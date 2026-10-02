Xiaomi 17 al minimo storico su Amazon: 200 euro di sconto

Chi aspettava il momento giusto per acquistare Xiaomi 17 ha adesso un motivo molto concreto per farlo. Su Amazon la versione da 256 GB è scesa a 799,90 euro, contro un prezzo consigliato di 999,90 euro, con uno sconto del 20% che porta il telefono al suo minimo storico. Parliamo quindi di 200 euro in meno rispetto al listino, una differenza che si fa sentire parecchio quando si ragiona su uno smartphone di questa fascia.

La promozione rientra tra le offerte Prime anticipate, cioè quegli sconti che Amazon mette in vetrina prima dell’appuntamento vero e proprio con le promozioni previste per il 6 e 7 ottobre. Una specie di antipasto per chi non ha voglia di aspettare le giornate ufficiali e preferisce muoversi subito. Il ribasso riguarda diverse colorazioni, quindi c’è margine per scegliere quella più vicina ai propri gusti senza rinunciare al prezzo scontato.

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C’è poi un aspetto pratico che conta più di quanto sembri. Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon e arriva nel giro di pochi giorni, senza passaggi intermedi con venditori terzi. E se una volta tra le mani il telefono non dovesse convincere, la restituzione è gratuita entro 14 giorni. Un piccolo paracadute che rende l’acquisto decisamente più tranquillo, soprattutto quando si spende una cifra di questo tipo.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una batteria da 6.330 mAh

Passando alla scheda tecnica, il cuore di Xiaomi 17 è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip pensato per garantire buone prestazioni e un’esperienza d’uso fluida nelle attività di tutti i giorni. Le app si aprono senza intoppi e il passaggio da un’operazione all’altra scorre senza esitazioni, che poi è esattamente quello che ci si aspetta da un dispositivo di questo livello.

Anche sul fronte dell’autonomia il modello di Xiaomi si difende bene. La batteria ha una capacità di 6.330 mAh, un valore generoso, ed è accompagnata dalla ricarica HyperCharge da 100 W via cavo. Non manca nemmeno la ricarica wireless, che arriva fino a 50 W, comoda per chi tiene una base di ricarica sulla scrivania o sul comodino e non vuole perdere tempo con i cavi.

Il comparto fotografico Leica è il vero protagonista

Dove questo smartphone vuole davvero distinguersi è nella fotografia. Il comparto fotografico porta la firma Leica e si basa su un sensore principale da 50 MP Light Hunter 950 dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un dettaglio che aiuta parecchio negli scatti a mano libera e nelle situazioni con poca luce. Accanto a lui lavora un teleobiettivo flottante da 50 MP, pensato per avvicinare i soggetti lontani, e un ultragrandangolare sempre da 50 MP, utile per paesaggi, architetture e foto di gruppo.

La scelta di puntare su tre sensori con la stessa risoluzione dà una certa coerenza all’intero sistema. Nel complesso il dispositivo si propone come un prodotto equilibrato, capace di soddisfare esigenze diverse, da chi cerca potenza a chi mette la fotocamera al primo posto. Con questo sconto il prezzo di Xiaomi 17 diventa decisamente più accessibile rispetto al listino ufficiale. Per selfie e videochiamate, infine, la fotocamera anteriore è anch’essa da 50 MP, con apertura f/2,2.

Fonte: TecnoAndroid