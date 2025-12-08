Xiaomi Watch S4 è quasi REGALATO con lo sconto del 30% su Amazon

Ottima opportunità per risparmiare moltissimo su uno dei migliori prodotti attualmente in circolazione, Xiaomi Watch S4 è in vendita su Amazon con una spesa finale da sostenere tutt’altro che elevata, pronta a garantire in questo modo specifiche tecniche di altissimo livello, ma con un investimento finale pressoché minimo per tutti.

Lo smartwatch è prima di tutto compatibile con qualsiasi sistema operativo in commercio, non sono poste particolari limitazioni per coloro che a tutti gli effetti vogliono pensare di utilizzarlo liberamente ovunque, anche in termini di funzioni che si possono raggiungere. Il device è piccolo, maneggevole e adatto a tutti, difatti presenta una diagonale di 41 millimetri (adatta alla maggior parte dei polsi), con un peso di soli 32 grammi. Il cinturino, nella versione che vi proponiamo oggi, è realizzato in pelle, di colorazione bianca, molto piacevole alla vista e perfetto ad esempio per il pubblico femminile.

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Tra le funzioni che l’utente può effettivamente raggiungere troviamo sicuramente oltre 150 modalità sportive, il controllo della salute con un semplice tocco, ma anche maggiore sicurezza per i dati sensibili, possibilità di ricevere notifiche al polso, rispondere ai messaggi (quindi interazione con le notifiche), passando anche per la previsione ciclo mestruale.

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Xiaomi Watch S4, lo sconto è quasi regalato su Amazon

La promozione di questi giorni applicata direttamente sullo Xiaomi Watch S4 è sicuramente una delle migliori, proprio perché lo smartwatch parte da un listino di 169,99 euro e scende del 30%, in modo tale che il consumatore si ritrovi a poter investire un contributo finale di soli 119 euro. Effettuate subito l’ordine collegandovi qui.

Il prodotto viene consegnato da Amazon entro pochissimi giorni dall’acquisto, è prevista anche la garanzia legale della durata di 2 anni dalla consegna.