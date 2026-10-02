iOS 27, app Dov’è: ora puoi sparire dalla mappa di una sola persona

Con iOS 27 l’app Dov’è riceve una serie di modifiche che a prima vista potrebbero sembrare dettagli di poco conto. Nella pratica però cambiano parecchio il modo in cui si gestisce la propria posizione con gli altri, soprattutto quando entra in gioco la riservatezza. La novità più interessante riguarda infatti la possibilità di sparire dalla mappa di una sola persona, senza che questa se ne accorga e senza dover rinunciare alla condivisione con tutti gli altri contatti.

Nascondere la posizione a un singolo contatto

Il cuore dell’aggiornamento è tutto qui. Da iOS 27 diventa possibile nascondere la posizione a una persona specifica e lei non riceverà alcuna notifica al riguardo. Chi non riesce più a vedere dove ci si trova troverà semplicemente il messaggio “Nessuna posizione trovata” all’interno della propria app Dov’è. Nient’altro. Non avrà modo di capire se la condivisione è stata interrotta, se è stata messa in pausa oppure se il dispositivo è momentaneamente irraggiungibile.

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Fino alla versione precedente del sistema operativo le cose funzionavano in maniera decisamente meno flessibile. L’unica strada percorribile era spegnere la condivisione per tutti quanti, senza alcuna distinzione tra un contatto e l’altro. Una soluzione drastica che spesso finiva per penalizzare anche chi non c’entrava nulla. Adesso invece ogni persona dispone di una scheda dedicata nell’applicazione, con un apposito interruttore chiamato “Nascondi posizione”. Il risultato è una gestione molto più granulare e, va detto, molto più utile nella vita di tutti i giorni.

Condivisione a tempo e il ruolo di Apple Watch

Anche la condivisione a tempo si arricchisce. Con iOS 27 arriva la possibilità di impostare una durata personalizzata oppure di fissare una data e un orario precisi entro cui la condivisione si interrompe da sola, in automatico. In questo modo si può scegliere di rendere visibile la propria posizione soltanto per la durata di un evento, di un viaggio o di qualunque altra finestra temporale si ritenga opportuna. Niente più dimenticanze e niente più condivisioni lasciate attive per giorni senza motivo.

Chi utilizza un Apple Watch con connettività cellulare trova poi un’altra piccola chicca. Quando ci si allontana da iPhone o da iPad la condivisione della posizione passa automaticamente all’orologio, così da non interrompersi nel momento in cui il telefono resta a casa o in borsa. Sempre sull’orologio di Apple debutta inoltre una versione ridisegnata e unificata di Dov’è, che raccoglie in un’unica interfaccia persone, oggetti e dispositivi. Un modo più ordinato per avere tutto sotto controllo direttamente dal polso, senza saltare da una sezione all’altra.

Un nuovo look con Liquid Glass

Le modifiche non si fermano alle funzioni. L’app si rinnova anche sul piano estetico e adotta il design Liquid Glass già visto nelle altre applicazioni di iOS 27, in modo da risultare coerente con il resto del sistema. A questo si aggiunge una nuova barra dei tab, pensata per rendere la navigazione più immediata tra le varie sezioni.

Il cambiamento forse più apprezzabile riguarda però la schermata principale, che da ora mostra direttamente le informazioni di posizione più dettagliate. Non serve più entrare nelle singole voci per ottenere i dati che interessano, perché sono già lì in bella vista appena si apre Dov’è.

Fonte: TecnoAndroid