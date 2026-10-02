Grok e Trump: ore di domande sul caso Maduro alla Casa Bianca

Che l’intelligenza artificiale sia ormai entrata in ogni angolo della vita quotidiana non è più una novità, ma la notizia secondo cui Grok avrebbe accompagnato Donald Trump in un ragionamento sulla possibile cattura di Nicolás Maduro sposta il discorso su un piano decisamente diverso. Rivolgere a un chatbot domande banali o curiose, senza che ne derivi alcuna conseguenza concreta, è una cosa. Tutt’altra storia quando a interrogare la macchina è qualcuno che ha in mano le leve della geopolitica mondiale.

Messe da parte le opinioni personali, il quadro è piuttosto chiaro. Gli assistenti basati sull’intelligenza artificiale vengono usati praticamente per qualsiasi richiesta. C’è il versante più interessante, quello che riguarda l’analisi di documenti, la lettura dei dati e lo studio di scenari complessi, e poi c’è quello più leggero delle curiosità personali. Finché sono le persone comuni a porre domande, magari anche un po’ strampalate, il problema di fatto non si pone. Il confine diventa invece molto più delicato quando le risposte generate da un software finiscono dentro i ragionamenti di chi può prendere decisioni di natura militare.

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Il lungo incontro tra Trump e Elon Musk alla Casa Bianca

Secondo una recente ricostruzione giornalistica, nel dicembre 2025 Donald Trump avrebbe incontrato Elon Musk alla Casa Bianca. Durante quel faccia a faccia il presidente americano avrebbe passato diverse ore a interrogare Grok, il chatbot sviluppato da xAI. Non si tratterebbe quindi di una domanda veloce buttata lì per pura curiosità, ma di una sessione lunga e articolata, con l’assistente chiamato a rispondere a una serie di quesiti posti direttamente dall’inquilino della Casa Bianca.

A raccontare quanto accaduto sarebbe un funzionario presente all’incontro, la cui testimonianza è alla base dell’intera ricostruzione. Proprio da questa fonte interna emergono i dettagli sul tipo di richieste fatte dal presidente al sistema di xAI, ed è qui che la vicenda smette di essere una semplice curiosità tecnologica per assumere un peso ben diverso.

La domanda su Maduro e il Venezuela

Il punto più discusso riguarda infatti il contenuto di quelle conversazioni. Usare un assistente digitale per farsi un’idea su temi di politica estera significa lasciare che un modello linguistico entri, anche solo marginalmente, in valutazioni che riguardano interi Paesi. Ed è esattamente lo scenario che il ragionamento iniziale descriveva, quello in cui le risposte di un chatbot smettono di essere un passatempo e finiscono sul tavolo di chi detiene il potere decisionale. Nel caso del Venezuela la questione appare ancora più sensibile, perché tocca direttamente il destino politico del Paese e della sua popolazione.

Tra le numerose richieste rivolte a Grok nel corso di quelle ore, ce n’era una particolarmente delicata. Stando al racconto del funzionario presente, Trump avrebbe chiesto al chatbot come avrebbero reagito i venezuelani se gli Stati Uniti avessero catturato Nicolás Maduro. Un quesito che, posto da chiunque altro, resterebbe un esercizio teorico, ma che pronunciato dal presidente americano durante un incontro alla Casa Bianca con Elon Musk assume tutt’altro significato.

Fonte: TecnoAndroid