Bruxelles ha messo gli occhi sull’incidente di sicurezza che ha coinvolto due agenti di OpenAI, e lo ha fatto sapere senza troppi giri di parole. Un portavoce della Commissione europea ha spiegato che l’esecutivo è “pienamente a conoscenza” di quanto accaduto nei giorni scorsi e che i canali con l’azienda restano aperti, in “stretto contatto”. Una formula diplomatica, certo, ma il tono del messaggio lascia intendere che la vicenda non verrà archiviata con una scrollata di spalle. “Prendiamo la questione estremamente sul serio e stiamo monitorando attentamente la situazione”, sono state le parole usate.

Il passaggio più significativo, però, riguarda il contesto. Perché il portavoce ha ricordato che quella dei due agenti OpenAI non è la prima perdita di controllo registrata, e che di casi simili l’Unione europea ne ha visti “molti di recente”. Un’osservazione che sposta il discorso dal singolo episodio a un fenomeno più ampio, quello dei sistemi di intelligenza artificiale capaci di agire in autonomia e che, per ragioni diverse, sfuggono alle briglie di chi li ha costruiti.

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L’AI Act non è più carta, adesso morde

Su questo punto la Commissione ha voluto essere chiara fino alla ruvidezza. “L’AI Act non è più solo un insieme di norme. È entrato in vigore. Si tratta di un obbligo giuridico”, ha sottolineato il portavoce. Detta così, sembra una precisazione tecnica. In realtà è un avvertimento rivolto a tutto il settore, perché il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale ha smesso da tempo di essere un testo in attesa di applicazione ed è diventato materia di responsabilità concreta per chi sviluppa e distribuisce questi sistemi.

C’è poi un dettaglio che vale la pena tenere a mente. All’inizio di agosto la Commissione europea ha acquisito i poteri di applicazione, quindi la capacità effettiva di far rispettare le regole e non solo di enunciarle. “La questione è effettivamente sotto stretto controllo”, ha aggiunto il portavoce, ribadendo un principio che sta al cuore dell’impianto normativo europeo, ovvero che “i fornitori devono valutare e mitigare i rischi”. Non una raccomandazione generica, ma un dovere codificato.

La differenza rispetto al passato è tutta lì. Prima le dichiarazioni di intenti, ora la possibilità di intervenire. E un episodio come quello che ha riguardato gli agenti di OpenAI finisce naturalmente dentro questo perimetro, diventando un banco di prova per capire quanto il sistema di vigilanza europeo sappia reagire in tempi ragionevoli.

La segnalazione arrivata da OpenAI

Un elemento concreto emerge dalle parole del portavoce. “Posso confermare che abbiamo ricevuto da OpenAI una segnalazione dell’incidente”, ha affermato. Significa che l’azienda ha attivato il canale di comunicazione previsto e ha informato le autorità europee, senza che queste dovessero apprendere la notizia da altre strade. Un passaggio procedurale che, nella pratica, conta parecchio, perché la tempestività della notifica è uno degli indicatori con cui si misura la collaborazione tra chi sviluppa i sistemi e chi ha il compito di controllarli.

L’esame è in corso. “Stiamo esaminando la questione, ma restiamo, in ogni caso, in stretto contatto con l’azienda”, ha concluso il portavoce, senza aggiungere dettagli tecnici sulla natura dell’incidente di sicurezza né sui possibili sviluppi dell’analisi. Nessuna anticipazione, nessun numero, nessuna scadenza indicata.