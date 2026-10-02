Samsung SmartThings cambia look, ma il debutto è su iOS

Samsung ha avviato il rinnovamento più profondo degli ultimi anni per SmartThings, l’app pensata per controllare la smart home, ma il nuovo look debutta prima su iOS. La versione 1.7.51 è già scaricabile dall’App Store, mentre chi possiede uno smartphone Android, compresi naturalmente i Galaxy, dovrà ancora pazientare prima di vedere le novità sul proprio dispositivo.

Una scelta curiosa, visto che l’app porta la firma del colosso coreano. Eppure il redesign non è un ritocco qualsiasi. SmartThings è lo strumento con cui l’azienda permette di gestire frigoriferi, lavatrici, televisori e tutta una serie di apparecchi connessi, e da tempo appariva rimasta indietro rispetto allo stile One UI che Samsung ha già portato su quasi tutte le altre applicazioni native. Allineare anche questa piattaforma era ormai diventato quasi inevitabile.

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Una schermata Home più compatta e ricca di informazioni

La novità che salta subito all’occhio riguarda la schermata Home, ora decisamente più essenziale. Dispositivi e routine abbandonano le vecchie schede per un formato a “pillola” più piccolo, che lascia spazio a un numero maggiore di elementi visibili nello stesso momento. Chi preferisce aree di tocco generose non deve preoccuparsi, perché le dimensioni si possono regolare a piacimento. Una buona notizia per chi non ha proprio una precisione millimetrica con le dita.

Cambia anche il modo in cui le schede rispondono al tocco. Premendo sull’icona del dispositivo o della routine si attiva direttamente la funzione principale, mentre toccando il resto della scheda si aprono i controlli completi. Per chi usa l’app tutti i giorni l’idea ha senso e fa risparmiare qualche passaggio. Il rovescio della medaglia è che lo stesso elemento grafico reagisce in maniera diversa a seconda del punto in cui lo si preme, e questo potrebbe disorientare gli utenti meno abituati a una distinzione del genere.

La pagina principale diventa poi molto più ricca di informazioni contestuali. Trovano posto i consumi energetici, l’accesso rapido al telecomando per i televisori compatibili, gli avvisi dedicati alla famiglia e le automazioni suggerite. Tutto raccolto in un unico colpo d’occhio, senza bisogno di perdersi tra menu e sottomenu per recuperare quello che serve.

Routine Insights e un telecomando tutto nuovo

Tra le aggiunte più interessanti spicca Routine Insights, una sezione che mette in evidenza le tre routine utilizzate più spesso insieme alla loro attività recente. È pensata soprattutto per chi ha costruito automazioni articolate nella propria casa connessa e vuole tenerle sotto controllo senza doverle cercare ogni volta nell’elenco completo.

Anche il telecomando integrato per TV e monitor compatibili è stato ridisegnato da cima a fondo. L’aspetto adesso è più chiaro e leggibile, e arriva la possibilità di ridimensionarlo e riposizionarlo liberamente sullo schermo, così da adattarlo al modo in cui lo si impugna o alle altre informazioni che si vogliono tenere a vista mentre si guarda la televisione.

Gli utenti Android restano in attesa

Per il momento chi usa un telefono con il robottino verde resta alla finestra. Il nuovo SmartThings è un’esclusiva degli iPhone con la versione 1.7.51, e l’attesa pesa soprattutto su chi ha scelto un Galaxy proprio per integrarsi al meglio con l’ecosistema del produttore. L’applicazione, peraltro, in passato non è stata esente da qualche inciampo, quindi un rilascio più ponderato sulla piattaforma di Google potrebbe servire a correggere eventuali imperfezioni. Samsung, però, non ha ancora comunicato quando il redesign arriverà su Android.

Fonte: TecnoAndroid