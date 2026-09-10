Jellyfin 12.0 disponibile: la migrazione è irreversibile

Da qualche giorno Jellyfin 12.0 è scaricabile da tutti, ed è probabilmente l’aggiornamento più sostanzioso che il media server open source abbia visto negli ultimi tempi. La data di rilascio è il 7 settembre, e il cuore della novità non sta in un pulsante nuovo o in un’icona ridisegnata, ma molto più in profondità: il database è stato ricostruito da zero, con guadagni di velocità che finalmente si sentono davvero. C’è però un dettaglio che conviene mettere subito sul tavolo, perché rischia di rovinare la giornata a chi va di fretta: la migrazione è irreversibile.

Chi conosce Jellyfin sa bene che il paragone con Plex è quasi automatico. Due filosofie diverse, due modi di intendere la gestione della propria libreria multimediale, e una rivalità che va avanti da anni. La differenza è che Jellyfin non chiede abbonamenti e non mette paletti, ma storicamente ha pagato dazio sul fronte delle prestazioni, soprattutto con cataloghi corposi. È esattamente il punto su cui questa versione prova a recuperare terreno.

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Perché il nuovo database cambia le carte in tavola

Il lavoro fatto sulla base dati non è cosmetico. Rifondare la struttura significa intervenire sul modo in cui il server registra, organizza e recupera le informazioni su film, serie, musica e metadati vari. In pratica, tutto quello che accade quando si apre l’interfaccia e si scorre la libreria passa da lì. Con un database più efficiente, i tempi di caricamento si accorciano e la navigazione diventa più scorrevole, senza quei momenti di attesa che nelle versioni precedenti diventavano fastidiosi man mano che la collezione cresceva. È il tipo di miglioramento che non fa notizia in una schermata di presentazione, ma che si nota subito nell’uso quotidiano. E per un progetto come Jellyfin, portato avanti da una comunità e non da un’azienda con reparti di sviluppo strutturati, si tratta di un traguardo tutt’altro che scontato. Le prestazioni sono sempre state il terreno preferito di chi difende le soluzioni commerciali, quindi vederle migliorare in modo tangibile sposta l’equilibrio.

La migrazione senza ritorno e il backup che serve davvero

Qui arriva la parte da leggere con attenzione. Aggiornare a Jellyfin 12.0 comporta una conversione della vecchia base dati verso il nuovo formato, e l’operazione è a senso unico. Una volta completata, non esiste alcun meccanismo interno per tornare indietro alla configurazione precedente. Nessun pulsante di ripristino, nessuna procedura guidata di rollback.

L’unica rete di protezione possibile è un backup manuale fatto prima di lanciare l’aggiornamento. Copia dei dati, archiviazione da qualche parte di sicuro, e solo dopo si procede. Chi salta questo passaggio e incontra un problema durante la migrazione si ritrova senza alternative, con la necessità di ricostruire tutto da capo. Considerando quanto tempo richiede riorganizzare una libreria ben curata, con poster, sottotitoli, stato di visione e cronologia, il rischio non è banale.