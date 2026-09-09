WhatsApp, ora le anteprime di foto e video sono nella lista chat

Le anteprime di foto, video e sticker compaiono ora direttamente nell’elenco delle chat di WhatsApp, senza bisogno di aprire la conversazione per capire cosa è arrivato. Una modifica piccola, quasi impercettibile a colpo d’occhio, ma che cambia il modo in cui si scorre la schermata principale dell’app: al posto della solita dicitura generica adesso appare una miniatura del contenuto ricevuto o inviato.

Il funzionamento è semplice. Nello spazio dove normalmente si legge l’estratto dell’ultimo messaggio scambiato, quello che aiuta a ricordare dove si era rimasti, il team di Meta ha inserito una piccola icona che riproduce in formato ridottissimo l’immagine, il fotogramma del video o lo sticker. Un dettaglio visivo che sostituisce, o meglio accompagna, il testo che fino a oggi si limitava a segnalare la categoria del contenuto.

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Come cambia la schermata principale di WhatsApp

Fino a questo aggiornamento la logica era diversa e piuttosto spartana. WhatsApp mostrava un’icona generica affiancata dalle parole Foto, Video oppure Sticker, senza alcun indizio ulteriore. Per capire di cosa si trattasse davvero bisognava entrare nella chat oppure, nel caso in cui fosse attivo il download automatico dei media, andare a curiosare nella galleria del dispositivo. Un passaggio in più che, moltiplicato per decine di conversazioni al giorno, finiva per pesare.

Con le nuove anteprime quel passaggio salta. Chi riceve molte immagini nei gruppi, chi lavora scambiando documenti visivi, chi semplicemente ha l’abitudine di comunicare più per sticker che per parole, si ritrova con un colpo d’occhio immediato. Non è una rivoluzione, sia chiaro, e nessuno la venderà come tale. È una di quelle rifiniture che rendono l’interfaccia un po’ meno faticosa da leggere.

Resta un punto ancora da chiarire, e riguarda la possibilità di spegnere la funzione. Non è confermato se tra le impostazioni dell’applicazione sia prevista un’opzione dedicata per disattivare le miniature, cosa che qualcuno potrebbe gradire per motivi di riservatezza, visto che un’anteprima visibile dall’elenco delle conversazioni mostra qualcosa anche a chi sbircia lo schermo di sfuggita.

Distribuzione già in corso, niente beta

La tempistica è interessante perché il rollout non passa attraverso i canali sperimentali. La fase di test è stata completata dopo essere partita a metà agosto su Android, e ora la funzione arriva nella versione 26.34.74 su iOS. Nessuna iscrizione al programma beta richiesta, nessun trucco per anticipare i tempi: la novità viene distribuita a tutti gli utenti, con la consueta modalità graduale che caratterizza gli aggiornamenti di Meta.

Questo significa che l’attivazione potrebbe non essere immediata su ogni dispositivo. Chi apre l’app e continua a vedere le vecchie diciture testuali non deve pensare a un problema, semplicemente il proprio account non è ancora stato raggiunto dall’ondata di distribuzione. È una prassi consolidata, serve a monitorare eventuali comportamenti anomali su un campione ristretto prima di allargare il rilascio a tutta la base installata, che nel caso di WhatsApp conta numeri enormi.

L’applicazione, del resto, somiglia sempre più a un cantiere permanente. Le modifiche si accumulano una dopo l’altra, alcune sostanziali, altre limate al millimetro come questa, e la schermata delle conversazioni è uno dei terreni su cui il lavoro degli sviluppatori si vede di più, proprio perché è la prima cosa che compare ogni volta che si apre l’app.