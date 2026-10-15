Netflix, titoli d’azione per il weekend: da One Piece a Fauda

Per chi cerca un fine settimana all’insegna dell’adrenalina, il catalogo di Netflix propone una selezione di titoli d’azione capace di accontentare un po’ tutti. Tra film e serie tv c’è davvero l’imbarazzo della scelta, con storie pensate per tenere incollati allo schermo dalla prima all’ultima scena. Pirati, soldati, poliziotti e spie si alternano con persone comuni dotate di poteri fuori dal normale, e la varietà dei generi permette a ognuno di trovare qualcosa di adatto ai propri gusti senza troppa fatica.

Pirati, soldati e squadre speciali

Si parte con One Piece, l’adattamento live action del celebre manga. Il protagonista è Monkey D. Luffy, pirata dal cappello di paglia che insieme a una ciurma piuttosto sgangherata si lancia in un viaggio epico alla ricerca del tesoro. Atmosfera completamente diversa con War Machine, ambientato durante l’ultima ed estenuante missione dell’addestramento dei Ranger. Qui un geniere si ritrova a guidare la propria unità contro una gigantesca macchina assassina arrivata da un altro mondo, e la tensione non manca di certo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Chi preferisce le divise e le operazioni sul campo ha pane per i suoi denti. S.W.A.T. racconta di un sergente a capo di una squadra di agenti scelti nella sua Los Angeles, la città in cui è nato, con il compito di allentare le tensioni letali che attraversano la comunità. Sullo stesso filone si muove SEAL Team, serie drammatica militare che segue un gruppo di Navy SEAL impegnato in missioni pericolose in ogni angolo del pianeta. I protagonisti devono anche fare i conti con la vita privata, cercando di tenere insieme il lavoro e gli affetti una volta rientrati a casa.

Poi c’è Person of Interest, che unisce azione e spionaggio. Un miliardario recluta la spia John Reese per sfruttare un programma informatico segreto in grado di individuare chi sta per essere coinvolto in atti violenti. L’obiettivo è intervenire prima che sia troppo tardi, ed è proprio questa corsa contro il tempo il cuore della serie.

Dal Medio Oriente a Istanbul, passando per il Messico

Spostandosi verso racconti più crudi, Fauda segue un ex agente segreto israeliano che torna in servizio per dare la caccia a un combattente palestinese che credeva di aver ucciso. Una decisione che innesca una catena di eventi caotica e difficile da tenere sotto controllo. Ancora più legata alla realtà è La captura, crime drama tratto da una storia vera in cui due poliziotti messicani lottano per arrivare vivi alla fine del turno dopo essersi imbattuti in un boss spietato.

Per chi ama le arti marziali c’è Cobra Kai, sequel della saga di “Karate Kid”. Acerrimi nemici, dojo in guerra e volti nuovi fanno da sfondo al ritorno di Daniel e Johnny, che riaccendono le vecchie rivalità della West Valley. Tutt’altro registro per Heroes, dove persone comuni sparse in tutto il mondo scoprono di avere abilità straordinarie e provano a fermare una catastrofe che minaccia di distruggere New York.

Nella proposta di Netflix trova spazio anche la Turchia con The Protector. Nella Istanbul contemporanea un uomo scopre di essere legato a un antico ordine segreto e parte in missione per salvare la città da un nemico immortale. A chiudere la carrellata arriva The Gentlemen, che ha come protagonista l’aristocratico Eddie. Dopo aver ereditato un impero della marijuana, il duca si trasforma in signore della droga e stringe un’alleanza con una dinastia criminale che però porta avanti piani tutti suoi.

Fonte: TecnoAndroid