Xiaomi 18 Pro: foto dal vivo svelano il retro e le Leica

Le nuove foto dal vivo di Xiaomi 18 Pro hanno fatto quello che i render non erano riusciti a fare, cioè chiarire come sarà davvero la parte posteriore del dispositivo. Le immagini arrivano dal leaker Digital Chat Station e mostrano un dettaglio che cambia parecchio la percezione dell’insieme, perché il blocco delle fotocamere ora appare allineato con il display secondario, mentre negli scatti trapelati in precedenza sembrava sporgere in modo piuttosto marcato.

È una differenza che sulla carta può sembrare minima, però basta guardare le foto per capire quanto pesi sull’equilibrio visivo. Il modulo non spezza più la superficie, si integra, e il risultato è un retro che sembra pensato come un unico elemento invece che come la somma di due pezzi separati. Il display secondario resta il protagonista di quella zona, ed è la scelta che più caratterizza questo modello rispetto alla concorrenza.

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Il comparto fotografico firmato Leica

Sempre dallo stesso leaker arrivano le indicazioni sul sistema fotografico Leica, che su Xiaomi 18 Pro dovrebbe contare su tre fotocamere in grado di coprire una distanza focale compresa tra 17 e 75 mm. Tradotto in termini pratici, significa passare dal grandangolo spinto al ritratto stretto senza dover ricorrere a ritagli digitali, che è poi il vero motivo per cui questi numeri contano più delle specifiche urlate.

Il periscopio dovrebbe garantire uno zoom ottico 3,2x, mentre per la fotocamera principale viene indicata un’apertura f/1,67. Al teleobiettivo spetterebbe invece un valore f/2,4. Sono cifre che parlano di una struttura pensata per lavorare bene anche quando la luce scarseggia, soprattutto sul sensore principale, dove un’apertura così generosa fa la differenza nelle situazioni complicate.

Va detto che si tratta ancora di informazioni non ufficiali, quindi conviene prenderle con la cautela che merita qualsiasi indiscrezione. Detto questo, la coerenza tra le foto e i dati diffusi suggerisce che il quadro sia già abbastanza definito, e che l’azienda abbia praticamente chiuso lo sviluppo del prodotto.

Quando arriva Xiaomi 18 Pro e cosa ha già confermato l’azienda

Sul fronte delle tempistiche c’è poco da speculare, perché la società ha già confermato che Xiaomi 18 Pro sarà presentato nel corso di questo mese. E lo ha fatto senza nascondere un certo entusiasmo, cosa che di solito succede quando c’è la convinzione di avere tra le mani qualcosa di solido.

I miglioramenti annunciati riguardano diversi comparti. Si parla di prestazioni in crescita, di un passo avanti sulla fotografia, di maggiore autonomia e di funzioni legate all’intelligenza artificiale. Un elenco ampio, che tocca praticamente tutti i fronti su cui un top di gamma viene giudicato oggi.

Quello che rende interessante il momento è proprio la combinazione tra le conferme ufficiali e le immagini che circolano. Da un lato l’azienda parla di avanzamenti sostanziali, dall’altro le foto dal vivo mostrano un design che sembra aver trovato la sua forma definitiva dopo le versioni più grezze viste nelle prime fughe di notizie. Il modulo allineato al secondo schermo, in particolare, è il tipo di rifinitura che di solito arriva alla fine, quando il prodotto è già pronto per la produzione.