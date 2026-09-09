Oblio One, l’app italiana che blocca spam e truffe offline

Chi convive ogni giorno con chiamate indesiderate e messaggi sospetti ha da poco un alleato in più: Oblio One, un’applicazione italiana arrivata sul Google Play Store che blocca spam e tentativi di truffa lavorando direttamente sullo smartphone, senza spedire nulla nel cloud. Il tema è noto, le misure di AGCOM e del governo hanno ridotto il fenomeno ma non lo hanno spento, e le telefonate moleste continuano ad arrivare anche dall’estero. In mezzo a questo scenario si inserisce un’app che cambia prospettiva rispetto alle soluzioni viste finora, spostando l’attenzione dal “chi” chiama al “cosa” viene detto o scritto.

Pubblicata il 30 luglio dallo sviluppatore italiano Robertino Brunaldi, Oblio One adotta quella che viene definita una filosofia zero server: tutta l’analisi resta sul dispositivo, non serve nemmeno una connessione di rete per far funzionare i filtri. Una differenza sostanziale rispetto ad app simili come Scudo Italia e SpoofShield, che si appoggiano a servizi esterni. L’interfaccia è piuttosto lineare, con alcuni widget dedicati alle statistiche locali che possono finire anche sulla schermata iniziale, e una funzione Quick Suspend per mettere in pausa tutti i filtri con un tocco.

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Come vengono riconosciuti gli SMS truffa

Il motore contro lo smishing arriva già preconfigurato, quindi non c’è nessun addestramento da fare. Riconosce le esche digitali in cinque lingue, ovvero italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo, e va a caccia di quattro elementi in particolare: i link abbreviati usati per nascondere destinazioni malevole, il Punycode con cui si camuffano gli URL facendoli somigliare a domini istituzionali, i domini sospetti non censiti o potenzialmente pericolosi, e infine le classiche formule esca, quei testi che fingono comunicazioni da corrieri, banche o enti pubblici.

La scelta interessante riguarda il comportamento dell’app: quando individua un messaggio a rischio, Oblio One sopprime la notifica ma non cancella nulla. L’utente riceve comunque un avviso del pericolo e può poi andare a controllare con calma, senza il rischio di toccare d’istinto un link mentre arriva la notifica. C’è anche una configurazione guidata che assicura la corretta esecuzione in background, un punto dove parecchie alternative restano passive e finiscono per non intervenire quando serve.

Chiamate bloccate prima ancora dello squillo

Sul fronte delle chiamate spam l’approccio viene descritto come blocco reale, perché l’intercettazione avviene un attimo prima che il telefono cominci a suonare. Niente database pubblici, spesso vecchi di mesi, ma regole locali costruite su misura: rifiuto automatico per chi non è in rubrica, whitelist di numeri sempre consentiti, blacklist di numeri sempre bloccati e blocco dei prefissi più abusati dai call center. La protezione dalle emergenze è attiva di default, quindi 112, 113, 115 e 118 passano sempre.

Il capitolo privacy è quello su cui l’app punta di più. Non c’è codice di rete proprio, con l’unica eccezione del modulo Google Play Billing necessario per l’acquisto della versione Pro. L’archivio locale viaggia con cifratura AES 256, il che rende i dati inaccessibili anche se lo smartphone finisce nelle mani sbagliate, non ci sono banner pubblicitari e le norme GDPR sono rispettate, tanto che un comando dedicato cancella con un tocco tutto quello che è stato salvato in locale.

Cosa cambia con la versione Pro

La versione base è già completa e senza pubblicità, ma chi vuole spingersi oltre può sbloccare la versione Pro con un pagamento una tantum di 5,99 euro, senza abbonamenti né rinnovi. Si ottengono i profili orari automatici, cioè Lavoro, Casa, Sonno e Vacanza, che regolano i filtri da soli in base al momento della giornata. Poi ci sono i numeri di emergenza personalizzabili, con la possibilità di aggiungere o modificare l’elenco di quelli che non verranno mai filtrati, le regole di blocco senza alcun limite di quantità e lo storico completo delle chiamate bloccate.

Il download di Oblio One resta gratuito dal Google Play Store, con la versione Pro proposta come acquisto interno all’app.