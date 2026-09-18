Xiaomi Smart Camera 5 Pro: notte a colori in 4K e doppio sensore

Con la nuova Xiaomi Smart Camera 5 Pro Full Color Night Vision l’azienda cinese porta nell’ecosistema Mijia una videocamera di sorveglianza che promette immagini a colori anche quando in casa è completamente buio, senza quel classico effetto bianco e nero a cui hanno abituato i sistemi a infrarossi. Il nome è lungo e poco elegante, ma spiega bene il punto: riprese notturne che restano leggibili, con i colori al posto giusto, grazie a una configurazione a doppio sensore.

Il cuore del dispositivo è proprio questa coppia di fotocamere. Una principale da 8 MP e una secondaria da 4 MP che lavorano insieme, combinando le informazioni raccolte per arrivare a video fino alla risoluzione 4K. È un approccio diverso rispetto alle telecamere tradizionali, che di notte spengono di fatto il colore e si affidano solo all’illuminazione a infrarossi.

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Visione notturna, luce soffusa e intelligenza artificiale a bordo

Quando la luce ambientale scende sotto una certa soglia e i sensori non bastano più, entra in gioco una luce soffusa integrata che illumina la scena quanto serve. Le modalità di visione notturna disponibili sono diverse, comprese quelle pensate per il rilevamento delle persone e per il monitoraggio che si attiva solo quando accade qualcosa. C’è anche un’opzione che evita l’emissione della luce rossa visibile, utile per chi non vuole vedere quel puntino acceso in camera da letto o nel corridoio durante la notte.

La parte software si appoggia a un chip AI dedicato, con una capacità di calcolo dichiarata di 1,5 TOPS. Tradotto in pratica, la videocamera riesce a distinguere persone e animali domestici e a riconoscere il pianto di un bambino, elaborando tutto direttamente sul dispositivo. Nessun passaggio dal cloud, quindi, il che significa risposte più rapide e un dato in meno che viaggia fuori casa. Un dettaglio che per molti conta parecchio, visto che stiamo parlando di occhi elettronici piazzati dentro le mura domestiche.

Movimento a 360 gradi, WiFi 6 e archiviazione flessibile

I due sensori sono montati su un sistema motorizzato a doppio asse. La rotazione orizzontale copre i 360 gradi completi, mentre il movimento verticale arriva a 174 gradi, abbastanza per seguire un soggetto dal pavimento fino al soffitto e per adattarsi a stanze di forme e dimensioni molto diverse tra loro. Un salotto grande, un ingresso stretto, una cameretta: l’idea è coprire ogni angolo senza dover installare più unità.

Sul fronte connettività Xiaomi ha scelto il WiFi 6 dual band, che secondo i dati dell’azienda garantisce velocità di trasmissione fino al 60% superiori rispetto alla generazione precedente. C’è anche il supporto alla comunicazione audio bidirezionale, quindi si può parlare e ascoltare attraverso la telecamera, funzione ormai standard ma sempre comoda per dare un’occhiata a chi resta a casa.

Per quanto riguarda l’archiviazione, le opzioni sono tre: schede microSD, cloud oppure NAS, a seconda di quanto si vuole tenere tutto sotto il proprio controllo. A completare il quadro arriva il sistema AOR, pensato per la registrazione continua a basso consumo lungo l’intera giornata. L’obiettivo è ridurre lo spazio occupato dai filmati, conservando comunque le immagini che contano davvero e scartando le ore in cui non succede nulla di rilevante.