con tutto ciò che porta con sé in termini di nuove possibilità.

Il fatto che l’azienda stia lavorando su questo fronte dice qualcosa su come venga percepito oggi il consumo di video sul televisore. Non più un’attività isolata, ma qualcosa che si intreccia continuamente con il telefono, usato per commentare, cercare, mettere like, decidere cosa arriverà dopo. Le modifiche in arrivo sull’app YouTube vanno esattamente in quella direzione, riducendo gli attriti tecnici che finora rendevano il passaggio tra i due schermi meno immediato di quanto avrebbe potuto essere.