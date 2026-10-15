Galaxy S27, rincari su tutta la gamma e spunta il modello Pro

Sui prezzi dei Galaxy S27 le indiscrezioni stanno finalmente convergendo verso un unico scenario, quello dei rincari. Fino a pochi giorni fa le previsioni non andavano del tutto d’accordo tra loro, ma ora il quadro appare decisamente più coerente e lascia poco spazio a interpretazioni ottimistiche. La prossima gamma di punta di Samsung dovrebbe costare di più su tutta la linea, e la notizia non sorprende chi segue da vicino l’andamento del mercato.

Le ultime voci arrivate dalla Corea del Sud parlavano già di un aumento generalizzato dei listini, un’ipotesi piuttosto facile da pronosticare. La tendenza del settore va praticamente tutta in questa direzione e il motivo ha un nome preciso: la crisi delle memorie. Il fenomeno pesa sui costi di produzione e si riflette inevitabilmente sul prezzo finale dei dispositivi. Non a caso il colosso coreano è intervenuto per ritoccare verso l’alto i listini dei Galaxy S26, anche in Italia, un segnale piuttosto chiaro di quello che potrebbe accadere con la generazione successiva.

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Il leaker che ha cambiato idea

A creare un po’ di confusione era stato, qualche giorno prima delle indiscrezioni coreane, il leaker @phonefuturist. Secondo la sua ricostruzione iniziale Samsung avrebbe aumentato il prezzo di un solo modello, ovvero Galaxy S27 Ultra, lasciando invariati gli altri. Uno scenario molto più rassicurante per chi pensa di acquistare uno dei nuovi top di gamma, ma proprio per questo anche meno credibile, considerando il contesto attuale del mercato.

Quella soffiata suonava già strana all’epoca e adesso può essere archiviata del tutto. Lo stesso leaker è infatti tornato sui propri passi e ha rettificato le sue previsioni, spiegando di essere stato corretto da un’altra fonte. Con questa marcia indietro le sue stime si allineano finalmente al resto delle indiscrezioni circolate finora, e il coro delle voci di corridoio diventa praticamente unanime sui rincari in arrivo.

Galaxy S27 Ultra a EUR 1.339 e il debutto di Galaxy S27 Pro

Entrando nel dettaglio, le cifre fanno riferimento al mercato statunitense e vanno lette come tali. Galaxy S27 nella versione base dovrebbe costare EUR 892, pari a circa 870 euro al cambio attuale. Galaxy S27+ salirebbe invece a EUR 1.071, cioè intorno ai 1.040 euro. In cima alla gamma si posizionerebbe Galaxy S27 Ultra con un prezzo di EUR 1.339, che corrispondono a circa 1.300 euro. Si tratta ovviamente di semplici conversioni, utili per farsi un’idea ma non indicative dei listini che verranno applicati in Europa.

Nella lineup compare poi una novità assoluta, il Galaxy S27 Pro. Il dispositivo viene descritto come una variante più compatta di Galaxy S27 Ultra, priva però della S Pen, e il suo prezzo si attesterebbe sui EUR 1.250, ovvero circa 1.220 euro. In questo caso non ha molto senso parlare di aumento, visto che il modello, se davvero arriverà sul mercato come sembra, sarà il primo della sua famiglia e non avrà un predecessore con cui essere confrontato. Il suo posizionamento lo collocherebbe a metà strada tra Galaxy S27+ e Galaxy S27 Ultra, con una differenza di EUR 89 rispetto al modello più costoso della serie.

Fonte: TecnoAndroid