YouTube, arrivano le GIF nei commenti: il rilascio è graduale

Le GIF nei commenti di YouTube stanno iniziando a comparire davvero, anche se per ora soltanto per una parte degli utenti. È passato meno di un mese da quando la piattaforma aveva annunciato l’intenzione di consentire la pubblicazione di immagini animate sotto i video, e adesso la novità ha cominciato a farsi vedere nell’app. Il rilascio però procede con estrema lentezza, e la scelta sembra tutt’altro che casuale.

Le prime segnalazioni sono arrivate in gran numero su Reddit, nella community dedicata a YouTube, dove parecchi iscritti raccontano di aver notato GIF pubblicate sotto i contenuti più diversi. Curiosamente il dibattito attorno alla funzione fa più rumore della funzione stessa. Buona parte dei post arriva infatti da persone che non hanno ancora ricevuto l’opzione ma vedono comunque le animazioni condivise da altri. Un indizio piuttosto chiaro di una distribuzione graduale, portata avanti un gruppo di utenti alla volta.

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Lo scorso mese l’azienda aveva spiegato che sarebbe stato possibile inserire una GIF sia sotto i video tradizionali sia sotto gli Shorts, quindi senza distinzioni tra i due formati. Stando all’annuncio ufficiale, le animazioni arriveranno da una libreria integrata nell’app, cioè da un catalogo già pronto all’interno del servizio. Non è ancora chiaro se ci sarà anche la possibilità di caricare file animati propri, un dettaglio sul quale la società non ha fornito indicazioni.

Altrettanto vago resta il ritmo con cui la novità verrà estesa. Molti utenti non vedono ancora l’opzione e, a quanto pare, la funzione non è riservata agli abbonati a YouTube Premium. Chi paga l’abbonamento, insomma, non sembra avere una corsia preferenziale. Per il momento la piattaforma sta allargando l’accesso con calma, senza fretta di raggiungere tutti nello stesso momento.

E forse è meglio così. Basta immaginare per un attimo una sezione commenti invasa dalle animazioni per capire quanto possa cambiare l’aspetto delle discussioni sotto un video. Quando il rilascio entrerà davvero nel vivo non è difficile pensare che il testo scritto finisca per diventare quasi una rarità, sommerso da una valanga di reazioni animate che prenderanno il posto delle parole.

Le altre novità in arrivo su YouTube

Le GIF non sono l’unica funzione presentata insieme al nuovo sistema di commenti. L’app di YouTube permetterà infatti di impostare dei feed personalizzati partendo da brevi richieste rapide, così da adattare i contenuti proposti a ciò che interessa in quel momento. Accanto a questo, Ask YouTube riceverà strumenti aggiuntivi incentrati sul confronto tra prodotti, ampliando così le capacità dell’assistente integrato nella piattaforma.

Tutte e tre le novità sono previste per questo autunno, secondo quanto comunicato dall’azienda al momento dell’annuncio. Visto che la distribuzione delle GIF nei commenti ha già preso il via a metà ottobre, potrebbe non mancare molto prima che le sezioni commenti di YouTube si riempiano di immagini animate al posto del testo.

Fonte: TecnoAndroid