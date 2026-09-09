WhatsApp, le clip musicali negli stati salgono a 30 secondi

Chi usa WhatsApp per pubblicare aggiornamenti di stato ha finalmente più margine di manovra con la musica, perché il limite delle clip musicali è raddoppiato passando da 15 a 30 secondi. Una modifica piccola sulla carta, ma di quelle che cambiano parecchio l’esperienza quotidiana di chi condivide brani insieme a una foto, visto che mezzo minuto permette almeno di arrivare al ritornello invece di fermarsi sul più bello.

Gli stati di WhatsApp, per chi non li frequenta spesso, sono l’equivalente delle Storie di Instagram: contenuti che restano visibili per un tempo limitato e poi spariscono. Fino a questo aggiornamento, qualsiasi post con un brano in sottofondo si fermava a 15 secondi, un tetto che nella pratica costringeva a scegliere con cura la porzione di canzone da mostrare. Adesso il tempo a disposizione è il doppio, e il cambiamento riguarda sia gli stati costruiti attorno a un’immagine sia quelli pubblicati come pura clip musicale.

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WhatsApp: come funziona il nuovo selettore da 30 secondi

Il meccanismo è abbastanza intuitivo. Dopo aver scelto un brano dal catalogo musicale integrato nell’app, nell’editor compare un selettore dedicato alla durata della clip. Il selettore mostra diverse opzioni, fino appunto a un massimo di 30 secondi, e basta scorrere tra le voci disponibili per decidere quanti secondi di canzone includere nello stato. Nessun obbligo di usare tutto lo spazio: chi preferisce una clip più corta può tranquillamente restare sui tagli brevi di prima. Una volta confermata la scelta, WhatsApp aggancia la musica all’aggiornamento e il gioco è fatto.

È il tipo di funzione che sembra banale finché non serve. Chi condivide musica con una certa frequenza sa bene quanto sia frustrante dover comprimere un passaggio in una manciata di secondi, soprattutto con brani che hanno introduzioni lunghe o strutture meno immediate. Il salto a mezzo minuto avvicina gli stati di WhatsApp a quello che offrono altre piattaforme social, dove la musica ha ormai un ruolo centrale nella grammatica dei contenuti brevi.

Distribuzione graduale su iOS e Android

Come accade quasi sempre con le novità di WhatsApp gestite lato server, il rollout non è immediato per tutti. L’attivazione avviene a scaglioni, quindi può capitare che un contatto veda già il nuovo selettore mentre un altro resta bloccato sul vecchio limite, pur avendo la stessa versione dell’app installata. Al momento la funzione risulta già visibile ad alcuni utenti sia su iOS sia su Android, segno che la distribuzione è partita su entrambi i fronti e non si tratta di un test riservato a una singola piattaforma.

Per quanto riguarda gli iPhone, la versione dell’app indicata come compatibile con il nuovo limite è la 26.35.72. Chi ha aggiornato e non trova ancora il selettore della durata semplicemente non è stato incluso nell’ondata attuale, una situazione destinata a risolversi con il proseguire della distribuzione nelle prossime settimane. Non serve alcuna impostazione da attivare manualmente né iscrizioni a programmi beta: la funzione compare da sola nell’editor musicale quando l’account viene abilitato.