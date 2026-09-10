Marvel’s Wolverine, il nuovo trailer svela combattimento e Furia

Mancano poche settimane all’arrivo di Marvel’s Wolverine e il nuovo trailer dedicato alle funzionalità del gioco, narrato da Liam McIntyre nei panni di James “Logan” Howlett, mette finalmente in fila tutto quello che aspetta i giocatori dal 15 settembre 2026 su PlayStation 5. Non un semplice montaggio di scene d’azione, ma una panoramica ragionata su combattimento, progressione, costumi e opzioni di accessibilità, con qualche dettaglio che chiarisce parecchio il tipo di esperienza costruita da Insomniac Games.

Il cuore del gioco è un sistema di combattimento veloce, fluido e dichiaratamente brutale, costruito attorno all’idea di aggressività. Restare a distanza non paga, l’invito è avvicinarsi ai nemici e colpirli con qualsiasi cosa si abbia sottomano, dagli artigli ai calci, dalle raffiche di colpi agli attacchi critici. Le nuove tecniche apprese lungo il percorso potenziano le mosse base, mentre le tecniche speciali ricaricabili aggiungono varietà: Tornado rotante per riprendersi il terreno perduto, Gambe molli per gestire i Reaver, Attacco a spirale per perforare le difese avversarie. Se ne possono equipaggiare quattro alla volta, così da adattare il set al proprio ritmo di gioco.

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Adattamenti, Furia e uno stile di combattimento su misura

A dare profondità al tutto ci pensano gli adattamenti, modifiche che ampliano le potenzialità di Logan sul campo di battaglia. Si può assorbire un numero maggiore di proiettili, rendere più efficace la Furia, allargare le finestre utili per le parate oppure puntare sull’intimidazione, terrorizzando letteralmente i nemici durante lo scontro. Le opzioni sono decine e l’idea di fondo è lasciare che ognuno costruisca la propria versione del personaggio.

Poi c’è la Furia, descritta come una riserva primordiale di adrenalina divisa in tre livelli che migliorano, nell’ordine, capacità di sopravvivenza, resistenza e istinto selvaggio. Resistere fino all’ultimo contro ogni avversità oppure scatenarsi senza pietà per mantenerla attiva: entrambe le strade sono percorribili, cambia solo quanto si è disposti a rischiare.

La storia è originale e porta Logan in giro per il mondo, prima che gli eventi prendano una direzione inattesa. Bolivar Trask è determinato a completare i suoi piani contro i mutanti, e toccherà a Logan, Jean Grey e al Team X fermarlo. Il contesto è quello di un mondo con troppo pochi mutanti per organizzare rifugi sicuri o squadre di eroi strutturate, il che rende la posta in gioco piuttosto alta. Tra i nemici da affrontare figurano Omega Red e Deathstrike.

Costumi, artigli e le funzionalità del Capanno da incubo

Tra uno scontro e l’altro vale la pena deviare dal percorso principale. I sensi di Logan servono a individuare le Porte dell’incubo, che propongono sfide di combattimento ed esplorazione, mentre l’olfatto guida verso bottiglie di whisky da collezione e l’udito verso le casse di materiali, utili a sbloccare ricordi dimenticati o a creare nuovi costumi ispirati a fumetti, film e animazione.

Oltre al costume originale Rinascita in battaglia, firmato Insomniac Games, ci sono modelli leggendari legati ad Arma X, Vecchio Logan, Ultimate Wolverine e Patch, insieme a classici più terreni come una canottiera o una giacca di pelle. Cappucci e cappelli si possono attivare o disattivare. Alcuni costumi garantiscono potenziamenti all’energia o sbloccano nuovi tipi di artigli: ossei, dentellati, curvi, riflettenti e altri ancora. Fuori dal combattimento basta premere L2 e R2 per sfoderarli.

Al lancio il Capanno da incubo di Logan ospita la Nuova partita+, con tecniche e limiti di livello esclusivi, la possibilità di rigiocare porzioni di storia tramite Ripeti missione, le Sfide dell’incubo per battere i record e la modalità foto, quest’ultima disponibile con un aggiornamento nel giorno di uscita.

Sul fronte dell’accessibilità il gioco raccoglie oltre 100 funzionalità già viste nei precedenti titoli Insomniac, dalle impostazioni grafiche ad alto contrasto alla descrizione audio in inglese, passando per la velocità di gioco globale e i segnali aptici potenziati. Considerata la natura del personaggio, il titolo è violento e sanguinoso senza mezzi termini, per questo sono state introdotte categorie di impostazioni dedicate che regolano sangue e smembramento dinamici e filtrano il linguaggio adulto in inglese.

I pre-ordini sono già aperti su PlayStation Store, PS Direct e presso i rivenditori, Digital Deluxe Edition inclusa, con costumi, artigli e bonus esclusivi. Servono una connessione a Internet e un account per PlayStation.