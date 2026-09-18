Windows 11 KB5124010: Esplora file cambia le anteprime web

Le nuove build di Windows 11 arrivate nel canale Release Preview raccontano già cosa cambierà sui computer di tutti entro poche settimane, perché Microsoft ha distribuito ieri sera le versioni 26200.9539 e 26100.9539, identificate dal codice KB5124010, destinate rispettivamente ai rami 25H2 e 24H2. È l’ultimo passaggio prima della distribuzione su larga scala, quello in cui il pacchetto viene messo alla prova dagli iscritti al programma Insider senza più modifiche sostanziali all’orizzonte. Tradotto in pratica, le funzioni contenute in queste build sono le stesse che gli utenti troveranno nell’aggiornamento opzionale di fine settembre e poi, stavolta in compagnia delle patch di sicurezza, nell’update obbligatorio del 13 ottobre.

Esplora file cambia modo di mostrare le anteprime

La parte più visibile del lavoro riguarda Esplora file, che modifica il comportamento del riquadro di anteprima quando ha a che fare con documenti scaricati dal web. Per i file HTML comparirà un pulsante chiamato “Anteprima comunque”, una specie di semaforo manuale che lascia all’utente la decisione finale. Tutto il resto, PDF compresi, verrà invece mostrato in automatico senza passaggi aggiuntivi. Una distinzione che ha senso, considerando quanto un file HTML di provenienza ignota possa comportarsi in modi imprevedibili.

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Migliora anche l’affidabilità delle anteprime dei file cloud all’interno del riquadro dei dettagli, che nel frattempo è stato riorganizzato per rendere più leggibili le proprietà dei documenti. Chi passa le giornate a spostare cartelle apprezzerà un dettaglio apparentemente minore: la Home di Esplora file adesso ricorda lo stato delle sezioni, aperte o chiuse, invece di ripartire ogni volta dalla configurazione predefinita.

Bluetooth, emoji e accessibilità

Sul fronte delle aggiunte pure, le build portano il supporto a Emoji 17.0, il widget Suggerimenti e la possibilità di usare immagini in formato DIB come sfondo del desktop. Poi c’è un elenco piuttosto lungo di interventi sulla connettività Bluetooth, area storicamente capace di far perdere la pazienza a chiunque. Durante le chiamate vocali viene finalmente mostrato il flyout del volume quando si regola l’audio di un accessorio Bluetooth Classic Audio agendo direttamente sui controlli fisici della cuffia, e lo stato della connessione viene visualizzato in modo corretto.

Capitolo accessibilità, dove arriva un’impostazione che permette di aprire automaticamente le finestre delle applicazioni già massimizzate a pieno schermo. Aggiunte anche nuove gesture per i touchpad: lo scrolling verticale con un solo dito partendo dal bordo sinistro o destro e lo scrolling automatico che continua senza bisogno di sollevare le dita quando si resta vicini al margine del touchpad. Piccoli gesti che cambiano la vita a chi usa il portatile senza mouse.

Tasto Copilot rimappabile e ripristino più veloce

Merita attenzione la novità che riguarda il tasto Copilot, quello comparso sulle tastiere dei PC più recenti e non sempre accolto con entusiasmo. Una nuova impostazione consente di rimapparlo, trasformandolo in Ctrl destro oppure nel tasto per il menu contestuale. Chi lo considerava spazio sprecato ha ora un’alternativa concreta.

Le build introducono inoltre il backup del rullino, con la possibilità di salvare le fotografie su OneDrive. L’ultimo intervento riguarda Windows Recovery Environment, l’ambiente di ripristino noto come WinRE: durante le procedure di recupero del sistema operativo vengono ora utilizzati automaticamente i profili Wi-Fi già memorizzati in Windows, così non serve più digitare di nuovo le credenziali di rete. Un cambiamento che vale soprattutto nei momenti di panico, quando il PC non parte e l’ultima cosa che si vuole fare è cercare la password del router.

Il pacchetto, dunque, tocca aree molto diverse tra loro, dalla gestione dei file alla periferica audio, passando per l’accessibilità e il recupero di emergenza. Chi non fa parte del programma Insider lo vedrà comparire come aggiornamento facoltativo a fine settembre, mentre l’installazione diventerà automatica con il rilascio del 13 ottobre.